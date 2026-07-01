МЕЗЬЕР АВГУСТА ВЛАДИМИРОВНА
МЕЗЬЕР АВГУСТА ВЛАДИМИРОВНА - российский библиограф, книговед, переводчица, журналистка.
Из дворянской семьи. Окончила Смольный институт в Санкт-Петербурге (1882 год). В 1893 году в качестве сестры милосердия участвовала в борьбе с эпидемией холеры и дифтерии в Богучарском уезде Воронежской губернии Перевела с французского языка книги «Земля. Описание жизни земного шара» Э. Реклю (первые 3 выпуска, 1895 год), «История одного крестьянина» Эркмана-Шатриана (1898 год), «Приключения доисторического мальчика» Э. д’Эрвильи (1898 год; многократно переиздавалась), «Эпоха великих реформ в Японии» А. фон Зибольда (1902 год; 2-е издание, 1905 год) и др.
Автор популярных книг по истории, географии, революционно-освободительному движению в разных странах: «Чёрный Спартак. Из былых дней острова Сан-Доминго» (1903 год), «Из хроники одного ирландского семейства. (Что было в Ирландии шестьдесят лет тому назад)» (1904 год; 2-е издание, 1912 год), «Из оков к свободе. Рассказы из истории чешского народа» (1905 год; 2-е издание, 1912 год) и др.
В 1895-1898 годах работала в библиотеке Л. Т. Рубакиной в Санкт-Петербурге, где составила библиографические указатели по русским фондам (выпуск 1-3, 1896-1901 годы); в 1899 году руководила библиографическим бюро при библиотеке. В 1890-1910-е годы активно участвовала в редакционной работе издательств Ф. Ф. Павленкова, О. Н. Поповой, издательства «Общественная польза» и др. В 1906-1917 годах в журналах «Русская школа», «Спутник читателя», «Народный журнал» публиковала критические обзоры библиографической литературы, вела хронику библиотечного и книжного дела. Заведующая библиотекой Общества оптовых закупок (1918-1921 годы), один из организаторов Музея Города (1918 год), библиограф-консультант в Наркомпросе Союза коммун Северной области (1918-1919 годы) и Петроградском губполитпросвете (1919-1921 годы).
Автор многочисленных библиографических указателей, обзоров, прикнижных списков литературы, а также фундаментальных работ по литературной библиографии и библиографии книговедения. Мезьер в труде «Русская словесность с XI по XIX столетие включительно» (часть 1-2, 1899-1902 годы; репринтное издание: Лейпциг, 1972 год) подвела библиографический итог развития русской художественной литературы за 900-летний период её истории (указатель включает свыше 25 тысяч записей о книгах и журнальных статьях).
Составила первый в России систематизированный библиографический справочник по всем отраслям книжного дела, который включает свыше 70 тысяч названий литературы начала XVIII века - середины 1920-х годов. («Словарный указатель по книговедению», 1924 год; то же: [дополнение], часть 1-3, 1931-1934 годы, в работе по составлению частей 2-3 участвовал Д. М. Пинес). Особую ценность представляют разделы этого указателя, посвящённые редким, конфискованным и уничтоженным изданиям, тюремным библиотекам и т. п. В 1935 году советской цензурой указатель был запрещён, т. к. содержал «политически враждебную литературу», а также запрещённые к упоминанию имена.
Сочинения:
Указатель исторических романов, оригинальных и переводных, расположенных по странам и эпохам. СПб., 1902;
О журнальной критико-библиографической литературе 1907–1909 гг. // Русская школа. 1909. № 10;
Местная библиография России. «Общества изучения края» в роли библиографов // Библиографические известия. 1913. № 4;
Автобиография // Библиологический сборник. П., 1915. Т. 1. Вып. 2;
Словарь русских цензоров: материалы к библиографии по истории русской цензуры / Авт. вступ. ст. О. Р. Хромов. М., 2000.