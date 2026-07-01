МЕЗЬЕР АВГУСТА ВЛАДИМИРОВНА

МЕЗЬЕР АВГУСТА ВЛАДИМИРОВНА - российский библиограф, книговед, переводчица, журналистка.

Из дво­рянской семьи. Окон­чи­ла Смоль­ный институт в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1882 год). В 1893 году в ка­че­ст­ве се­ст­ры ми­ло­сер­дия уча­ст­во­ва­ла в борь­бе с эпи­де­ми­ей хо­ле­ры и диф­те­рии в Бо­гу­чар­ском уезде Во­ро­неж­ской губернии Пе­ре­ве­ла с французского языка кни­ги «Зем­ля. Опи­са­ние жиз­ни зем­но­го ша­ра» Э. Рек­лю (пер­вые 3 вы­пус­ка, 1895 год), «Ис­то­рия од­но­го кре­сть­я­ни­на» Эрк­ма­на-Шат­риа­на (1898 год), «При­клю­че­ния дои­сто­ри­че­ско­го маль­чи­ка» Э. д’Эрвильи (1898 год; мно­го­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась), «Эпо­ха ве­ли­ких ре­форм в Япо­нии» А. фон Зи­боль­да (1902 год; 2-е издание, 1905 год) и др.

Ав­тор по­пу­ляр­ных книг по ис­то­рии, гео­гра­фии, ре­во­лю­ци­он­но-ос­во­бо­ди­тель­но­му дви­же­нию в раз­ных стра­нах: «Чёр­ный Спар­так. Из бы­лых дней ост­ро­ва Сан-До­мин­го» (1903 год), «Из хро­ни­ки од­но­го ир­ланд­ско­го се­мей­ст­ва. (Что бы­ло в Ир­лан­дии ше­сть­де­сят лет то­му на­зад)» (1904 год; 2-е издание, 1912 год), «Из оков к сво­бо­де. Рас­ска­зы из ис­то­рии чеш­ско­го на­ро­да» (1905 год; 2-е издание, 1912 год) и др.

В 1895-1898 годах ра­бо­та­ла в библиотеке Л. Т. Ру­ба­ки­ной в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где со­ста­ви­ла биб­лио­гра­фические ука­за­те­ли по русским фон­дам (выпуск 1-3, 1896-1901 годы); в 1899 году ру­ко­во­ди­ла биб­лио­гра­фическим бю­ро при библиотеке. В 1890-1910-е годы ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в ре­дак­ци­он­ной ра­бо­те из­да­тельств Ф. Ф. Пав­лен­ко­ва , О. Н. По­по­вой, издательства «Об­ще­ст­вен­ная поль­за» и др. В 1906-1917 годах в жур­на­лах «Рус­ская шко­ла», «Спут­ник чи­та­те­ля», «На­род­ный жур­нал» пуб­ли­ко­ва­ла кри­тические об­зо­ры биб­лио­гра­фической литературы, ве­ла хро­ни­ку биб­лио­теч­но­го и книж­но­го де­ла. Заведующая библиотекой Общества оп­то­вых за­ку­пок (1918-1921 годы), один из ор­га­ни­за­то­ров Му­зея Города (1918 год), биб­лио­граф-кон­суль­тант в Нар­ком­про­се Сою­за ком­мун Северной об­лас­ти (1918-1919 годы) и Пет­роградском губ­по­лит­прос­ве­те (1919-1921 годы).

Ав­тор мно­го­чис­лен­ных биб­лио­гра­фических ука­за­те­лей, об­зо­ров, при­книж­ных спи­сков ли­те­ра­ту­ры, а так­же фун­даментальных ра­бот по литературной биб­лио­гра­фии и биб­лио­гра­фии кни­го­ве­де­ния . Мезьер в тру­де «Рус­ская сло­вес­ность с XI по XIX сто­ле­тие вклю­чи­тель­но» (часть 1-2, 1899-1902 годы; ре­принт­ное издание: Лейп­циг, 1972 год) под­ве­ла биб­лио­гра­фический итог раз­ви­тия русской ху­дожественной литературы за 900-лет­ний пе­ри­од её ис­то­рии (ука­за­тель вклю­ча­ет свыше 25 тысяч за­пи­сей о кни­гах и жур­наль­ных стать­ях).

Со­ста­ви­ла пер­вый в Рос­сии сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ный биб­лио­гра­фический спра­воч­ник по всем от­рас­лям книж­но­го де­ла, ко­то­рый вклю­ча­ет свыше 70 тысяч на­зва­ний литературы начала XVIII века - середины 1920-х годов. («Сло­вар­ный ука­за­тель по кни­го­ве­де­нию», 1924 год; то же: [до­пол­не­ние], часть 1-3, 1931-1934 годы, в ра­бо­те по со­став­ле­нию частей 2-3 уча­ст­во­вал Д. М. Пи­нес). Осо­бую цен­ность пред­став­ля­ют раз­де­лы это­го ука­за­те­ля, по­свя­щён­ные ред­ким, кон­фи­ско­ван­ным и унич­то­жен­ным из­да­ни­ям, тю­рем­ным биб­лио­те­кам и т. п. В 1935 году советской цен­зу­рой ука­за­тель был за­пре­щён, т. к. со­дер­жал «по­ли­ти­че­ски вра­ж­деб­ную ли­те­ра­ту­ру», а так­же за­пре­щён­ные к упо­ми­на­нию име­на.

Сочинения:

Ука­за­тель ис­то­ри­че­ских ро­ма­нов, ори­ги­наль­ных и пе­ре­вод­ных, рас­по­ло­жен­ных по стра­нам и эпо­хам. СПб., 1902;

О жур­наль­ной кри­ти­ко-биб­лио­гра­фи­че­ской ли­те­ра­ту­ре 1907–1909 гг. // Рус­ская шко­ла. 1909. № 10;

Ме­ст­ная биб­лио­гра­фия Рос­сии. «Об­ще­ст­ва изу­че­ния края» в ро­ли биб­лио­гра­фов // Биб­лио­гра­фи­че­ские из­вес­тия. 1913. № 4;

Ав­то­био­гра­фия // Биб­лио­ло­ги­че­ский сбор­ник. П., 1915. Т. 1. Вып. 2;

Сло­варь рус­ских цен­зо­ров: ма­те­риа­лы к биб­лио­гра­фии по ис­то­рии рус­ской цен­зу­ры / Авт. вступ. ст. О. Р. Хро­мов. М., 2000.