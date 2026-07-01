МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ - международная неправительственная организация, выступающая в защиту прав человека .

Воз­ник­ла в 1961 году по­сле пуб­ли­ка­ции британским юри­стом П. Бе­нен­со­ном в газете «Observer» ста­тьи «За­бы­тые уз­ни­ки», в ко­то­рой рас­ска­зы­ва­лось об уз­ни­ках со­вес­ти - ли­цах, осу­ж­дён­ных за ре­лигиозные и по­ли­тические убе­ж­де­ния. Пуб­ли­ка­ция по­ло­жи­ла на­ча­ло кам­па­нии «Appeal for Amnesty 1961» («Кам­па­ния за ам­ни­стию - 1961 года»), це­лью ко­то­рой бы­ла мо­би­ли­за­ция об­щественного мне­ния в за­щи­ту лиц, о ко­то­рых шла речь в ста­тье.

В ре­зуль­та­те кам­па­нии воз­ник­ла по­сто­ян­ная ор­га­ни­за­ция, по­лу­чив­шая 30.09.1962 года название «Международная амнистия». В 1963 году в Лон­до­не уч­ре­ж­дён Ме­ж­ду­народный сек­ре­та­ри­ат Международной амнистии, став­ший штаб-квар­ти­рой ор­га­ни­за­ции. В 1964 году ООН пре­дос­та­ви­ла Международной амнистии кон­суль­та­тив­ный ста­тус. В 1987 году был при­нят Ус­тав Международной амнистии. Дей­ст­ву­ет Ме­ж­ду­народный со­вет Международной амнистии (со­би­ра­ет­ся 1 раз в 2 го­да) и Ме­ж­ду­народный ис­пол­нительный комитет (со­би­ра­ет­ся 2 раза в год), из­би­рае­мый Ме­ж­ду­народным со­ве­том Международной амнистии.

Ор­га­ни­за­ция объ­е­ди­ня­ет свыше 2 млн. гра­ж­дан бо­лее чем в 170 го­су­дар­ст­вах, при­ни­маю­щих доб­ро­воль­ное уча­стие в её дея­тель­но­сти как в ка­че­ст­ве ин­ди­ви­ду­аль­ных чле­нов, так и в со­ста­ве групп или национальных сек­ций. Бюд­жет Международной амнистии фор­ми­ру­ет­ся за счёт средств, ко­то­рые со­би­ра­ют национальные сек­ции и ме­ст­ные во­лон­тёр­ские груп­пы, а так­же по­жерт­во­ва­ний ин­ди­ви­ду­аль­ных чле­нов и об­ще­ст­вен­но­сти, но не пра­ви­тельственных ор­га­ни­за­ций.

В сво­ей дея­тель­но­сти Международная амнистия ру­ко­во­дству­ет­ся Все­об­щей дек­ла­ра­ци­ей прав че­ло­ве­ка , при­ня­той ООН в 1948 году, Пак­том о гражданских и по­ли­тических пра­вах 1966 года и фа­куль­та­тив­ным про­то­ко­лом к не­му, др. ме­ж­ду­народными до­ку­мен­та­ми. Ор­га­ни­за­ция под­дер­жи­ва­ет от­но­ше­ния с Эко­но­мическим и со­ци­аль­ным со­ве­том ООН (ЭКОСОС), ЮНЕСКО, Со­ве­том Ев­ро­пы, ОАГ, АС и ря­дом др. ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций.

Уча­ст­ни­ки Международной амнистии тре­бу­ют спра­вед­ли­во­го и не­мед­лен­но­го су­деб­но­го рас­смот­ре­ния дел лиц, за­дер­жан­ных и осу­ж­дён­ных по по­ли­тическим, ре­лигиозным, ра­со­вым, национальным и др. мо­ти­вам. Осо­бым на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти ор­га­ни­за­ции яв­ля­ет­ся борь­ба за от­ме­ну без вся­ких ого­во­рок смерт­ной каз­ни и пы­ток, а так­же др. му­чи­тель­ных, жес­то­ких или уни­жаю­щих че­ло­ве­че­ское дос­то­ин­ст­во спо­со­бов об­ра­ще­ния или на­ка­за­ния. Международная амнистия вы­сту­па­ет про­тив на­сильственного воз­вра­ще­ния лиц, под­вер­гаю­щих­ся пре­сле­до­ва­ни­ям, в стра­ны, гра­ж­да­на­ми ко­то­рых они яв­ля­ют­ся и где они мо­гут быть за­клю­че­ны в тюрь­му как уз­ни­ки со­вес­ти, под­верг­ну­ты пыт­кам или каз­не­ны. Международная амнистия по­зи­цио­ни­ру­ет се­бя как дви­же­ние, сто­рон­ни­ки ко­то­ро­го не под­дер­жи­ва­ют и не вы­сту­па­ют про­тив сво­их пра­ви­тельств или по­ли­тических сис­тем, как не под­дер­жи­ва­ют и не вы­ска­зы­ва­ют сво­его мне­ния о за­клю­чён­ных, пра­ва ко­то­рых они за­щи­ща­ют. Уча­ст­ни­ки дви­же­ния за­яв­ля­ют, что они обес­по­кое­ны ис­клю­чи­тель­но за­щи­той гу­ма­ни­тар­ных прав уз­ни­ков со­вес­ти не­за­ви­си­мо от их убе­ж­де­ний.

В 1972 году Международная амнистия ини­ции­ро­ва­ла пер­вую кам­па­нию про­тив пы­ток, по ре­зуль­та­там ко­то­рой в 1973 году Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию, осу­ж­даю­щую пыт­ки. В со­от­вет­ст­вии с пред­ло­же­ния­ми Международной амнистии бы­ли уч­ре­ж­де­ны пост Вер­хов­но­го ко­мис­са­ра ООН по пра­вам че­ло­ве­ка (1993 год) и Ме­ж­ду­народный уго­лов­ный суд (2002 год). В начале XXI века основное вни­ма­ние Международная амнистия уде­ля­ет борь­бе про­тив на­си­лия в от­но­ше­нии жен­щин и де­тей, кон­тро­лю над обо­ро­том ору­жия в ми­ре и др. во­про­сам. С мая 2009 года она на­ча­ла кам­па­нию «За дос­той­ное от­но­ше­ние!», ко­то­рая пре­сле­ду­ет цель по­ло­жить ко­нец бед­но­сти во всём ми­ре, до­бить­ся при­зна­ния и за­щи­ты прав бед­ных.

Международная амнистия час­то под­вер­га­ет­ся кри­ти­ке за из­би­рательный под­ход к ин­фор­ма­ции о на­ру­ше­ни­ях прав че­ло­ве­ка, идео­ло­гическую пред­взя­тость, а так­же за иг­но­ри­ро­ва­ние при­чин пре­сле­до­ва­ния (уг­ро­за национальной, об­щественной безо­пас­но­сти, по­ся­га­тель­ст­во на пра­ва и сво­бо­ды др. гра­ж­дан и прочее) лиц, объ­яв­ляе­мых ею уз­ни­ка­ми со­вес­ти.

Международная амнистия - лау­ре­ат Но­бе­лев­ской премии ми­ра (1977 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)