МЕЙЕРБЕР ДЖАКОМО
МЕЙЕРБЕР ДЖАКОМО (настоящее имя и фамилия Яаков Либман Бер) - немецкий и французский композитор, дирижёр.
Сын Я. Х. Бера - банкира, видного деятеля еврейской общины Берлина. Учился игре на фортепиано у Ф. Лауска, с 1803 года - у М. Клементи, теории музыки и композиции - у К. Ф. Цельтера, Б. А. Вебера, с 1810 года - в Дармштадте у Г. Й. Фоглера. С 1811 года придворный музыкант в Дармштадте.
Первые оперы Мейербера (в т. ч. дебютная «Клятва Иевфая», 1812 год, Мюнхен) не имели успеха. В 1816-1824 годах Мейербер жил в Италии, осваивая оперный стиль Дж. Россини и др. итальянских композиторов; среди написанных здесь опер - «Маргарита Анжуйская» (1820 год), «Изгнанник из Гренады» (1822 год; обе - «Ла Скала», Милан).
Мировую известность принесла опера («героическая мелодрама») «Крестоносец в Египте» (1824 год, Венеция), с блеском поставленная Россини на сцене «Театр Итальен» в Париже (1825 год; в главной женской роли - Дж. Паста). В 1827-1842 годах Мейербер жил преимущественно во Франции, познакомился с Э. Скрибом, на либретто которого написал оперы (поставлены в Парижской опере) «Роберт-дьявол» (1831 год) и «Гугеноты» (1835 год; в России шла под названием «Гвельфы и гибеллины»). В 1842-1846 годах по предложению прусского короля Фридриха Вильгельма IV был музыкальным руководителем Придворного театра в Берлине, где ставил оперы К. М. фон Вебера, Р. Вагнера, выступал как дирижёр.
В этот период им написаны множество сочинения «на случай» (кантаты, торжеств. марши, танцы и др.), опера-зингшпиль «Полевой лагерь в Силезии» (либретто Скриба в немецком переводе Л. Рельштаба), поставленная в 1844 году (Придворный театр в Берлине) с участием певицы Ж. Линд, в дальнейшем постоянной исполнительницы партий в операх Мейербера; эта опера более известна во французском варианте под названием «Северная звезда» (Парижская опера, 1854 год).
В 1846 году Мейербер вернулся в Париж, где с большим успехом прошла премьера его оперы «Пророк» (на либретто Скриба, Парижская опера, 1849 год, в главной женской роли - П. Виардо-Гарсия; в России шла под названиями «Осада Гента» и «Иоанн Лейденский»). По предложению театра «Опера-Комик» создал оперу «Плоэрмельское прощение» («Динора», либретто Ж. Барбье и М. Карре, 1859 год). Опера «Африканка» (др. название «Васко да Гама»), над которой Мейербер работал несколько лет, поставлена уже после смерти композитора (Парижская опера, 1865 год).
Один из самых популярных оперных композиторов XIX века (автор 16 опер). «Роберт-дьявол», «Гугеноты» и «Пророк» - образцы жанра большой оперы, им свойственны острые сюжеты с побочными линиями, 5-актное строение с хорами и балетными номерами, драматические ансамбли, блестящий вокальный стиль, красочная массивная оркестровка, множество внешних эффектов в сценических и музыкальных приёмах; наиболее законченное выражение жанр большой оперы нашёл в «Гугенотах» (в основе сюжета - события Варфоломеевской ночи, по «Хронике Карла IX» П. Мериме).
В операх «Плоэрмельское прощение» и «Африканка» проявились черты лирической оперы. Современники композитора говорили об эклектизме музыкального языка Мейербера, объединившего разные национальные черты (его критиковали К. М. фон Вебер, Р. Шуман, Р. Вагнер, А. Н. Серов) и отличающегося обилием «общих мест»; при этом стиль большой оперы Мейербера оказал влияние на некоторые оперы Г. Доницетти, Дж. Верди, Вагнера («Риенци»), Серова («Юдифь», «Рогнеда»), П. И. Чайковского («Орлеанская дева»).
Сочинения:
Briefwechsel und Tagebücher / Hrsg. H. Becker. В., 1960-2006-. Bd 1-8-.