МЕЙСФИЛД Джон

Английский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье стряп­че­го, ра­но ос­тал­ся без ро­ди­те­лей, сис­те­ма­тич. об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. В 1895–97 жил в США, ак­тив­но за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну слу­жил ре­пор­тё­ром в газ. «Manchester Guardian»; во­шёл в лит.-по­этич. круг У. Б. Йейтса.

Ли­ри­ка М. нач. 1900-х гг., при­нёс­шая ему лит. из­вест­ность, от­ра­зи­ла влия­ние по­эзии англ. ро­ман­тиз­ма и неоромантизма ; она от­ме­че­на пре­об­ла­да­ни­ем мор­ской те­ма­ти­ки и под­чёрк­ну­тым де­мо­кра­тиз­мом язы­ка: сб. «Мор­ские бал­ла­ды» («Salt- water ballads», 1902). Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний: по­эма «Веч­ное ми­ло­сер­дие» («The everlasting mercy», 1911), дра­мы, при­клю­ченч. ро­ма­ны, кни­ги для де­тей и юно­ше­ст­ва, ис­то­рич. очер­ки об англ. фло­те. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил в во­ен. гос­пи­та­ле; опуб­ли­ко­вал кн. очер­ков «Гал­ли­по­ли» («Gallipoli», 1916), со­вер­шил тур­не по США. Ав­тор по­эмы «Лис Ре­нар» («Reynard The Fox», 1919), ро­ма­нов «Сард Хар­кер» («Sard Harker», 1924), «По­лу­ноч­ный на­род» («The mid­night folk», 1927), «Мёрт­вый Нед» («De­ad Ned», 1938); пье­сы «При­ше­ст­вие Хри­ста» («The coming of Christ», 1928); ав­то­био­гра­фии «Век жи­ви – век учись» («So long to learn», 1952); книг о У. Шек­с­пи­ре и Дж. Чо­се­ре, эс­се и ли­те­ра­тур­но- кри­тич. ста­тей.

Сочинения:

Poems and plays. N. Y., 1918. Vol. 1–2;

Анг­лий­ская по­эзия в рус­ских пе­ре­во­дах: XX век. М., 1984. С. 184–191;

Sea fever: se­lec­ted poems. Manchester, 2005.

Автор статьи: О. Е. Осов­ский.