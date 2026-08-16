МЕЙТЛЕНД, ФРЕДЕРИК УИЛЬЯМ

Мейтленд ( англ. Maitland) , Фредерик Уильям (28.05.1850, Лондон — 19.12.1906, о. Гран-Канария) — выдающийся британский юрист и историк-медиевист, профессор анг­лийского права в Кембридже, действительный член Британской академии. Получил юридическое образование в Итоне (1863—1869) и Тринити-колледже, Кембридж (1869—1873). В годы учебы увлекался математикой, музыкой, историей, поэзией, философией. В соответствии с британской традицией за год до окончания Кембриджского университета М. вступил в юридическую корпорацию Линкольнс-Инн, где работал под руководством крупного правоведа Б. Роджерса. Профессиональные интересы М. складывались под влиянием Г. Сиджуика, Л. Стивена, У. Стеббса, О. фон Гирке, Ф. Поллока, П. Г. Виноградова, которого М. ценил за выдающиеся заслуги и знания в области средневековой истории Англии. Так, М. и другие историки ознакомились с «Записными книжками» английского юриста XIII в. Генри Брактона благодаря Виноградову, обнаружившему их в архиве; в 1887 М. на собственные средства издал сборник Брактона (около 2 тыс. текстов за 1217—1240). В 1884 М. стал лектором по английскому праву в Кембридже, а в 1888 — профессором позитивного права Кембриджского университета (Даунинг-колледж). С конца 1880-х и до конца жизни М. занимался изданием текстов по истории английского средневекового права. Он возглавил созданное в 1887 при его активном участии Селденовское общество (Лондон), собравшее множество источников для изучения общего права Англии. За научные заслуги М. был избран почетным доктором пяти университетов: Кембриджского, Оксфордского, Московского, а также университетов Глазго и Кракова. В 1900-х являлся старшиной в Линкольнс-Инн, был награжден медалью юридического факультета Гарвардской школы права. Научное наследие М. очень обширно. Он известен как исследователь Книги Страшного суда и автор классического труда «Domesday Book and Beyond» (Cambridge, 1897). Совместно с Ф. Поллоком М. написал «Историю английского права до Эдуарда I» (The History of English Law before the Time of Edward I) в 2 томах (1-е издание: Cambridge, 1895). В целом М. подготовил около 200 публикаций, посвященных широчайшему кругу историко-правовых научных проблем. Он является родоначальником историографической «школы критического направления», просуществовавшей до 1950-х, к которой принадлежали многие известные историки английского права.

Лит. : Савин А. Н. Английский юрист в роли историка // Журнал министерства народного просвещения. СПб., 1900. № 11—12. С. 210—232, 419—443; Smith A. L. Frederic William Maitland. Two Lectures and Biblio­graphy. Oxford, 1908; White S. D. Maitland on Family and Kinship // The History of English Law. Centenary Essays on «Pollock and Maitland» / Ed. J. Hadson. Oxford, 1996. P. 91—114; Сидорова Т. А. Фридерик Уильям Мейтленд и английская историография критического направления. СПб., 2014. М. В. Винокурова.