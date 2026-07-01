МЕЙПЛТОРП РОБЕРТ

МЕЙПЛТОРП РОБЕРТ - американский фотограф, коллажист.

Учил­ся в Институте Прат­та в Брук­ли­не в Нью-Йор­ке (1963-1970 годы). В 1970-е годы ис­пол­нял се­рии ас­самб­ла­жей и кол­ла­жей из жур­наль­ных вы­ре­зок, не­ред­ко под­кра­шен­ных по­сред­ст­вом аэ­ро­золь­но­го бал­лон­чи­ка; вклю­чал в них свои чёр­но-бе­лые фо­то­гра­фии, вы­пол­нен­ные при по­мо­щи ка­ме­ры «По­ла­ро­ид» (Ав­то­порт­рет, 1971 год, и др.). Че­рез год по­сле пер­со­наль­ной вы­став­ки в Нью-Йор­ке (1973 год) на­чал сни­мать круп­но­фор­мат­ной ка­ме­рой; впо­след­ст­вии ка­ме­ра «Хас­сельб­лад» ста­ла его основным ин­ст­ру­мен­том.

Ис­пы­тал влия­ние клас­си­ков фо­то­ис­кус­ст­ва - Г. На­да­ра, Дж. М. Ка­ме­рон . Фо­то­гра­фии конца 1970-х годов по­свя­ще­ны эро­ти­че­ским, са­до­ма­зо­хи­ст­ским те­мам; ма­не­ра съём­ки (тща­тель­но сба­лан­си­ро­ван­ный свет, ров­ные по­верх­но­сти в ка­че­ст­ве фо­на) пре­вра­ща­ла его мо­де­ли в по­до­бия ан­тич­ных ста­туй, чей вне­вре­мен­ной по­кой до­пол­нял­ся скры­той экс­прес­си­ей. Ещё бо­лее скульп­тур­ны его сним­ки цве­тов и на­тюр­мор­тов . Сни­мая муж­ские те­ла (те­ма бо­ди­бил­дин­га по­сто­ян­но при­сут­ст­во­ва­ла в его ра­бо­тах), он сде­лал также се­рию, по­свя­щён­ную куль­ту­ри­ст­ке Л. Лай­он. Экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с различными тех­но­ло­гическими про­цес­са­ми (пла­ти­но­вая пе­чать на бу­ма­ге или тка­ни, фо­то­гра­вю­ра, пиг­мент­ная пе­чать).

Сним­ки Мейплторпа от­ли­ча­ют­ся пре­дель­ной рез­ко­стью де­та­лей, не­ред­ко кон­тра­ст­но­стью ос­ве­ще­ния. До кон­ца жиз­ни ра­бо­тал пре­имущественно в чёр­но-бе­лой фо­то­гра­фии. В 1980-е годы ис­пол­нил мно­го порт­ре­тов из­вест­ных ар­ти­стов, му­зы­кан­тов, ху­дож­ни­ков и сво­их дру­зей (в 1985 году из­дал аль­бом «Certain people: a book of port­raits»). За­ни­мал­ся так­же скульп­ту­рой. В кон­це жиз­ни в се­рии ав­то­порт­ре­тов Мейплторп фик­си­ро­вал своё сла­бею­щее и раз­ру­шаю­щее­ся от бо­лез­ни (ВИЧ) те­ло.