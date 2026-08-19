МЕЗЕНЦЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
МЕЗЕНЦЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА - российская артистка балета, народная артистка РСФСР.
По окончании ЛХУ (педагог Н. В. Беликова) в 1970-1990 годах ведущая балерина Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Первая исполнительница в СССР партий Эсмеральды («Собор Парижской богоматери» М. Жарра, балетмейстер Р. Пети, 1978 год) и Солистки («Шотландская симфония» на музыку Ф. Мендельсона, балетмейстер Дж. Баланчин, 1989 год); первая исполнительница партии Нестан-Дареджан («Витязь в тигровой шкуре» А. Д. Мачавариани) в постановке О. М. Виноградова (1985 год).
В танце Мезенцевой соединялись виртуозная техника и подлинная одухотворённость. Артистизм и самобытная индивидуальность Мезенцевой проявлялись в оригинальных трактовках образов классического и современного репертуара. Её Одетта («Лебединое озеро» П. И. Чайковского) и Жизель («Жизель» А. Адана) покоряли поэтической глубиной и музыкальностью, Мехменэ Бану («Легенда о любви» А. Д. Меликова) - накалом страстей и трагизмом.
Среди других партий: Аврора («Спящая красавица» Чайковского), Никия, Китри («Баядерка», «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса), Сильфида («Сильфида» Х. Левенскьолда), Раймонда («Раймонда» А. К. Глазунова), Зарема («Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева), Эгина («Спартак» А. И. Хачатуряна), Хозяйка Медной горы («Каменный цветок» С. С. Прокофьева), Девушка («Ленинградская симфония» Д. Д. Шостаковича), миниатюры - «Па де катр» Ч. Пуньи, «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса.
В 1990-1994 годах танцевала в Шотландском балете (Глазго), позднее - в США. Ведёт педагогическую работу. Снялась в главной роли в телефильме «Незнакомка» (по А. А. Блоку, режиссер А. А. Белинский, 1979 год), в телефильмах-концертах «Танцует Галина Мезенцева» (1981 год), «Раймонды многоликий образ» (1988 год).