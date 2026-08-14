МЕЙНИНГЕНСКИЙ ТЕАТР
Немецкий театр.
Основан в кон. 18 в. в Мейнингене (Майнингене), столице Саксен-Мейнингенского герцогства. Первоначально здесь работали оперная и драматич. труппы, с 1861 – только драматическая. В 1860 театр стал придворным, с 1871 – городским. Получил мировую известность в 1860–90-х гг. Период наибольшего подъ- ёма связан с деятельностью герцога Георга II и Л. Кронека (1837–91). Будучи проф. живописцем и рисовальщиком, Георг II уделял большое внимание художественно-оформительской части (автор многих эскизов костюмов и декораций). Его помощницей была актриса Э. Франц (впоследствии жена герцога), ведавшая репертуаром М. т. и работавшая с актёрами. В 1866 гл. режиссёром М. т. стал быв. актёр берлинской сцены Кронек (позднее был директором и управляющим М. т.). Опираясь на постановочные традиции Ф. Дингельштедта, Э. Девриента и Ч. Кина, руководители труппы осуществили ряд сценич. реформ, отведя режиссуре главенствующую роль в театре. Утверждая принцип актёрского ансамбля, придавая первостепенное значение зрелищно-постановочной культуре спектакля, достигая в результате длительных репетиций слаженности разнообразных его элементов, они добивались подчинения всех компонентов единому режиссёрскому замыслу. С особой тщательностью ставились массовые сцены. В театре был создан штат статистов, толпа в спектакле разбивалась на маленькие группы, которые возглавляли актёры. Стремясь к историч., этнографич. и бытовой достоверности, Георг II приглашал в качестве консультантов ведущих историков и археологов своего времени. Основу репертуара составляла гл. обр. классич. драма («Орлеанская дева», «Мария Стюарт», «Лагерь Валленштейна» Ф. Шиллера; «Юлий Цезарь», «Гамлет», «Макбет», «Венецианский купец» У. Шекспира). Ставились также пьесы Г. фон Клейста, Г. Лессинга, Ф. Грильпарцера, Мольера, Дж. Байрона, Г. Ибсена.
Л. Кронек выдвинул идею организации гастрольных поездок театра, которые должны были дать материальные средства, а также возможность ограничивать репертуар небольшим количеством пьес, тщательно работать над каждой постановкой. В 1874–90 труппа систематически гастролировала в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Австро-Венгрии, Польше, Скандинавских странах, Египте, России (1885, 1890), оказав заметное влияние на развитие мирового театра, и прежде всего иск-ва режиссуры. После смерти Кронека Георг II не захотел заменить его кем-либо и прекратил гастроли. К сер. 1890-х гг. М. т. постепенно утратил своё значение.