МЕЙЛЕР НОРМАН КИНГСЛИ
МЕЙЛЕР НОРМАН КИНГСЛИ - американский писатель, публицист, общественный деятель.
Окончил Гарвардский университет (1943 год). Участник Второй мировой войны. Литературную известность принёс роман «Нагие и мёртвые» («The naked and the dead», 1948 год, русский перевод 1972 год), отразивший военный опыт Мейлера.
Испытал влияние экзистенциализма и фрейдизма. В центре творчества Мейлера, проникнутого леволиберальной идеологией и антибуржуазным протестом, - критика бездуховности и косности общества потребления: романы «Берег варваров» («Barbary shore», 1951 год, русский перевод 2009 год), «Олений заповедник» («The deer park», 1955 год, русский перевод 2003 год), «Американская мечта» («An American dream», 1965 год, русский перевод 1993 год); программное эссе «Белый негр» («The white negro», 1957 год, русский перевод 1992 год) - сочувственное исследование маргинальной молодёжной субкультуры (битников).
Активный сторонник политики президента Д.Ф. Кеннеди в начале 1960-х годов, Мейлер резко выступал против войны во Вьетнаме в романе «Почему мы во Вьетнаме?» («Why are we in Vietnam?», 1967 год), в многочисленных статьях и интервью. С конца 1960-х годов в творчестве Мейлера, ставшего одним из создателей «нового журнализма» в литературе США, преобладал синтез документа и вымысла: книги репортажей «Армии ночи» («The Armies of the night», 1968 год), «Майами и осада Чикаго» («Miami and the siege of Chicago», 1968 год), «документальный роман» «Песнь палача» («The executioner’s song», 1979 год) и др.
Среди наиболее заметных произведений Мейлера позднего периода: романы «Призрак проститутки» («Harlot’s ghost», 1991 год, русский перевод 1997 год), «Евангелие от сына Божия» («The Gospel аccording to the Son», 1997 год, русский перевод 2001 год). В романе «Лесной замок» («The сastle in the forest», 2007 год, русский перевод 2008 год), отразившем влияние И. В. Гёте и Т. Манна, описал семейную историю А. Гитлера, чередуя гротескно-комические, фантастические и натуралистические эпизоды. Среди произведений Мейлера: документальные биографии актрисы М. Монро, П. Пикассо и др., рассказы, очерки, стихи.
Сочинения:
The Time of our time. N. Y., 1998;
Крутые парни не танцуют. М., 2003;
Вечера в древности. М., 2007.