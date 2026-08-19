МЕЙРИНК, Майринк Густав

Австрийский пи­са­тель.

Вне­брач­ный сын вюр­тем­берг­ско­го ми­ни­ст­ра Кар­ла фон Варн­бю­ле­ра и австр. ак­три­сы Ма­рии Май­ер. Окон­чил тор­го­вую ака­де­мию в Пра­ге (1888). В 1889 ос­но­вал бан­кир­ский дом. С 1891 ув­лёк­ся эзо­те­ри­кой, ок­куль­тиз­мом и вост. ре­ли­гия­ми. Всту­пил в тео­соф­скую ло­жу «У го­лу­бой звез­ды» («Zum blauen Stern»), изу­чал тру­ды Е. П. Блаватской , уча­ст­во­вал в ме­диу­мич. се­ан­сах. За­вя­зал зна­ком­ст­ва в праж­ской ар­ти­стич. и лит. сре­де (П. Леп­пин, А. Моисси, А. Кубин). В 1902 по кле­вет­нич. об­ви­не­нию в ис­поль­зо­ва­нии ок­культ­ных ме­то­дов для об­ма­на кли­ен­тов про­вёл три ме­ся­ца в тюрь­ме. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния ос­та­вил ком­мерч. дея­тель­ность, в 1903 пе­ре­ехал в Ве­ну; из­да­вал са­ти­рич. ж. «Ми­лый Ав­гу­стин» («Der liebe Augustin»), где пуб­ли­ко­ва­лись про­из­ве­де­ния А. Стринд­бер­га, М. Ме­тер­лин­ка, Д. Г. Рос­сет­ти, Э. А. По и др. В 1905 М. пе­ре­ехал в Мюн­хен, где за­нял­ся пе­ре­во­да­ми англ. лит-ры (про­из­ве­де­ния Ч. Дик­кен­са и Р. Ки­п­лин­га). В 1911 вме­сте с семь­ёй обос­но­вал­ся в Штарн­бер­ге. В 1927 при­нял буд­дизм и пол­но­стью по­свя­тил се­бя эзо­те­рич. прак­ти­ке.

К лит. твор­че­ст­ву об­ра­тил­ся в кон. 1890-х гг. В 1901 в мюн­хен­ском са­ти­рич. ж. «Сим­пли­цис­си­мус» под фа­ми­ли­ей Май­ер опуб­ли­ко­вал рас­сказ «Го­ря­чий сол­дат» («Der heiße Soldat»). Пер­вый сбор­ник но­велл вы­шел в 1903. Но­вел­ли­сти­ка М. со­че­та­ет са­ти­ру на обы­ва­тель­ское соз­на­ние и «чёр­ную», апо­ка­лип­тич. фан­та­сти­ку. Опи­ра­ясь на тра­ди­ции Э. А. По и Э. Т. А. Гоф­ма­на, М. зна­чи­тель­но уси­ли­ва­ет гро­те­ск­но-фан­та­стич. на­ча­ло, при­чуд­ли­во на­сы­щая мис­ти­че­ско-ир­ра­цио­наль­ные си­туа­ции и по­ло­же­ния, в ко­то­рых ока­зы­ва­ют­ся ге­рои его но­велл, ори­ги­наль­ным ко­миз­мом: сб-ки «Ор­хи­деи. Стран­ные ис­то­рии» («Orchi­deen. Sonderbare Geschichten», 1904), «Ка­би­нет вос­ко­вых фи­гур» («Das Wachs­figurenkabinett», 1907), «Вол­шеб­ный рог не­мец­ко­го обы­ва­те­ля» («Des deutschen Spieß ers Wunderhorn», Bd 1–3, 1909–13). В бо­лее позд­них сб-ках «Ли­ло­вая смерть и дру­гие но­вел­лы» («Der violette Tod», 1913, рус. пер. 1923) и «Ле­ту­чие мы­ши» («Fledermäuse», 1916, рус. пер. 1923) пре­об­ла­да­ет мис­тич. и эзо­те­рич. ли­ния.

Лит. сла­ву М. при­нёс ро­ман «Го­лем» («Der Golem», 1915, рус. пер. 1921), в ос­но­ве ко­то­ро­го – со­бы­тия в евр. квар­та­ле Пра­ги, то ли дей­ст­ви­тель­но имев­шие ме­сто, то ли при­гре­зив­шие­ся рас­сказ­чи­ку, ус­нув­ше­му в гос­ти­ни­це бес­по­кой­ным сном. Мис­тич. пу­те­ше­ст­вие в глу­би­ны соб­ст­вен­но­го «я» со­че­та­ет­ся с дос­то­вер­ным, в ду­хе Ч. Дик­кен­са, изо­бра­же­ни­ем ти­па­жей и бы­та ста­ро­го го­ро­да. Рас­сказ­чик за­га­доч­ным об­ра­зом ста­но­вит­ся во­пло­ще­ни­ем рез­чи­ка кам­ней Ата­на­зиу­са Пер­на­та (в име­ни ко­то­ро­го под­чёр­ки­ва­ет­ся его веч­ное, «бес­смерт­ное» су­ще­ст­во­ва­ние), ут­ра­тив­ше­го па­мять и пы­таю­ще­го­ся вновь об­рес­ти свою ис­тин­ную сущ­ность. В ис­то­рию Пер­на­та впле­та­ет­ся и древ­няя ха­сид­ская ле­ген­да о Големе – ис­кус­ст­вен­ном че­ло­ве­ке, вы­ле­п­лен­ном из гли­ны, в столк­но­ве­нии с ко­то­рым ге­рой-рас­сказ­чик от­стаи­ва­ет своё ду­хов­ное на­ча­ло, про­ти­во­пос­тав­лен­ное мёрт­во-ма­те­ри­аль­ной при­ро­де. М. вне­дря­ет в по­ве­ст­во­ва­ние слож­но пе­ре­пле­таю­щие­ся лейт­мо­ти­вы и це­поч­ки сим­во­лов, имею­щие ис­то­ки в каб­ба­ле, буд­диз­ме, гно­сти­циз­ме, юн­ги­ан­ст­ве и эзо­те­ри­ке га­даль­ных карт та­ро. Серь­ёз­но-тра­гич. тон по­ве­ст­во­ва­ния свое­об­раз­но от­те­нён ко­мич. на­ча­лом.

В по­сле­дую­щее де­ся­ти­ле­тие М. пуб­ли­ку­ет ро­ма­ны «Зе­лё­ный лик» («Das grü­ne Gesicht», 1916, рус. пер. 2000), «Валь­пур­гие­ва ночь» («Walpurgisnacht», 1917, рус. пер. 1990) и «Ан­гел с за­пад­но­го ок­на» («Der Engel vom westlichen Fens­ter», 1927, рус. пер. 1992), в ко­то­рых всё бо­лее по­гру­жа­ет­ся в об­лас­ти ма­ги­че­ско­го и ир­ра­цио­наль­но­го, зна­чи­тель­но уси­ли­вая кон­цеп­ту­аль­ную сто­ро­ну изо­бра­жае­мо­го им ми­ра в ущерб его ху­дож. мно­го­знач­но­сти. Твор­че­ст­во М. ока­за­ло зна­чит. влия­ние на рус. лит-ру 1-й тре­ти 20 в. (Д. И. Хармс, М. А. Булгаков и др.).

Сочинения:

Gesamtausgabe. Münch., 1982. Bd 1–6;

Коль­цо Са­тур­на: ро­ма­ны, рас­ска­зы. СПб., 2004.

Автор статьи: А. В. Бе­ло­бра­тов.