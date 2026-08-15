МЕЙЕРБЕРГ Августин де

Ди­пло­мат Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, ав­тор со­чи­не­ния о Рос­сии.

Мно­го­крат­но воз­глав­лял по­соль­ст­ва, по­слан­ные имп. Леопольдом I Габс­бур­гом : к тур. сул­та­ну Мех­ме­ду IV, польск. ко­ро­лям Яну II Ка­зи­ми­ру и М. К. Виш­не­вец­ко­му, ко­ро­лю Да­нии и Нор­ве­гии Кри­стиа­ну V и др. В 1661–63 гла­ва по­соль­ст­ва в Рус. гос-во. На­прав­лен по­сред­ни­ком для пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду Рус. гос-вом и Ре­чью По­спо­ли­той в ус­ло­ви­ях рус.-польск. вой­ны 1654–67. Кро­ме то­го, от име­ни имп. Ле­о­поль­да I М. пред­ло­жил царю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу за­клю­чить со­юз со Свя­щен­ной Рим. им­пе­ри­ей про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии (рус. пра­ви­тель­ст­во от­кло­ни­ло пред­ло­же­ние, от­ло­жив во­прос о воз­мож­ном сою­зе до окон­ча­ния вой­ны с Ре­чью По­спо­ли­той). Вер­нув­шись в Ве­ну, М. в 1663 на­пи­сал под­роб­ное до­не­се­ние имп. Ле­о­поль­ду I о сво- ём по­соль­ст­ве (опубл. в изд.: «Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», 1882, кн. 1–3).

В 1661–62, по рас­по­ря­же­нию М., ху­дож­ни­ки И. Р. Шторн и И. Пю­ман, со­про­во­ж­дав­шие по­соль­ст­во, вы­пол­ни­ли ри­сун­ки с ви­да­ми го­ро­дов Гданьск, Кё- ­нигс­берг, Псков, Нов­го­род, Тверь, Клин и пр., а также Пско­во-Пе­чер­ско­го Ус­пен­ско­го и др. мо­на­сты­рей, Московско­го Крем­ля, Но­во­не­мец­кой сло­бо­ды на р. Яу­за, за­ри­сов­ки мо­ск­ви­чей (бо­яр, стрель­цов, по­сад­ских лю­дей и пр.) и порт­ре­ты ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, ца­ри­цы М. И. Ми­ло­слав­ской, пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, ри­су­нок рус. ци­фи­ри и аз­бу­ки с транс­крип­ци­ей ла­ти­ни­цей, план Мо­ск­вы и др. Эти ри­сун­ки час­тич­но опубл. в Рос­сии Ф. П. Аделунгом в 1827 («Ба­рон Мей­ер­берг и пу­те­ше­ст­вие его по Рос­сии»), пол­но­стью – в 1903 («Аль­бом Мей­ер­бер­га. Ви­ды и бы­то­вые кар­ти­ны Рос­сии XVII ве­ка»).

Со­б­ран­ные во вре­мя по­езд­ки све­де­ния об ис­то­рии и совр. со­стоя­нии Рус. гос-ва, его гео­гра­фии, куль­ту­ре, бы­те и нра­вах мо­ск­ви­чей М. из­ло­жил в соч. «Пу­те­ше­ст­вие в Мос­ко­вию…», опуб­ли­ко­ван­ном на лат. яз., воз­мож­но, в 1660-х гг. или 1670-х гг. (из­да­ва­лось так­же в пе­ре­во­де на франц. яз. в 1688, на итал. яз. – в 1697, впер­вые на рус. яз. в «Чте­ни­ях в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», 1873, кн. 3–4, 1874, кн. 1). В при­ло­же­нии к не­му М. по­мес­тил «Sta­tuta Moschovitica» – пе­ре­вод Соборного уложения 1649 на лат. яз. Со­чи­не­ние М. яв­ля­ет­ся важ­ным ис­то­рич. ис­точ­ни­ком; со­дер­жит, в ча­ст­но­сти, све­де­ния о Медном бунте 1662, рус. ди­пло­ма­тич. эти­ке­те, ха­рак­те­ре ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, его се­мей­ных от­но­ше­ни­ях, рас­сказ о рус. гос. дея­те­лях сер. 17 в. (И. Д. Милославском, Ф. М. Ртищеве, Б. М. Хитрово и др.).

Соч.: Пу­те­ше­ст­вие в Мос­ко­вию // Ут­вер­жде­ние ди­на­стии. М., 1997.