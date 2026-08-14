МЕЙСФИЛД Джон
Английский писатель.
Родился в семье стряпчего, рано остался без родителей, систематич. образования не получил. В 1895–97 жил в США, активно занимался самообразованием. По возвращении на родину служил репортёром в газ. «Manchester Guardian»; вошёл в лит.-поэтич. круг У. Б. Йейтса.
Лирика М. нач. 1900-х гг., принёсшая ему лит. известность, отразила влияние поэзии англ. романтизма и неоромантизма; она отмечена преобладанием морской тематики и подчёркнутым демократизмом языка: сб. «Морские баллады» («Salt- water ballads», 1902). Среди ранних произведений: поэма «Вечное милосердие» («The everlasting mercy», 1911), драмы, приключенч. романы, книги для детей и юношества, историч. очерки об англ. флоте. В годы 1-й мировой войны служил в воен. госпитале; опубликовал кн. очерков «Галлиполи» («Gallipoli», 1916), совершил турне по США. Автор поэмы «Лис Ренар» («Reynard The Fox», 1919), романов «Сард Харкер» («Sard Harker», 1924), «Полуночный народ» («The midnight folk», 1927), «Мёртвый Нед» («Dead Ned», 1938); пьесы «Пришествие Христа» («The coming of Christ», 1928); автобиографии «Век живи – век учись» («So long to learn», 1952); книг о У. Шекспире и Дж. Чосере, эссе и литературно- критич. статей.
Сочинения:
Poems and plays. N. Y., 1918. Vol. 1–2;
Английская поэзия в русских переводах: XX век. М., 1984. С. 184–191;
Sea fever: selected poems. Manchester, 2005.
Автор статьи: О. Е. Осовский.