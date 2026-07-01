МЕЗЬЕР ЛОТАР ДЕ

МЕЗЬЕР ЛОТАР ДЕ - германский политический деятель.

Из ста­рой гу­ге­нот­ской се­мьи, имею­щей французские кор­ни. С 1956 года член Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тического сою­за ГДР (ХДСГ). В 1965 году окон­чил Бер­лин­скую выс­шую музыкальную шко­лу имени Х. Эйс­ле­ра по клас­су аль­та, в 1965-1975 годах ра­бо­тал в различных музыкальных кол­лек­ти­вах, в т. ч. в Сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре бер­лин­ско­го ра­дио, за­тем по со­стоя­нию здо­ро­вья вы­ну­ж­ден был сме­нить про­фес­сию.

В 1975 году за­оч­но окон­чил юри­дический факультет Бер­лин­ско­го университета Гум­больд­та, с 1976 года ад­во­кат, с 1987 года заместитель председателя ад­во­кат­ской кол­ле­гии Бер­ли­на. С 1985 года член, с 1986 года ви­це-пре­зи­дент си­но­да Сою­за еван­ге­лических церк­вей ГДР, с 1987 года член Департамента по цер­ков­ным во­про­сам в прав­ле­нии ХДСГ.

С 10.11.1989 года председатель ХДСГ, 17.11.1989 года - 09.02.1990 года заместитель председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров ГДР по цер­ков­ным во­про­сам. 12.04-02.10.1990 года председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров (сме­нил на этом по­сту Х. Мод­ро­ва). 02.10.1990 года в про­цес­се объ­еди­не­ния Гер­ма­нии на­зна­чен членом пре­зи­диу­ма и заместителем председателя Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ско­го сою­за (ХДС). С мар­та по октябрь 1990 года член Народной па­ла­ты ГДР, с октября 1990 года по 11.09.1991 года депутат германского бун­дес­та­га. 03.10-19.12.1990 года фе­де­раль­ный министр по осо­бым по­ру­че­ни­ям, в но­ябре 1990 года председатель ХДС зем­ли Бран­ден­бург.

В декабре 1990 года журнал «Der Spiegel» опуб­ли­ко­вал ма­те­риа­лы о со­труд­ни­че­ст­ве Мезьер с Министерством государственной безо­пас­но­сти ГДР . Вслед­ст­вие раз­го­рев­ше­го­ся скан­да­ла 17.12.1990 года Мезьер по­дал про­ше­ние об от­став­ке, в августе 1991 года вы­шел в от­став­ку, в сентябре 1991 года сло­жил с се­бя де­пу­тат­ские пол­но­мо­чия. Вер­нул­ся к ад­во­кат­ской прак­ти­ке, за­ни­ма­ет­ся об­щественной ра­бо­той. Председатель германского ор­га­ни­зационного ко­ми­те­та российско-германского фо­ру­ма «Пе­тер­бург­ский диа­лог», член ру­ко­во­дства фон­да по за­щи­те па­мят­ни­ков Бер­ли­на и др.