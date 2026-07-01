МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич
Российский актёр, режиссёр, театральный деятель, народный артист Республики (1923).
Из семьи крупного винозаводчика, лютеранина. В 1895 принял православие и выбрал при крещении имя любимого писателя В. М. Гаршина. Не окончив юридич. ф-т Моск. ун-та, в 1896 поступил на 2-й курс Муз.-драматич. уч-ща Моск. филармонич. об-ва в класс Вл. И. Немировича-Данченко. По окончании уч-ща в 1898 вошёл в труппу только что созданного МХТ (Василий Шуйский и Грозный – «Царь Фёдор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого, принц Арагонский – «Венецианский купец» У. Шекспира, Тирезий – «Антигона» Софокла, Иоганнес – «Одинокие» Г. Гауптмана, Треплев – «Чайка» А. П. Чехова). Утончённое и нервное иск-во М., его интеллигентность привлекли Чехова, создавшего образ Тузенбаха в «Трёх сёстрах» специально в расчёте на его актёрскую индивидуальность. В 1902 М. покинул МХТ и в качестве режиссёра и антрепренё- ра возглавил труппу молодых актёров (с 1903 Т-во новой драмы). В 1902–05 (труппа выступала в Херсоне, Тифлисе, Севастополе, Николаеве, Пензе) сыграл более 90 ролей, поставил ок. 200 спектаклей, делая гл. упор на утверждение в провинции серьёзного репертуара (Чехов, М. Горький; Г. Гауптман, Г. Ибсен и др. представители зап.-европ. новой драмы, а также символисты). Большое влияние на становление М.-режиссёра оказал А. М. Ремизов (зав. репертуаром Т-ва новой драмы в сезон 1903/04). Начав с копирования спектаклей МХТ, М. постепенно находил собств. сценич. при- ёмы, создавая язык условного театра («Потонувший колокол» Гауптмана, 1902; «Акробаты» Ф. фон Шентана, «Дядя Ваня» Чехова, «Снег» С. Пшибышевского, все 1903; «Монна Ванна» М. Метерлинка, «Вишнёвый сад» Чехова, «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого, все 1904; «Литургия красоты» по К. Д. Бальмонту, 1905, и др.). В 1905 по приглашению К. С. Станиславского возглавил филиальное отделение МХТ – Театр-студию (известна впоследствии как Студия на Поварской). Подготовленные М. программные спектакли «Смерть Тентажиля» Метерлинка (худ. Н. Н. Сапунов) и «Шлюк и Яу» Гауптмана (худ. С. Ю. Судейкин) на предварит. просмотре вызвали восторг Станиславского, но представить эксперименты широкой публике и открыть Театр-студию он так и не решился.
В кон. 1905 М. переселился в С.-Петербург, где сблизился с кругом писателей-символистов, группировавшихся вокруг Вяч. И. Иванова и повлиявших на теоретич. осмысление М. метода условного театра. Весной 1906 М. снова организовал свою труппу, которая гастролировала в Тифлисе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Полтаве. Осенью 1906 по приглашению В. Ф. Комиссаржевской занял должность гл. режиссёра только что открытого ею театра в С.-Петербурге. За год осуществил здесь 13 новаторских постановок, которые вызвали жестокую полемику. «Сестра Беатриса» М. Метерлинка (1906, худ. С. Ю. Судейкин) была решена в символистской эстетике «неподвижного театра», сложившейся под влиянием театральной теории Метерлинка: неглубокая сцена с декоративным панно как фоном, создающая эффект «театра теней»; замедленные, «марионеточные» движения актёров с остановками в скульптурных мизансценах, вызывающих ассоциации с живописными полотнами прерафаэлитов и художников Раннего Возрождения; внеэмоциональная интонация. В «Балаганчике» А. А. Блока (1906, худ. Н. Н. Сапунов) символистская образность подверглась иронич. переосмыслению, статичность сменилась динамич. действием театра масок, трансформировавшим традиции итал. комедии дель арте. В «Жизни Человека» Л. Н. Андреева (1907, худ. В. К. Коленда и М.) режиссёр тщательно разработал световую партитуру, следуя идеям Г. Крэга и А. Аппиа и предвосхищая открытия театра экспрессионистов. Комиссаржевская называла эти постановки «режиссёрскими шедеврами», но утверждение М. безусловного приоритета режиссёра как «автора» спектакля и режиссёрского иск-ва в целом послужило поводом для их конфликта, в результате которого М. осенью 1907 покинул театр.
В 1908–17 М. работал в с.-петерб. имп. театрах и одновременно под псевд. Доктор Дапертутто участвовал в разл. студийных начинаниях. На имп. сценах провозгласил и реализовал в сотрудничестве с А. Я. Головиным программу театрального традиционализма, предполагавшую широкое использование и переосмысление зап.-европ. и вост. опыта прошедших эпох, применение метода стилизации с целью обновления сценич. форм. Наиболее значит. постановки этого периода: «Дон Жуан» Мольера (1910), «Стойкий принц» П. Кальдерона де ла Барки (1915), «Гроза» А. Н. Островского (1916), «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1917) – в Александринском театре; оперы «Тристан и Изольда» Р. Вагнера (1909), «Борис Годунов» М. П. Мусоргского и «Орфей» К. В. Глюка (обе 1911), «Каменный гость» А. С. Даргомыжского (1917) – в Мариинском театре. В студийных исканиях М. в первую очередь воскрешал формы площадного театра. Пантомима А. Шницлера «Шарф Коломбины» (Дом интермедий, 1910), две редакции спектакля «Арлекин, ходатай свадеб» (по сценарию В. Н. Соловьёва; 1911 – с.-петерб. Дворянское собрание, 1912 – Т-во артистов, художников, писателей и музыкантов, Териоки), «Незнакомка» и «Балаганчик» А. А. Блока в Тенишевском уч-ще (1914) представляли собой опыты реконструкции и стилизации итал. нар. комедии масок. В 1913 в парижском театре «Шатле» М. поставил «Пизанеллу» Г. Д’Аннунцио для актрисы И. Л. Рубинштейн (хореограф М. М. Фокин, худ. Л. С. Бакст). В 1913–18 в с.-петерб. Студии на Бородинской разрабатывал систему воспитания актёра-«гистриона», виртуозно владеющего своим телом, голосом, методом импровизации. При Студии выходил ж. «Любовь к трём апельсинам» (1914–1916). Свою концепцию условного театра, противостоящую сценич. натурализму, М. теоретически обосновал в сб. статей «О театре» (1913).
Воспринимая революцию как возможность активного социального действия, преображения мира иск-вом, сотворения нового человека как цели культуры, М. ставил знак равенства между «революцией в искусстве» и социальной революцией, что привело его после 1917 к союзу с авангардом и «левым» иск-вом. В 1918 М. и В. В. Маяковский поставили «Мистерию-буфф» (худ. К. С. Малевич), где новаторство автора смыкалось с фольклорной стихией, традициями балаганного шутовства и цирковой клоунады. Театр принял на себя задачу политич. пропаганды и агитации. Назначенный в 1920 зав. театральным отделом (ТЕО) Наркомпроса, М. переехал в Москву и провозгласил программу «Театрального Октября» – объединения «левых театров» в целях обновления сценич. иск-ва. Экстремистская позиция М., в частности призывы объявить войну старым академич. театрам, вынудила А. В. Луначарского в 1921 отстранить его от руководства ТЕО. В созданном М. в Москве Театре РСФСР 1-м (1920–21) были поставлены спектакль-митинг «Зори» Э. Верхарна (1920, совм. с В. М. Бебутовым) в конструктивистской сценографии В. В. Дмитриева и новая ред. «Мистерии-буфф» Маяковского (1921). В 1921 М. организовал Гос. высшие режиссёрские (позднее – театральные) мастерские (ГВЫРМ – ГВЫТМ), где разрабатывал новый метод актёрской игры – биомеханику. После закрытия Театра РСФСР 1-го с группой актёров образовал Вольную мастерскую Вс. Мейерхольда при ГВЫТМ, которая в нач. 1922 вошла в состав Театра Актёра. Здесь он поставил программный спектакль театрального конструктивизма «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка (1922, худ. Л. С. Попова). Летом 1922 Театр Актёра преобразован в Театр ГИТИСа, открывшийся спектаклем «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина (худ. В. Ф. Степанова). В 1923 труппа получила назв. «Театр им. Мейерхольда» (ТИМ; с 1926 ГосТИМ). Одновременно в 1922–24 М. – худ. рук. моск. Театра Революции, где в 1923 поставил «Доходное место» А. Н. Островского и «Озеро Люль» А. М. Файко; в 1923–31 руководил Гос. эксперим. театральной мастерской (ГЭКТЕМАС).
Своего рода энциклопедией «левого театра» стал «Лес» А. Н. Островского (ТИМ, 1924): в нём использовались небытовой и апсихологич. характер актёрской игры, агитационные и балаганные приёмы, монтажное построение спектакля на основе классич. комедии (М. – автор сценич. композиции по Островскому), кинопроекция и др. Персонажи были представлены по принципу «социальной маски», пьеса аранжирована с карнавальной весёлостью, принёсшей спектаклю громадный успех. В «Мандате» Н. Р. Эрдмана (1925) М. сочетал гротескную эксцентриаду с бытовой достоверностью. С сер. 1920-х гг. в его иск-ве всё отчётливее проявлялись трагедийные мотивы, приобретшие фантасмагорич., гиперболизированный характер в одном из самых значит. спектаклей – «Ревизоре» Н. В. Гоголя (1926). В «Горе уму» (1928) комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» была понята как трагедия Чацкого, в котором М. видел одинокого романтика. При постановке пьес Маяковского в творчестве М. снова с гневной запальчивостью прорвались сатирич. интонации, особенно энергичные в «Клопе» (1929), менее выразительные в «Бане» (1930). Склонность к гротеску и метафорич. мышлению, к преображению реальности в формах ёмких обобщений осложняла взаимоотношения М. с сов. драматургией кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. В «Командарме-2» И. Л. Сельвинского (1929), «Последнем решительном» В. В. Вишневского (1931), «Списке благодеяний» Ю. К. Олеши (1931), «Вступлении» Ю. П. Германа (1933) режиссёру удались лишь отдельные, преим. трагедийные, моменты. В апреле – июне 1930 состоялись единственные зарубежные гастроли театра М. (9 городов Германии, включая Берлин; Париж). В 1932 цензура запретила выпуск «Самоубийцы» Н. Р. Эрдмана. В 1934 М. поставил «Даму с камелиями» А. Дюма-сына – спектакль высочайшей изобразит. культуры и культуры чувств, гимн любви и красоте, прозвучавший ещё мало кем осмысленным, но явно ощутимым диссонансом эпохе и ставший легендой рус. театра. В 1935 в Ленингр. Малом оперном театре М. осуществил постановку оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского, реформировавшую оперную режиссуру и признанную одним из высших достижений мировой оперной сцены.
Во 2-й пол. 1930-х гг. началась кампания против М., его постановки подверглись критике как «формалистические» (в 1937 после генеральной репетиции запрещён спектакль «Одна жизнь» по мотивам романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь»), а его творчество называли чуждым сов. идеологии. В 1938 ГосТИМ закрыт. Тогда же К. С. Станиславский пригласил М. в руководимый им оперный театр, а после его смерти М. стал гл. реж. Гос. оперного театра им. К. С. Станиславского (1938–39).
Работал в кино: поставил фильмы «Портрет Дориана Грея» по О. Уайльду (1915, М. – автор сценария и исполнитель роли лорда Генри), «Сильный человек» по С. Пшибышевскому (1916); в 1928 снялся в роли Сенатора в ф. «Белый орёл» Я. А. Протазанова. Поставил радиоспектакли «Каменный гость» (1935) и «Русалка» (1937) А. С. Пушкина.
Педагогич. деятельностью занимался с 1903. Среди учеников: М. И. Бабанова, Э. П. Гарин, И. В. Ильинский, Д. Н. Орлов, Л. В. варпаховский, М. И. Жаров, Е. В. Самойлов, С. А. Мартинсон, Н. П. Охлопков, В. Н. Плучек, И. Н. певцов, И. А. Пырьев, Б. И. Равенских, З. Н. Райх (вторая жена М.), Л. Н. Свердлин, М. И. Царёв, М. М. Штраух, С. М. Эйзенштейн, Н. В. Экк, С. И. Юткевич, В. Н. Яхонтов.
Иск-во М. оказало огромное влияние на развитие театра, кино, эстрады, фотографии и др. Театр М. являлся центром притяжения худож. интеллигенции. С М. работали композиторы Б. В. Асафьев, М. Ф. Гнесин, В. Я. Шебалин, Д. Д. Шостакович; художники И. Я. Билибин, Ю. М. Бонди, В. И. Денисов, М. В. Добужинский, К. К. Костин, А. М. Родченко, А. А. Дейнека, В. А. Стенберг, Кукрыниксы, А. Г. Тышлер, Н. П. Ульянов, В. А. Шестаков, Г. Б. Якулов и др.
20.6.1939 М. арестовали в Ленинграде, откуда перевезли в моск. Бутырскую тюрьму. 2.2.1940 он был расстрелян. Реабилитирован 26.11.1955. В февр. 1984 в Пензе, в мемориальном доме, принадлежавшем семье М., открылся Музей сценич. иск-ва им. В. Э. Мейерхольда. В 1999 перед его входом установлен памятник (скульптор Ю. Е. Ткаченко). В 1991 в Москве учреждён Центр им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ), призванный поддерживать развитие режиссёрского иск-ва. В 1994 в Москве (в Брюсовом пер.) открыт мемориальный Музей-квартира В. Э. Мейерхольда (филиал Гос. центр. театрального музея им. А. А. Бахрушина).
Сочинения:
Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968; ́
Ecrits sur le th ́e ̂atre. Lausanne, 1973–1992. Vol. 1–4;
Переписка. 1896–1939. М., 1976;
Наследие. М., 1998–2006. T. 1–2; Лекции: 1918–1919. М., 2000.
Дополнительная литература:
Гвоздев А.А. Театр им. Вс. Мейерхольда (1920–1926). Л., 1927;
Волков Н.Д. Мейерхольд. М.; Л., 1929. Т. 1–2;
Алперс Б.В. Театр социальной маски. М.; Л., 1931;
Февральский А.В. Десять лет театра Мейерхольда. М., 1931;
Встречи с Мейерхольдом. Сб. воспоминаний. М., 1967;
Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969; он же. Мейерхольд. М., 1981;
Гарин Э.П. С Мейерхольдом. М., 1974;
Творческое наследие В. Э. Мейерхольда. М., 1978;
Ильинский И.В. Сам о себе. 3-е изд. М., 1984;
Гликман И.Д. Мейерхольд и музыкальный театр. Л., 1989;
Leach R. V. Meyerhold. Camb.; N. Y., 1989;
Гладков А.К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990;
Picon-Vallin B. Meyerhold. P., 1990;
Мейерхольдовский сборник: В 2 т. М., 1992;
Hamon-Siréjols Ch. Constructivisme au théâtre. P., 1992;
Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993;
В. Э. Мейерхольд. «Пиковая дама». Замысел. Воплощение. Судьба. СПб., 1994;
Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995;
Braun E. Meyerhold: a revolution in theatre. Iowa City, 1995;
Bannour W. Meyerhold: un saltimbanque de génie. P., 1996;
Мейерхольд в русской театральной критике. 1892–1918. М., 1997;
Мейерхольд. К истории творческого метода. Публикации. Статьи. СПб., 1998;
Тарабукин Н.М. О В. Э. Мейерхольде. М., 1998;
Колязин В.Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт и Россия. Очерки русско-немецких художественных связей. М., 1998;
Елагин Ю.Б. В. Мейерхольд. Темный гений. М., 1998;
Abensour G. V. Meyerhold ou l’invention de la mise en scène. P., 1999;
Золотницкий Д.И. Мейерхольд. Роман с советской властью. М., 1999;
Мейерхольд в русской театральной критике. 1920–1938. М., 2000;
Мейерхольд и другие. Документы и материалы. М., 2000;
Мейерхольд, режиссура в перспективе века. М., 2001;
Гудкова В.В. Ю. Олеша и В. Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний». Опыт театральной археологии. М., 2002;
«Ревизор» в театре им. Вс. Мейерхольда. СПб., 2002;
Есенина Т.С. О В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх. М., 2003;
Pitches J. V. Meyerhold. L.; N. Y., 2003;
Звенигородская Н.Э. Провинциальные сезоны В. Мейерхольда. 1902–1905 гг. М., 2004;
Спектакли двадцатого века. М., 2004;
Титова Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская. Модерн на пути к условному театру. СПб., 2006