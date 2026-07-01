МЕЙН ТОМ
МЕЙН ТОМ - американский архитектор.
Окончил Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (1969 год), в конце 1960-х - начале 1970-х годов работал там же в архитектурной мастерской В. Грюна и преподавал в Калифорнийском политехническом институте в городе Помона. В 1972 году стал одним из основателей и преподавателей (до 1978 года) Южно-Калифорнийского института архитектуры (SCI-Arc) в Лос-Анджелесе. В 1978 году получил диплом Гарвардского университета.
Вернувшись в Лос-Анджелес в 1979 году, обратился к архитектурной практике в рамках своей мастерской «Морфозис». В конце 1970-х - 1980-е годы строил небольшие частные дома в Калифорнии с элементами деконструктивизма (дом Лоуренса в Хермоса-Бич, 1984 год) и разрабатывал конкурсные проекты (парные небоскрёбы «Лондон Докландс Тауэр», 1989 год, не реализованы). Отрицая и модернизм, и постмодернизм, Мейн пришёл к собственному архитектурному стилю, в котором отразились современные научные представления об устройстве Вселенной.
В динамичных, «хаотических» композициях (административное здание «Salick Health Care» в Лос-Анджелесе, 1991 год; дом семьи Блейдс в Санта-Барбаре, 1993-1997 годы) Мейн выразил своё понимание архитектуры как отражения взаимовлияющих и противоборствующих процессов в природе и обществе. «Машинная» эстетика сочетается в Международной начальной школе в Лонг-Бич (1998-1999 годы) и последующих проектах со сложной, «органической» структурой, которая воздействует на поведение находящихся в здании людей, побуждая их к продуктивному взаимодействию. Идея оболочки-«драпировки» из стекла и перфорированного металла, определяющей облик постройки, одновременно проницаемой и защищающей её от внешней среды (небоскрёб «Sun» в Сеуле, 1997 год; учебный корпус «Купер Юнион» в Нью-Йорке, 2006-2009 годы, и др.), связана с проблемой взаимоотношения здания и рельефа местности: эта оболочка, касаясь поверхности земли, перетекает в природный ландшафт (офисное здание «Hypo Alpe-Adria» в Клагенфурте-ам-Вёртерзе, 1997-2002 годы) или образует городское общественное пространство (школа Даймонд-Ранч в Помоне, 1997-1999 годы; административное здание «Caltrans 7» в Лос-Анджелесе, 2002-2004 годы).
Отвергая «традиционную» систему функциональных типов модернизма, Мейн стремится найти для каждой постройки оптимальное архитектурное выражение её назначения, обусловленное конкретной градостроительной и социальной ситуацией, уходя при этом от диктата целесообразности в сторону свободного формообразования (здание федерального суда имени У. Л. Морса в Юджине, 2004-2006 годы). Принципы экологической архитектуры воплощены в б. ч. построек Мейна (административное здание в Сан-Франциско, 2003-2007 годы, с широким использованием естественной вентиляции и освещения, защитой от перегрева, системой экономии электричества и др.).