МЕЗЬЕР ЛОТАР ДЕ
МЕЗЬЕР ЛОТАР ДЕ - германский политический деятель.
Из старой гугенотской семьи, имеющей французские корни. С 1956 года член Христианско-демократического союза ГДР (ХДСГ). В 1965 году окончил Берлинскую высшую музыкальную школу имени Х. Эйслера по классу альта, в 1965-1975 годах работал в различных музыкальных коллективах, в т. ч. в Симфоническом оркестре берлинского радио, затем по состоянию здоровья вынужден был сменить профессию.
В 1975 году заочно окончил юридический факультет Берлинского университета Гумбольдта, с 1976 года адвокат, с 1987 года заместитель председателя адвокатской коллегии Берлина. С 1985 года член, с 1986 года вице-президент синода Союза евангелических церквей ГДР, с 1987 года член Департамента по церковным вопросам в правлении ХДСГ.
С 10.11.1989 года председатель ХДСГ, 17.11.1989 года - 09.02.1990 года заместитель председателя Совета министров ГДР по церковным вопросам. 12.04-02.10.1990 года председатель Совета министров (сменил на этом посту Х. Модрова). 02.10.1990 года в процессе объединения Германии назначен членом президиума и заместителем председателя Христианско-демократического союза (ХДС). С марта по октябрь 1990 года член Народной палаты ГДР, с октября 1990 года по 11.09.1991 года депутат германского бундестага. 03.10-19.12.1990 года федеральный министр по особым поручениям, в ноябре 1990 года председатель ХДС земли Бранденбург.
В декабре 1990 года журнал «Der Spiegel» опубликовал материалы о сотрудничестве Мезьер с Министерством государственной безопасности ГДР. Вследствие разгоревшегося скандала 17.12.1990 года Мезьер подал прошение об отставке, в августе 1991 года вышел в отставку, в сентябре 1991 года сложил с себя депутатские полномочия. Вернулся к адвокатской практике, занимается общественной работой. Председатель германского организационного комитета российско-германского форума «Петербургский диалог», член руководства фонда по защите памятников Берлина и др.