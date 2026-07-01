МЕЙЕРБЕР ДЖАКОМО

МЕЙЕРБЕР ДЖАКОМО (настоящее имя и фамилия Яа­ков Либ­ман Бер) - немецкий и французский композитор, дирижёр.

Сын Я. Х. Бе­ра - бан­ки­ра, вид­но­го дея­те­ля еврейской об­щи­ны Бер­ли­на. Учил­ся иг­ре на фортепиано у Ф. Лау­ска, с 1803 года - у М. Кле­мен­ти , те­о­рии му­зы­ки и ком­по­зи­ции - у К. Ф. Цель­те­ра, Б. А. Ве­бе­ра, с 1810 года - в Дарм­штад­те у Г. Й. Фог­ле­ра. С 1811 года при­двор­ный му­зы­кант в Дарм­штад­те.

Пер­вые опе­ры Мейербера (в т. ч. де­бют­ная «Клят­ва Иев­фая», 1812 год, Мюн­хен) не име­ли ус­пе­ха. В 1816-1824 годах Мейербер жил в Ита­лии, ос­ваи­вая опер­ный стиль Дж. Рос­си­ни и др. итальянских ком­по­зи­то­ров; сре­ди на­пи­сан­ных здесь опер - «Мар­га­ри­та Ан­жуй­ская» (1820 год), «Из­гнан­ник из Гре­на­ды» (1822 год; обе - «Ла Ска­ла» , Ми­лан).

Ми­ро­вую из­вест­ность при­нес­ла опе­ра («ге­рои­че­ская ме­ло­дра­ма») «Кре­сто­но­сец в Егип­те» (1824 год, Ве­не­ция), с бле­ском по­став­лен­ная Рос­си­ни на сце­не «Те­атр Италь­ен» в Па­ри­же (1825 год; в главной жен­ской ро­ли - Дж. Пас­та). В 1827-1842 годах Мейербер жил пре­имущественно во Фран­ции, по­зна­ко­мил­ся с Э. Скри­бом, на либретто ко­то­ро­го на­пи­сал опе­ры (по­став­ле­ны в Па­риж­ской опе­ре ) «Ро­берт-дья­вол» (1831 год) и «Гу­ге­но­ты» (1835 год; в Рос­сии шла под названием «Гвель­фы и ги­бел­ли­ны»). В 1842-1846 годах по пред­ло­же­нию прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма IV был музыкальным ру­ко­во­ди­те­лем При­двор­но­го те­ат­ра в Бер­ли­не, где ста­вил опе­ры К. М. фон Ве­бе­ра, Р. Ваг­не­ра, вы­сту­пал как ди­ри­жёр.

В этот пе­ри­од им на­пи­са­ны множество со­чи­не­ния «на слу­чай» (кан­та­ты, тор­жеств. мар­ши, тан­цы и др.), опе­ра-зин­гш­пиль «По­ле­вой ла­герь в Си­ле­зии» (либретто Скри­ба в немецком переводе Л. Рель­шта­ба), по­став­лен­ная в 1844 году (При­двор­ный те­атр в Бер­ли­не) с уча­сти­ем пе­ви­цы Ж. Линд, в даль­ней­шем по­сто­ян­ной ис­пол­ни­тель­ни­цы пар­тий в опе­рах Мейербера; эта опе­ра более из­вест­на во французском ва­ри­ан­те под названием «Се­вер­ная звез­да» (Па­риж­ская опе­ра, 1854 год).

В 1846 году Мейербер вер­нул­ся в Па­риж, где с боль­шим ус­пе­хом про­шла пре­мье­ра его опе­ры «Про­рок» (на либретто Скри­ба, Па­риж­ская опе­ра, 1849 год, в главной жен­ской ро­ли - П. Ви­ар­до-Гар­сия; в Рос­сии шла под на­зва­ния­ми «Оса­да Ген­та» и «Ио­анн Лей­ден­ский»). По пред­ло­же­нию те­ат­ра «Опе­ра-Ко­мик» соз­дал опе­ру «Пло­эр­мель­ское про­ще­ние» («Ди­но­ра», либретто Ж. Бар­бье и М. Кар­ре, 1859 год). Опе­ра «Аф­ри­кан­ка» (др. название «Вас­ко да Га­ма»), над ко­то­рой Мейербер ра­бо­тал несколько лет, по­став­ле­на уже по­сле смер­ти ком­по­зи­то­ра (Па­риж­ская опе­ра, 1865 год).

Один из са­мых по­пу­ляр­ных опер­ных ком­по­зи­то­ров XIX века (ав­тор 16 опер). «Ро­берт-дья­вол», «Гу­ге­но­ты» и «Про­рок» - об­раз­цы жан­ра боль­шой опе­ры, им свой­ст­вен­ны ост­рые сю­же­ты с по­боч­ны­ми ли­ния­ми, 5-акт­ное строе­ние с хо­ра­ми и ба­лет­ны­ми но­ме­ра­ми, дра­ма­тические ан­самб­ли, бле­стя­щий во­каль­ный стиль, кра­соч­ная мас­сив­ная ор­ке­ст­ров­ка, мно­же­ст­во внеш­них эф­фек­тов в сце­нических и музыкальных приё­мах; наи­бо­лее за­кон­чен­ное вы­ра­же­ние жанр боль­шой опе­ры на­шёл в «Гу­ге­но­тах» (в ос­но­ве сю­же­та - со­бы­тия Вар­фо­ло­ме­ев­ской но­чи, по «Хро­ни­ке Кар­ла IX» П. Ме­ри­ме).

В опе­рах «Пло­эр­мель­ское про­ще­ние» и «Аф­ри­кан­ка» про­яви­лись чер­ты ли­ри­че­ской опе­ры. Со­вре­мен­ни­ки ком­по­зи­то­ра го­во­ри­ли об эк­лек­тиз­ме музыкального язы­ка Мейербера, объ­е­ди­нив­ше­го раз­ные национальные чер­ты (его кри­ти­ко­ва­ли К. М. фон Ве­бер, Р. Шу­ман, Р. Ваг­нер, А. Н. Се­ров) и от­ли­чаю­ще­го­ся оби­ли­ем «об­щих мест»; при этом стиль боль­шой опе­ры Мейербера ока­зал влия­ние на не­ко­то­рые опе­ры Г. До­ни­цет­ти, Дж. Вер­ди, Ваг­не­ра («Ри­ен­ци»), Се­ро­ва («Юдифь», «Рог­не­да»), П. И. Чай­ков­ско­го («Ор­ле­ан­ская де­ва»).

Сочинения:

Briefwechsel und Tagebücher / Hrsg. H. Becker. В., 1960-2006-. Bd 1-8-.