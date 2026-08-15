МЕЙРЕЛИС Сесилия

Бразильская по­этес­са, пуб­ли­цист.

Дочь учи­тель­ни­цы. Ра­но оси­ро­те­ла, вос­пи­ты­ва­лась ба­буш­кой. Окон­чи­ла шко­лу в Рио-де-Жа­ней­ро (1916), за­ни­ма­лась са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. Ра­бо­та­ла учи­тель­ни­цей в шко­ле; в 1930–40-х гг. пре­по­да­ва­ла ис­то­рию лит-ры в ун-тах Бра­зи­лии, Пор­ту­га­лии, США, Мек­си­ки . Пи­са­ла сти­хи с 9 лет. Пер­вая пуб­ли­ка­ция – по­этич. сб. «При­зра­ки» («Espectros», 1919), от­ра­зив­ший силь­ное влия­ние тра­ди­ций франц. шко­лы «Парнас» и сим­во­лиз­ма. В цен­тре по­эзии М. – од­ной из са­мых зна­чит. пред­ста­ви­тель­ниц браз. мо­дер­низ­ма – глу­бо­ко лич­ные пе­ре­жи­ва­ния и раз­мыш­ле­ния о вре­ме­ни, смер­ти, оди­но­че­ст­ве, час­то пе­ре­рас­таю­щие в диа­лог с разл. фи­ло­соф­ски­ми уче­ния­ми: по­этич. сб-ки «Бо­лее ни­ко­гда и сти­хи сти­хов» («Nunca mais e Poema dos poemas», 1923), «Бал­ла­ды для Ко­ро­ля» («Baladas para El-Rei», 1925), «Пу­те­ше­ст­вия» («Viagem», 1939), «Не­яс­ная му­зы­ка» («Vaga m ́usica», 1942), «Со­вер­шен­ное мо­ре» («Mar absoluto», 1945), «Тень» («Solombra», 1963) и др. Боль­шую из­вест­ность по­лу­чил ис­пол­нен­ный пат­рио­тич. па­фо­са сб. «Ро­ман­сы об Ин­кон­фи­ден­сии» («Romanceiro da Inconfidência», 1953), ко­то­рый на­пи­сан в ар­хаи­зи­ро­ван­ном сти­ле от ли­ца хро­ни­ста кон. 18 в. Про­сла­ви­лась как жур­на­лист; в сво­их мно­го­числ. стать­ях в пе­рио­ди­ке раз­мыш­ля­ла о куль­тур­ной жиз­ни Бра­зи­лии, за­тра­ги­ва­ла про­бле­мы нар. об­ра­зо­ва­ния.

Сочинения:

Obra em prosa. Rio de J., 1998–2001. [Vol. 1–9];

Poesia completa. Rio de J., 2001. Vol. 1–2.

Автор статьи: М. Ф. Надъ­яр­ных.