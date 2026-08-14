МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - международный союз общественных объединений по защите прав потребителей.
Создана в 1989 году как Федерация обществ потребителей СССР и в 1991 году преобразована в КонфОП. Штаб-квартира - в Москве.
Органы управления КонфОП: Конгресс (общее собрание членов конфедерации; 1 раз в 3 года), являющийся её высшим органом; Высший координационный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью конфедерации в период между заседаниями Конгресса; Правление - коллегиальный исполнительный орган, выполняющий функции оперативного управления конфедерацией.
Задачи КонфОП - представительство и защита интересов потребителей во взаимоотношениях с бизнесом и государством. Основные направления деятельности: юридическая защита граждан и законотворчество, информирование и просвещение потребителей, осуществление профильной образовательной и исследовательской деятельности.