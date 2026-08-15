МЕЗЕНЕЦ АЛЕКСАНДР
МЕЗЕНЕЦ (СТРЕМОУХОВ) АЛЕКСАНДР - русский музыкальный теоретик, знаток древних традиций церковного пения (дидаскал).
Из служилых дворян. С 1640-х годов монах, с 1668 года старец звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря. С середины 1660-х годов редактировал раздельноречные певческие книги, исправляя их «на речь» (т. е. приводя пение в соответствие с чтением, без огласовки редуцированных полугласных «ъ» и «ь»); итогом этой работы стал рукописный сборник (1666 год), содержавший книги Ирмологий, Октоих, Обиход, исправленные «с древних знаменных письмянных певчих преводов», а также печатный Ирмологий, исправленный Мезенцем в составе комиссии из 6 дидаскалов (созвана в 1669-1670 году по указу царя Алексея Михайловича).
Комиссией была также усовершенствована крюковая нотация, что получило отражение в теоретическом трактате «Извещение о согласнейших пометах во кратце изложенных [со изящным намерением] требующим учитися пения» (1670 год; издан С. В. Смоленским под названием «Азбука знаменного пения. Извещение о согласнейших пометах старца Александра Мезенца», 1888 год). Рукопись «Извещения...» хранится в РНБ в Санкт-Петербурге (имя Мезенца скрыто в акростихе: «Трудился Александер Мезенец и прочии»); в ней наиболее полно изложена теория знаменного распева, описан 12-ступенный обиходный звукоряд. При переводе текста Ирмология на истинноречный, с сохранением крюковой нотации, возникли технические трудности печатания знамён в 2 цвета, поэтому вместо киноварных помет комиссией предложено использовать тушевые (чёрные) призна́ки (дополнительного обозначения при знамёнах, известные по звенигородским рукописям с 1640-х годов). В «Извещении...» изложил эту систему как адекватную («согласнейшую») системе помет. В рукописных певческих книгах XVII века призна́ки стали употребляться наравне с пометами.
Сочинения:
Извещение… желающим учиться пению / Публ. и исследование Н. Парфентьева, З. Гусейновой. Челябинск, 1996.