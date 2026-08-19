МЕЗЕНЦЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

МЕЗЕНЦЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА - российская артистка балета, народная артистка РСФСР.

По окон­ча­нии ЛХУ (пе­да­гог Н. В. Бе­ли­ко­ва) в 1970-1990 годах ве­ду­щая ба­ле­ри­на Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени С. М. Ки­ро­ва. Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца в СССР пар­тий Эс­ме­раль­ды («Со­бор Па­риж­ской бо­го­ма­те­ри» М. Жар­ра, ба­летмейстер Р. Пе­ти, 1978 год) и Со­ли­ст­ки («Шот­ланд­ская сим­фо­ния» на му­зы­ку Ф. Мен­дель­со­на, ба­летмейстер Дж. Ба­лан­чин, 1989 год); пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тии Не­стан-Да­ред­жан («Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре» А. Д. Ма­ча­ва­риа­ни) в по­ста­нов­ке О. М. Ви­но­гра­до­ва (1985 год).

В тан­це Мезенцевой со­еди­ня­лись вир­ту­оз­ная тех­ни­ка и под­лин­ная оду­хо­тво­рён­ность. Ар­ти­стизм и са­мо­быт­ная ин­ди­ви­ду­аль­ность Мезенцевой про­яв­ля­лись в ори­ги­наль­ных трак­тов­ках об­ра­зов клас­сического и современного ре­пер­туа­ра. Её Одет­та («Ле­бе­ди­ное озе­ро» П. И. Чай­ков­ско­го ) и Жи­зель («Жи­зель» А. Ада­на) по­ко­ря­ли по­эти­че­ской глу­би­ной и му­зы­каль­но­стью, Мех­ме­нэ Ба­ну («Ле­ген­да о люб­ви» А. Д. Ме­ли­ко­ва) - на­ка­лом стра­стей и тра­гиз­мом.

Сре­ди других пар­тий: Ав­ро­ра («Спя­щая кра­са­ви­ца» Чай­ков­ско­го), Ни­кия, Кит­ри («Бая­дер­ка», «Дон Ки­хот» Л. Ф. Мин­ку­са), Силь­фи­да («Силь­фи­да» Х. Ле­венскьол­да), Рай­мон­да («Рай­мон­да» А. К. Гла­зу­но­ва), За­ре­ма («Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Б. В. Асафь­е­ва), Эги­на («Спар­так» А. И. Ха­ча­ту­ря­на ), Хо­зяй­ка Мед­ной го­ры («Ка­мен­ный цве­ток» С. С. Про­кофь­е­ва ), Де­вуш­ка («Ле­нин­град­ская сим­фо­ния» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча ), ми­ниа­тю­ры - «Па де катр» Ч. Пу­ньи, «Уми­раю­щий ле­бедь» К. Сен-Сан­са.

В 1990-1994 годах тан­це­ва­ла в Шот­ланд­ском ба­ле­те (Глаз­го), позд­нее - в США. Ве­дёт пе­да­го­гическую ра­бо­ту. Сня­лась в главной ро­ли в телефильме «Не­зна­ком­ка» (по А. А. Бло­ку, режиссер А. А. Бе­лин­ский, 1979 год), в те­ле­филь­мах-кон­цер­тах «Тан­цу­ет Га­ли­на Ме­зен­це­ва» (1981 год), «Рай­мон­ды мно­го­ли­кий об­раз» (1988 год).