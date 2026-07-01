МЕЙН ТОМ

МЕЙН ТОМ - американский архитектор.

Окон­чил Университет Южной Ка­ли­фор­нии в Лос-Анд­же­ле­се (1969 год), в конце 1960-х - начале 1970-х годов ра­бо­тал там же в ар­хитектурной мас­тер­ской В. Грю­на и пре­по­да­вал в Ка­ли­фор­ний­ском по­ли­тех­ническом институте в городе По­мо­на. В 1972 году стал од­ним из ос­но­ва­те­лей и пре­по­да­ва­те­лей (до 1978 года) Юж­но-Ка­ли­фор­ний­ско­го института ар­хи­тек­ту­ры (SCI-Arc) в Лос-Анд­же­ле­се. В 1978 году по­лу­чил ди­плом Гар­вард­ско­го университета.

Вер­нув­шись в Лос-Анд­же­лес в 1979 году, об­ра­тил­ся к ар­хитектурной прак­ти­ке в рам­ках сво­ей мас­тер­ской «Мор­фо­зис». В конце 1970-х - 1980-е годы стро­ил не­боль­шие ча­ст­ные до­ма в Ка­ли­фор­нии с эле­мен­та­ми де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (дом Ло­урен­са в Хер­мо­са-Бич, 1984 год) и раз­ра­ба­ты­вал кон­курс­ные про­ек­ты (пар­ные не­бо­скрё­бы «Лон­дон Док­ландс Тау­эр», 1989 год, не реа­ли­зо­ва­ны). От­ри­цая и мо­дер­низм , и по­стмо­дер­низм , Мейн при­шёл к собственному ар­хитектурному сти­лю, в ко­то­ром от­ра­зи­лись современные на­учные пред­став­ле­ния об уст­рой­ст­ве Все­лен­ной.

В ди­на­мич­ных, «хао­ти­че­ских» ком­по­зи­ци­ях (административное зда­ние «Salick Health Care» в Лос-Анд­же­ле­се, 1991 год; дом се­мьи Блейдс в Сан­та-Бар­ба­ре, 1993-1997 годы) Мейн вы­ра­зил своё по­ни­ма­ние ар­хи­тек­ту­ры как от­ра­же­ния взаи­мо­влияю­щих и про­ти­во­бор­ст­вую­щих про­цес­сов в при­ро­де и об­ще­ст­ве. «Ма­шин­ная» эс­те­ти­ка со­че­та­ет­ся в Ме­ж­ду­народной на­чаль­ной шко­ле в Лонг-Бич (1998-1999 годы) и по­сле­дую­щих про­ек­тах со слож­ной, «ор­га­ни­че­ской» струк­ту­рой, ко­то­рая воз­дей­ст­ву­ет на по­ве­де­ние на­хо­дя­щих­ся в зда­нии лю­дей, по­бу­ж­дая их к про­дук­тив­но­му взаи­мо­дей­ст­вию. Идея обо­лоч­ки-«дра­пи­ров­ки» из стек­ла и пер­фо­ри­ро­ван­но­го ме­тал­ла, оп­ре­де­ляю­щей об­лик по­строй­ки, од­но­вре­мен­но про­ни­цае­мой и за­щи­щаю­щей её от внеш­ней сре­ды (не­бо­скрёб «Sun» в Се­уле, 1997 год; учеб­ный кор­пус «Ку­пер Юни­он» в Нью-Йор­ке, 2006-2009 годы, и др.), свя­за­на с про­бле­мой взаи­мо­от­но­ше­ния зда­ния и рель­е­фа ме­ст­но­сти: эта обо­лоч­ка, ка­са­ясь по­верх­но­сти зем­ли, пе­ре­те­ка­ет в при­род­ный ланд­шафт (офис­ное зда­ние «Hypo Alpe-Adria» в Кла­ген­фур­те-ам-Вёртерзе, 1997-2002 годы) или об­ра­зу­ет городское об­щественное про­стран­ст­во (шко­ла Дай­монд-Ранч в По­мо­не, 1997-1999 годы; административное зда­ние «Caltrans 7» в Лос-Анд­же­ле­се, 2002-2004 годы).

От­вер­гая «тра­ди­ци­он­ную» сис­те­му функ­цио­наль­ных ти­пов мо­дер­низ­ма, Мейн стремится най­ти для ка­ж­дой по­строй­ки оп­ти­маль­ное ар­хитектурное вы­ра­же­ние её на­зна­че­ния, обу­слов­лен­ное кон­крет­ной гра­до­стро­ительной и со­ци­аль­ной си­туа­ци­ей, ухо­дя при этом от дик­та­та це­ле­со­об­раз­но­сти в сто­ро­ну сво­бод­но­го фор­мо­об­ра­зо­ва­ния (зда­ние фе­де­раль­но­го су­да имени У. Л. Мор­са в Юд­жи­не, 2004-2006 годы). Прин­ци­пы эко­ло­гической ар­хи­тек­ту­ры во­пло­ще­ны в б. ч. по­стро­ек Мейна (административное зда­ние в Сан-Фран­ци­ско, 2003-2007 годы, с ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем ес­тественной вен­ти­ля­ции и ос­ве­ще­ния, за­щи­той от пе­ре­гре­ва, сис­те­мой эко­но­мии элек­три­че­ст­ва и др.).