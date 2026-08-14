МЕЖДУНАРОДНОЕ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - один из крупнейших научно-издательских центров.

Ос­но­ва­но в 1927 году. Штаб-квар­ти­ра - в Ба­зе­ле (Швей­ца­рия). Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния - австрийский му­зы­ко­вед Г. Ад­лер.

Вы­пус­ка­ет журнал «Acta Musicologica» с на­учными стать­я­ми на раз­ных язы­ках (с 1931 года, 2 раза в год). Совместно с Ме­ж­ду­народной ас­социа­ци­ей музыкальных биб­лио­тек пуб­ли­ку­ет се­рию биб­лио­гра­фических спра­воч­ни­ков, име­ю­щих ус­та­но­воч­ный для нау­ки ха­рак­тер: «R ́e­pertoire In­ternational des Sources Musi­cales» (RISM; те­ма­ти­ко-хро­но­ло­гические ката­ло­ги нот­ных ар­хи­вов, ран­не­пе­чат­ных нот, ру­ко­пи­сей музыкально-тео­ре­тических трак­та­тов; смотрите Меж­ду­на­род­ный ка­та­лог му­зы­каль­ных ис­точ­ни­ков ), «Ré­per­toire Interna­tional de Litt ́erature Mu­sicale» (RILM; ре­фе­ра­тив­ные об­зо­ры книг и ста­тей о му­зы­ке; с 1967 года), «Réper­toire Interna­tional d’Iconographie Musicale» (RIdIM; ис­точ­ни­ки, со­дер­жа­щие музыкальную ико­но­гра­фию; c 1971 года), «Répertoire International de la Presse Musicale» (RIPM; ар­хив музыкальной пе­рио­ди­ки; с 1988 года); ны­не спра­воч­ни­ки функ­цио­ни­ру­ют так­же в фор­ме он­лай­но­вых баз дан­ных.

Про­во­дит му­зы­ко­ведческие кон­грес­сы (впер­вые в 1930 году, Льеж; ны­не 1 раз в 5 лет). Пре­зи­ден­тами ММО в раз­ное вре­мя бы­ли му­зы­ко­ве­ды П. Ваг­нер (1927-1931 годы), К. Еп­пе­сен (1949-1952 годы), Ф. Блу­ме (1958-1961 годы), К. фон Фи­шер (1967-1972 годы), Л. Фин­шер (1977–82), С. Сей­ди (1992-1997 годы), Д. Фал­ло­уз (2002-2007 годы). С 2007 года пре­зи­дент ММО Т. Зе­бас, ге­не­раль­ный секретарь Д. Бау­манн.

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