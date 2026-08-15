МЕЗЕНЕЦ АЛЕКСАНДР

МЕЗЕНЕЦ (СТРЕМОУХОВ) АЛЕКСАНДР - русский музыкальный тео­ре­тик, зна­ток древ­них тра­ди­ций цер­ков­но­го пе­ния (ди­да­скал).

Из слу­жи­лых дво­рян. С 1640-х годов мо­нах, с 1668 года ста­рец зве­ни­го­род­ско­го Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го монастыря. С середины 1660-х годов ре­дак­ти­ро­вал раз­дель­но­реч­ные пев­че­ские кни­ги, ис­прав­ляя их «на речь» (т. е. при­во­дя пе­ние в со­от­вет­ст­вие с чте­ни­ем, без ог­ла­сов­ки ре­ду­ци­ро­ван­ных по­лу­глас­ных «ъ» и «ь»); ито­гом этой ра­бо­ты стал ру­ко­пис­ный сбор­ник (1666 год), со­дер­жав­ший кни­ги Ир­мо­ло­гий, Ок­то­их , Оби­ход, ис­прав­лен­ные «с древ­них зна­мен­ных пись­мян­ных пев­чих пре­во­дов», а так­же пе­чат­ный Ир­мо­ло­гий, ис­прав­лен­ный Мезенцем в со­ста­ве ко­мис­сии из 6 ди­да­ска­лов (со­зва­на в 1669-1670 году по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча).

Ко­мис­си­ей бы­ла так­же усо­вер­шен­ст­во­ва­на крю­ко­вая но­та­ция , что по­лу­чи­ло от­ра­же­ние в тео­ре­тическом трак­та­те «Из­ве­ще­ние о со­глас­ней­ших по­ме­тах во крат­це из­ло­жен­ных [со изящ­ным на­ме­ре­ни­ем] тре­бую­щим учи­ти­ся пе­ния» (1670 год; из­дан С. В. Смо­лен­ским под названием «Аз­бу­ка зна­мен­но­го пе­ния. Из­ве­ще­ние о со­глас­ней­ших по­ме­тах стар­ца Алек­сан­д­ра Ме­зен­ца», 1888 год). Ру­ко­пись «Из­ве­ще­ния...» хра­нит­ся в РНБ в Санкт-Пе­тер­бур­ге (имя Мезенца скры­то в ак­ро­сти­хе: «Тру­дил­ся Алек­сан­дер Ме­зе­нец и про­чии»); в ней наи­бо­лее пол­но из­ло­же­на тео­рия зна­мен­но­го рас­пе­ва, опи­сан 12-сту­пен­ный оби­ход­ный зву­ко­ряд. При пе­ре­во­де тек­ста Ир­мо­ло­гия на ис­тин­но­реч­ный, с со­хра­не­ни­ем крю­ко­вой но­та­ции, воз­ник­ли тех­нические труд­но­сти пе­ча­та­ния зна­мён в 2 цве­та, по­это­му вме­сто ки­но­вар­ных по­мет ко­мис­си­ей пред­ло­же­но ис­поль­зо­вать ту­ше­вые (чёр­ные) призна́ки (до­пол­нительного обо­зна­че­ния при зна­мё­нах, из­вест­ные по зве­ни­го­род­ским ру­ко­пи­сям с 1640-х годов). В «Из­ве­ще­нии...» из­ло­жил эту сис­те­му как аде­к­ват­ную («со­глас­ней­шую») сис­те­ме по­мет. В ру­ко­пис­ных пев­че­ских кни­гах XVII века призна́ки ста­ли упот­реб­лять­ся на­рав­не с по­ме­та­ми.

Сочинения:

Из­ве­ще­ние… же­лаю­щим учить­ся пе­нию / Публ. и ис­сле­до­ва­ние Н. Пар­фен­ть­е­ва, З. Гу­сей­но­вой. Че­ля­бинск, 1996.