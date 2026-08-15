МЕЙЕРБЕРГ Августин де
Дипломат Священной Римской империи, автор сочинения о России.
Многократно возглавлял посольства, посланные имп. Леопольдом I Габсбургом: к тур. султану Мехмеду IV, польск. королям Яну II Казимиру и М. К. Вишневецкому, королю Дании и Норвегии Кристиану V и др. В 1661–63 глава посольства в Рус. гос-во. Направлен посредником для переговоров между Рус. гос-вом и Речью Посполитой в условиях рус.-польск. войны 1654–67. Кроме того, от имени имп. Леопольда I М. предложил царю Алексею Михайловичу заключить союз со Священной Рим. империей против Османской империи (рус. правительство отклонило предложение, отложив вопрос о возможном союзе до окончания войны с Речью Посполитой). Вернувшись в Вену, М. в 1663 написал подробное донесение имп. Леопольду I о сво- ём посольстве (опубл. в изд.: «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1882, кн. 1–3).
В 1661–62, по распоряжению М., художники И. Р. Шторн и И. Пюман, сопровождавшие посольство, выполнили рисунки с видами городов Гданьск, Кё- нигсберг, Псков, Новгород, Тверь, Клин и пр., а также Псково-Печерского Успенского и др. монастырей, Московского Кремля, Новонемецкой слободы на р. Яуза, зарисовки москвичей (бояр, стрельцов, посадских людей и пр.) и портреты царя Алексея Михайловича, царицы М. И. Милославской, патриарха Никона, рисунок рус. цифири и азбуки с транскрипцией латиницей, план Москвы и др. Эти рисунки частично опубл. в России Ф. П. Аделунгом в 1827 («Барон Мейерберг и путешествие его по России»), полностью – в 1903 («Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века»).
Собранные во время поездки сведения об истории и совр. состоянии Рус. гос-ва, его географии, культуре, быте и нравах москвичей М. изложил в соч. «Путешествие в Московию…», опубликованном на лат. яз., возможно, в 1660-х гг. или 1670-х гг. (издавалось также в переводе на франц. яз. в 1688, на итал. яз. – в 1697, впервые на рус. яз. в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», 1873, кн. 3–4, 1874, кн. 1). В приложении к нему М. поместил «Statuta Moschovitica» – перевод Соборного уложения 1649 на лат. яз. Сочинение М. является важным историч. источником; содержит, в частности, сведения о Медном бунте 1662, рус. дипломатич. этикете, характере царя Алексея Михайловича, его семейных отношениях, рассказ о рус. гос. деятелях сер. 17 в. (И. Д. Милославском, Ф. М. Ртищеве, Б. М. Хитрово и др.).
Соч.: Путешествие в Московию // Утверждение династии. М., 1997.