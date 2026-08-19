МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ (Meistersinger, Meistersanger, дословно ‒ «искусные певцы»)

Немецкие по­эты-му­зы­кан­ты из бюр­гер­ско­го со­сло­вия, объ­е­ди­няв­шие­ся по ре­мес­лен­но-це­хо­во­му прин­ци­пу в ли­те­ра­тур­но-пев­че­ские об­ще­ст­ва (шко­лы).

Первые певческие школы в XIV в. распространились в рейнском регионе (легенда выводит из Майнца). Признанными центрами в XV в. были Страсбург, Франкфурт, Нюрнберг и Аугсбург. В XVI в. под влиянием творчества Ганса Сакса школы майстерзанга появились по всей Германии, включая северный регион (Магдебург, Бреслау, Даньциг). В последующие столетия корпорации постепенно приходят в упадок, хотя Нюренбергская певческая школа просуществовала до 1770 г., а объединения в Ульме и Мемминге закрылись только в XIX в. Наибольшую известность приобрели нюрнбергские мастера – Г. Фольц (XV – нач. XVI вв.), А. Пушман (ученик Сакса), Г. Фогель (XVI в.), А. Мецгер (XVII в.) и др.

Культура мейстерзанга на всём протяжении своего существования отличалась консервативностью, ориентацией на традиции «старых мастеров» (alte Meister), прежде всего миннезингеров – представителей куртуазной литературы , творчество которых М. считали образцом для подражания; высокой самооценкой (М. возводили своё искусство к библейскому певцу Давиду).

Поэзия воспринималась как ремесло, требующее обучения. В городском союзе мейстерзингеров объединялись представители разных ремесел, и члены корпорации должны были пройти через несколько ступеней мастерства: изучение правил, овладение ими на практике, исполнение чужих песен, сочинение текста к чужим «тонам», создание всей песни. Произведения стилистически соответствовали достаточно консервативному канону майстерзонга (табулатуре, самая ранняя из сохранившихся датирована 1540 г.), который создавался на основе творчества двенадцати «старых мастеров» куртуазной лирики (миннензингеры Кондрад Вюрцбугский, Рейнмар фон Цветер и др.), а также четырех «коронованных поэтов» (Генрих фон Майзен, Кондрад Марнер, Генрих фон Мюгель и поэт Регенбоген).

Всякий новый напев должен был соответствовать большому ряду предписаний: стихотворных, касающихся версификации, рифм, и певческих, относящихся к тесситуре, мелизмам и т.д.

В основе музыки (строго одноголосной) – мелодия-модель, т.н. тон, или вайзе (Weise, букв. – напев), которая подтекстовывалась разными стихами по принципу контрафактуры. Число тонов постоянно увеличивалось: к 1630 их насчитывалось около 1400. Названия давались по имени автора и иногда были весьма причудливыми: например, «серебряный тон Сакса», «чёрный тон Клингзора», «увеселительный сад Венеры [Veneris Lustgarten] Мецгера». Координация стиха и музыки происходила в форме бар.

На состязаниях певцов, зачастую приуроченных к общегородским праздникам, ответственная роль отводилась судьям («метчикам»), следившим за исполнением и фиксирующим все отступления от уставных правил мейстерзанга.

В XIV – XV вв. песни создавались преимущественно на христианские темы (воспевание Богородицы, Воскресения Христова, описание чудес), в XVI в. их тематика стала более разнообразной (сюжеты из истории, басен, фарсов, гимны именитым коллегам по цеху и т.д.). Стихи (сочинялись только по-немецки) сохранились в большом количестве (около 150 рукописей, наиболее ранние датированы нач. XV в.), но в основном без мелодий, которые передавались изустно. Сохранилось порядка 120 рукописных песенных сборников корпораций, причем одна только Кольмарская рукопись 1480 г. содержит порядка 900 поэтических текстов и 105 мелодий. Среди авторов мейстерзонга нужно отметить южнонемецких певцов и поэтов – Ганса Розенплюта, Михаэля Бейхама, Георга Виркама и Ганса Сакса. Образцы мелодий – в «авторских» рукописях А. Пушмана (уртрачены в годы Второй мировой войны), В. Фойгта (Магдебург, 1558), Б. фон Ватта (Нюрнберг, 17 в.) и некоторых других.

Поскольку ритм в сохранившихся мелодиях нотирован фрагментарно или вовсе не нотирован, а правила импровизированной орнаментики утрачены, нынешние музыкальные реконструкции песен М. носят предположительный характер.

Поэзия М. оказала влияние на И. В. Гёте, Жана Поля, Э. Т. А. Гофмана. Их литературный быт (в т.ч. поэтические состязания) отображён в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера.

Литература:

Puschman A. Gründlicher Bericht des deutschen Meistergesangs. Görlitz, 1571. Göp­pin­gen, 1984. Bd 1–2;

Фин­дей­зен Н. Сред­не­ве­ко­вые май­стер­зин­ге­ры // Рус­ская му­зы­каль­ная га­зе­та. 1898. Фев­раль;

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года (Эпоха Возрождения). М., 1966;

Der deutsche Meistersang / Hrsg. B. Nagel. Darmstadt, 1967;

Brunner H. Die alten Meister. Münch., 1975;

Kugler H. Handwerk und Meistergesang. Gött., 1977;Petzsch C. Die Kolmarer Lieder­handschrift. Münch., 1978;

Die Töne der Meis­tersinger / Hrsg. H. Brunner, J. Rettelbach. G ̈oppingen, 1980.

Авторы статьи: А. В. Еро­хин, С. Н. Ле­бе­дев, З.А. Лурье.