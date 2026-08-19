МЕЗЕНСКИЙ МУЗЕЙ

Мезенский историко-краеведческий музей был создан в 1980 году в дни празднования 200-летия города Мезень на базе общественного краеведческого музея.

Музей занимается сохранением, экспонированием и изучением историко-культурного наследия Мезенского края.

В том числе изучением истории и культуры населения, проживающего на территории бывшего Мезенского уезда в границах до 1891 года (современные Мезенский и Лешуконский районы, Ненецкий автономный округ , северная часть республики Коми, острова западного сектора Северного Ледовитого океана).

Коллекция подлинных предметов, документов и фотоматериалов составляет не менее 9 тысяч единиц хранения. Сегодня Мезенский историко-краеведческий музей является центром краеведческой работы, главным организатором культурно-просветительской жизни и информационной базой для общественных музеев района.

Иллюстрации:

Мезенский историко-краеведческий музей.