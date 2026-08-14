МЕЙНИНГЕНСКИЙ ТЕАТР

Немецкий театр.

Ос­но­ван в кон. 18 в. в Мей­нин­ге­не (Май­нин­ге­не), сто­ли­це Сак­сен-Мей­нин­ген­ско­го гер­цог­ст­ва. Пер­во­на­чаль­но здесь ра­бо­та­ли опер­ная и дра­ма­тич. труп­пы, с 1861 – толь­ко дра­ма­ти­че­ская. В 1860 те­атр стал при­двор­ным, с 1871 – го­род­ским. По­лу­чил ми­ро­вую из­вест­ность в 1860–90-х гг. Пе­ри­од наи­боль­ше­го подъ- ё­ма свя­зан с дея­тель­но­стью гер­цо­га Ге­ор­га II и Л. Кро­не­ка (1837–91). Бу­ду­чи проф. жи­во­пис­цем и ри­со­валь­щи­ком, Ге­орг II уде­лял боль­шое вни­ма­ние ху­до­же­ст­вен­но-офор­ми­тель­ской час­ти (ав­тор многих эс­ки­зов кос­тю­мов и де­ко­раций). Его по­мощ­ни­цей бы­ла ак­три­са Э. Франц (впо­след­ст­вии же­на гер­цо­га), ве­дав­шая ре­пер­туа­ром М. т. и ра­бо­тав­шая с ак­тё­ра­ми. В 1866 гл. ре­жис­сё­ром М. т. стал быв. ак­тёр бер­лин­ской сце­ны Кро­нек (позд­нее был ди­рек­то­ром и уп­рав­ляю­щим М. т.). Опи­ра­ясь на по­ста­но­воч­ные тра­ди­ции Ф. Дин­гель­штед­та, Э. Дев­ри­ен­та и Ч. Ки­на, ру­ко­во­ди­те­ли труп­пы осу­ще­ст­ви­ли ряд сце­нич. ре­форм, от­ве­дя ре­жис­су­ре гла­вен­ст­вую­щую роль в те­ат­ре. Ут­вер­ждая прин­цип ак­тёр­ско­го ан­самб­ля, при­да­вая пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние зре­лищ­но-по­ста­но­воч­ной куль­ту­ре спек­так­ля, дос­ти­гая в ре­зуль­та­те дли­тель­ных ре­пе­ти­ций сла­жен­но­сти раз­но­об­раз­ных его эле­мен­тов, они до­би­ва­лись под­чи­не­ния всех ком­по­нен­тов еди­но­му ре­жис­сёр­ско­му за­мыс­лу. С осо­бой тща­тель­но­стью ста­ви­лись мас­со­вые сце­ны. В те­ат­ре был соз­дан штат ста­ти­стов, тол­па в спек­так­ле раз­би­ва­лась на ма­лень­кие груп­пы, ко­то­рые воз­глав­ля­ли ак­тё­ры. Стре­мясь к ис­то­рич., эт­но­гра­фич. и бы­то­вой дос­то­вер­но­сти, Ге­орг II при­гла­шал в ка­че­ст­ве кон­суль­тан­тов ве­ду­щих ис­то­ри­ков и ар­хео­ло­гов сво­его вре­ме­ни. Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ла гл. обр. клас­сич. дра­ма («Ор­ле­ан­ская де­ва», «Ма­рия Стю­арт», «Ла­герь Вал­лен­штей­на» Ф. Шил­ле­ра; «Юлий Це­зарь», «Гам­лет», «Мак­бет», «Ве­не­ци­ан­ский ку­пец» У. Шек­спи­ра). Ста­ви­лись так­же пье­сы Г. фон Клей­ста, Г. Лес­син­га, Ф. Гриль­пар­це­ра , Моль­е­ра, Дж. Бай­ро­на, Г. Иб­се­на.

Л. Кро­нек вы­дви­нул идею ор­га­ни­за­ции га­ст­роль­ных по­ез­док те­ат­ра, ко­то­рые долж­ны бы­ли дать ма­те­ри­аль­ные сред­ст­ва, а так­же воз­мож­ность ог­ра­ни­чи­вать ре­пер­ту­ар не­боль­шим ко­ли­че­ст­вом пьес, тща­тель­но ра­бо­тать над ка­ж­дой по­ста­нов­кой. В 1874–90 труп­па систе­ма­ти­че­ски га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ве­ли­кобри­та­нии, Бель­гии, Ни­дер­лан­дах, Ав­ст­ро-Венг­рии , Поль­ше, Скан­ди­нав­ских стра­нах, Егип­те, Рос­сии (1885, 1890), ока­зав за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие ми­ро­во­го те­ат­ра, и пре­ж­де все­го иск-ва ре­жис­су­ры. По­сле смер­ти Кро­не­ка Ге­орг II не за­хо­тел за­ме­нить его кем-ли­бо и пре­кра­тил га­ст­ро­ли. К сер. 1890-х гг. М. т. по­сте­пен­но ут­ра­тил своё зна­че­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)