МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ - международная неправительственная организация, выступающая в защиту прав человека.
Возникла в 1961 году после публикации британским юристом П. Бененсоном в газете «Observer» статьи «Забытые узники», в которой рассказывалось об узниках совести - лицах, осуждённых за религиозные и политические убеждения. Публикация положила начало кампании «Appeal for Amnesty 1961» («Кампания за амнистию - 1961 года»), целью которой была мобилизация общественного мнения в защиту лиц, о которых шла речь в статье.
В результате кампании возникла постоянная организация, получившая 30.09.1962 года название «Международная амнистия». В 1963 году в Лондоне учреждён Международный секретариат Международной амнистии, ставший штаб-квартирой организации. В 1964 году ООН предоставила Международной амнистии консультативный статус. В 1987 году был принят Устав Международной амнистии. Действует Международный совет Международной амнистии (собирается 1 раз в 2 года) и Международный исполнительный комитет (собирается 2 раза в год), избираемый Международным советом Международной амнистии.
Организация объединяет свыше 2 млн. граждан более чем в 170 государствах, принимающих добровольное участие в её деятельности как в качестве индивидуальных членов, так и в составе групп или национальных секций. Бюджет Международной амнистии формируется за счёт средств, которые собирают национальные секции и местные волонтёрские группы, а также пожертвований индивидуальных членов и общественности, но не правительственных организаций.
В своей деятельности Международная амнистия руководствуется Всеобщей декларацией прав человека, принятой ООН в 1948 году, Пактом о гражданских и политических правах 1966 года и факультативным протоколом к нему, др. международными документами. Организация поддерживает отношения с Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС), ЮНЕСКО, Советом Европы, ОАГ, АС и рядом др. международных организаций.
Участники Международной амнистии требуют справедливого и немедленного судебного рассмотрения дел лиц, задержанных и осуждённых по политическим, религиозным, расовым, национальным и др. мотивам. Особым направлением деятельности организации является борьба за отмену без всяких оговорок смертной казни и пыток, а также др. мучительных, жестоких или унижающих человеческое достоинство способов обращения или наказания. Международная амнистия выступает против насильственного возвращения лиц, подвергающихся преследованиям, в страны, гражданами которых они являются и где они могут быть заключены в тюрьму как узники совести, подвергнуты пыткам или казнены. Международная амнистия позиционирует себя как движение, сторонники которого не поддерживают и не выступают против своих правительств или политических систем, как не поддерживают и не высказывают своего мнения о заключённых, права которых они защищают. Участники движения заявляют, что они обеспокоены исключительно защитой гуманитарных прав узников совести независимо от их убеждений.
В 1972 году Международная амнистия инициировала первую кампанию против пыток, по результатам которой в 1973 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую пытки. В соответствии с предложениями Международной амнистии были учреждены пост Верховного комиссара ООН по правам человека (1993 год) и Международный уголовный суд (2002 год). В начале XXI века основное внимание Международная амнистия уделяет борьбе против насилия в отношении женщин и детей, контролю над оборотом оружия в мире и др. вопросам. С мая 2009 года она начала кампанию «За достойное отношение!», которая преследует цель положить конец бедности во всём мире, добиться признания и защиты прав бедных.
Международная амнистия часто подвергается критике за избирательный подход к информации о нарушениях прав человека, идеологическую предвзятость, а также за игнорирование причин преследования (угроза национальной, общественной безопасности, посягательство на права и свободы др. граждан и прочее) лиц, объявляемых ею узниками совести.
Международная амнистия - лауреат Нобелевской премии мира (1977 год).