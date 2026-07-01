МЕЙНЕКЕ , ФРИДРИХ
Мейнеке (Майнеке, нем. Meinecke), Фридрих (30.10.1862, Зальцведель — 06.02.1954, Берлин) — немецкий историк, академин Прусской АН (1915—1950), член-корреспондент Баварской АН (1911). Изучал историю, германистику и философию в Боннском и Берлинском университетах. Ученик И. Г. Дройзена, Г. фон Зибеля и Г. Трейчке. Принадлежал к официальному историческому сообществу Германии, где господствовали неоранкеанские идеи, пиетет перед индивидуальным опытом. Являлся профессором в университетах Страсбурга (с 1901), Фрейбурга (с 1906) и Берлина (1914—1928). В 1894—1935 был главным редактором «Исторического журнала» («Historische Zeitschrift»). Стоял на либеральных политических позициях, был последовательным противником национал-социализма. В 1948 стал первым ректором Свободного университета Берлина, созданного при его активном участии в западном секторе города. Всесторонне изучал развитие немецкой историографии, начиная с периода Второй империи и до 1945, являлся специалистом по истории идей. Его научные интересы находились также в сфере изучения судеб немецкой нации.
Соч.: Weltbürgertum und Nationalstaat: Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates. Berlin, 1911; Die Entstehung des Historismus. 2 Bde. München, 1936 (рус. пер.: Возникновение историзма. М., 2004); Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden, 1946.
Лит.: Meineke S. F. Meineckе. Personlichkeit und politisches Denken bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Berlin, 1995; Friedrich Meinecke. Akademischer Lehrer und emigrierte Schuler. Briefe und Aufzeichnungen 1910—1977 / Hrsg. G. Ritter. München, 2006; Lüpke U. Zäsuren-Katastrophen-Neuanfänge: Friedrich Meinecke und die Umbrüche der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Hamburg, 2015. Н. В. Ростиславлева.