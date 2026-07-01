МЕЙЛЕР НОРМАН КИНГСЛИ

МЕЙЛЕР НОРМАН КИНГСЛИ - американский писатель, публицист , общественный деятель.

Окон­чил Гар­вард­ский университет (1943 год). Уча­ст­ник Второй ми­ро­вой вой­ны . Литературную из­вест­ность при­нёс ро­ман «На­гие и мёрт­вые» («The naked and the dead», 1948 год, русский перевод 1972 год), от­ра­зив­ший во­енный опыт Мейлера.

Ис­пы­тал вли­яние эк­зи­стен­циа­лиз­ма и фрей­диз­ма. В цен­тре твор­че­ст­ва Мейлера, про­ник­ну­то­го ле­во­ли­бе­раль­ной идео­ло­ги­ей и ан­ти­бур­жу­аз­ным про­тес­том, - кри­ти­ка без­ду­хов­но­сти и кос­но­сти об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния: ро­ма­ны «Бе­рег вар­ва­ров» («Barbary sho­re», 1951 год, русский перевод 2009 год), «Оле­ний за­по­вед­ник» («The deer park», 1955 год, русский перевод 2003 год), «Аме­ри­кан­ская меч­та» («An American dream», 1965 год, русский перевод 1993 год); про­грамм­ное эс­се «Бе­лый негр» («The white negro», 1957 год, русский перевод 1992 год) - со­чув­ст­вен­ное ис­сле­до­ва­ние мар­ги­наль­ной мо­ло­дёж­ной суб­куль­ту­ры (бит­ни­ков).

Ак­тив­ный сто­рон­ник по­ли­ти­ки пре­зи­ден­та Д.Ф. Кен­не­ди в начале 1960-х годов, Мейлер рез­ко вы­сту­пал про­тив вой­ны во Вьет­на­ме в ро­ма­не «По­че­му мы во Вьет­на­ме?» («Why are we in Vietnam?», 1967 год), в мно­го­численных стать­ях и ин­тер­вью. С конца 1960-х годов в твор­че­ст­ве Мейлера, став­ше­го од­ним из соз­да­те­лей «но­во­го жур­на­лиз­ма» в литературе США, пре­об­ла­дал син­тез до­ку­мен­та и вы­мыс­ла: кни­ги ре­пор­та­жей «Ар­мии но­чи» («The Armies of the night», 1968 год), «Май­а­ми и оса­да Чи­ка­го» («Miami and the siege of Chicago», 1968 год), «до­ку­мен­таль­ный ро­ман» «Песнь па­ла­ча» («The executioner’s song», 1979 год) и др.

Сре­ди наи­бо­лее за­мет­ных про­из­ве­де­ний Мейлера позд­не­го пе­рио­да: ро­ма­ны «При­зрак про­сти­тут­ки» («Harlot’s ghost», 1991 год, русский перевод 1997 год), «Еван­ге­лие от сы­на Бо­жия» («The Gospel аccording to the Son», 1997 год, русский перевод 2001 год). В ро­ма­не «Лес­ной за­мок» («The сastle in the forest», 2007 год, русский перевод 2008 год), от­ра­зив­шем влия­ние И. В. Гё­те и Т. Ман­на, опи­сал се­мей­ную ис­то­рию А. Гит­ле­ра, че­ре­дуя гро­те­ск­но-ко­ми­че­ские, фан­та­стические и на­ту­ра­ли­стические эпи­зо­ды. Сре­ди про­изведе­ний Мейлера: до­ку­мен­таль­ные био­гра­фии ак­три­сы М. Мон­ро, П. Пи­кас­со и др., рас­ска­зы, очер­ки, сти­хи.

Сочинения:

The Time of our time. N. Y., 1998;

Кру­тые пар­ни не тан­цу­ют. М., 2003;

Ве­че­ра в древ­но­сти. М., 2007.