МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРУДЯ­ЩИХСЯ

Международная ассоциация трудя­щихся — международное объединение анархо-синдикалистских проф-­союзов, известное также как Берлинский Интернационал профсоюзов. Организация образована на конгрессе, проходившем в Берлине 25 декабря 1922 — 2 января 1923. Объявила себя преемницей Первого Интернационала (см. Интернационал 1-й ) и приняла название, которое на различных языках идентично его названию (по-русски: Международное товарищество рабочих). В первоначально вошедших в М. а. т. проф­союзах из Аргентины, Германии, Дании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Чили, Швеции в период после Первой мировой войны состояли в общей сложности более 2 млн членов. Согласно декларации принципов, которая в основных положениях действует до настоящего времени (с поправками), М. а. т. выдвигает перед собой задачи борьбы за улучшение повседневного материального и духовного положения трудящихся и одновременно преследует цель «окончательно разрушить существующие политические и экономические режимы и установить либертарный коммунизм», путем социальной революции. Такая революция, с точки зрения анархо-синдикалистов, должна осуществляться не через захват государственной власти политической партией, а путем взятия организованными в революционные профсоюзы трудящимися в свои руки и под свое непосредственное управление предприятий и населенных пунктов, с заменой государства системой всеобщего самоуправления снизу. Борьба за повседневные интересы наемных работников призвана служить «гимнастикой революции»: освободить их из-под влияния государства, предпринимателей и политических партий, обучить практике самоорганизации и самоуправления в борьбе и подготовить их к управлению производством и обществом в целом.

М. а. т. «отвергает любую парламентскую деятельность и любое сотрудничество» с государственными органами, выступает против принципов «социального партнерства». Входящие в нее профсоюзы придерживаются тактики «прямого действия», т. е. непосредственного отстаивания своих интересов самими заинтересованными людьми. Основные формы действий — частичные и всеобщие забастовки, бойкот, саботаж производства, антимилитаристская борьба и т. п.

Высший орган М. а. т. — международный конгресс, который проводится регулярно раз в несколько лет. Органом технической координации действий и связи служит Секретариат, формируемый одной из страновых секций, по решению международного конгресса. М. а. т. не является централизованным объединением; она основана на принципах федерализма и автономии входящих в нее страновых секций.

Пик влияния М. а. т. приходился на 1920—1930-е, когда ее секции действовали во многих странах Европы, Америки и Азии. Испанская секция (Национальная конфедерация трудящихся) стала самым крупным проф­союзом страны (до 2 млн членов) и принимала активное участие в Испанской революции 1936—1939; ее профсоюзы взяли под контроль значительную часть промышленности и сельского хозяйства и установили там режим самоуправления. В 1930-х крупнейшие секции М. а. т. были разгромлены фашистскими, реакционными или консервативными режимами (Италия, Аргентина, Германия, Португалия, а после 1939 — Испания). После Второй мировой войны М. а. т., утратив массовый характер, превратилась в международное объединение анархо-синдикалистских профсоюзных инициативных групп. После очередного, 27 международного конгресса (Мельбурн, Австралия; декабрь 2019) и внеочередного конгресса (2021) в М. а. т. входили секции из Австралии, Австрии, Бангладеш, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Испании, Колумбии, Норвегии, Польши, России, Сербии, Словакии, Франции, Швеции; организации официальных сторонников действовали в Болгарии, Индии, США.

Лит. : Longmore C. The IWA today. A Short Account of the International Workers Association and its Sections. London, 1985; Muños Congost J. La Asociacion Internacional de los Trabajadores a traves de sus Congresos. El debate anarcosindicalista // CENIT. Revista de Sociologia, Ciencia y Literatura. Toulouse, 1987—1989. № 250—262; Thorpe W . «The Workers Themselves». Revolutionary Syndica­lism and International Labour, 1913—1923. Dordrecht et al., 1989; ¿Qué es la A.I.T.? [Madrid], 1997; Дамье В. В. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. М., 2006—2007. В. В. Дамье .