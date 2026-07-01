МЕЙПЛТОРП РОБЕРТ
МЕЙПЛТОРП РОБЕРТ - американский фотограф, коллажист.
Учился в Институте Пратта в Бруклине в Нью-Йорке (1963-1970 годы). В 1970-е годы исполнял серии ассамблажей и коллажей из журнальных вырезок, нередко подкрашенных посредством аэрозольного баллончика; включал в них свои чёрно-белые фотографии, выполненные при помощи камеры «Полароид» (Автопортрет, 1971 год, и др.). Через год после персональной выставки в Нью-Йорке (1973 год) начал снимать крупноформатной камерой; впоследствии камера «Хассельблад» стала его основным инструментом.
Испытал влияние классиков фотоискусства - Г. Надара, Дж. М. Камерон. Фотографии конца 1970-х годов посвящены эротическим, садомазохистским темам; манера съёмки (тщательно сбалансированный свет, ровные поверхности в качестве фона) превращала его модели в подобия античных статуй, чей вневременной покой дополнялся скрытой экспрессией. Ещё более скульптурны его снимки цветов и натюрмортов. Снимая мужские тела (тема бодибилдинга постоянно присутствовала в его работах), он сделал также серию, посвящённую культуристке Л. Лайон. Экспериментировал с различными технологическими процессами (платиновая печать на бумаге или ткани, фотогравюра, пигментная печать).
Снимки Мейплторпа отличаются предельной резкостью деталей, нередко контрастностью освещения. До конца жизни работал преимущественно в чёрно-белой фотографии. В 1980-е годы исполнил много портретов известных артистов, музыкантов, художников и своих друзей (в 1985 году издал альбом «Certain people: a book of portraits»). Занимался также скульптурой. В конце жизни в серии автопортретов Мейплторп фиксировал своё слабеющее и разрушающееся от болезни (ВИЧ) тело.