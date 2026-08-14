МЕЖДУНАРОДНОЕ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНОЕ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - один из крупнейших научно-издательских центров.
Основано в 1927 году. Штаб-квартира - в Базеле (Швейцария). Один из инициаторов создания - австрийский музыковед Г. Адлер.
Выпускает журнал «Acta Musicologica» с научными статьями на разных языках (с 1931 года, 2 раза в год). Совместно с Международной ассоциацией музыкальных библиотек публикует серию библиографических справочников, имеющих установочный для науки характер: «R ́epertoire International des Sources Musicales» (RISM; тематико-хронологические каталоги нотных архивов, раннепечатных нот, рукописей музыкально-теоретических трактатов; смотрите Международный каталог музыкальных источников), «Répertoire International de Litt ́erature Musicale» (RILM; реферативные обзоры книг и статей о музыке; с 1967 года), «Répertoire International d’Iconographie Musicale» (RIdIM; источники, содержащие музыкальную иконографию; c 1971 года), «Répertoire International de la Presse Musicale» (RIPM; архив музыкальной периодики; с 1988 года); ныне справочники функционируют также в форме онлайновых баз данных.
Проводит музыковедческие конгрессы (впервые в 1930 году, Льеж; ныне 1 раз в 5 лет). Президентами ММО в разное время были музыковеды П. Вагнер (1927-1931 годы), К. Еппесен (1949-1952 годы), Ф. Блуме (1958-1961 годы), К. фон Фишер (1967-1972 годы), Л. Финшер (1977–82), С. Сейди (1992-1997 годы), Д. Фаллоуз (2002-2007 годы). С 2007 года президент ММО Т. Зебас, генеральный секретарь Д. Бауманн.