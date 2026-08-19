МЕЙЕР РИЧАРД
МЕЙЕР РИЧАРД - американский архитектор.
Окончил в 1957 году Корнеллский университет (Итака, штат Нью-Йорк), затем работал в Нью-Йорке в бюро «Скидмор, Оуингс и Меррилл», бюро М. Брёйера и в др., в 1963 году открыл там свою архитектурную мастерскую. Известность получил благодаря проектам частных домов, в которых основывался на стиле раннего модернизма, в частности построек Ле Корбюзье 1920-1930-х годов: дом Смита в Дейриэне, штат Коннектикут (1965-1967 годы), дом Дугласа в Харбор-Спрингс, штат Мичиган (1971-1973 годы) и др.
Уже в этих зданиях воплотились основные особенности творчества Мейер: преимущественное использование белого цвета, геометризм простых форм и применение композиций из горизонтальных и вертикальных плоскостей, широкое использование естественного освещения, контраст постройки и природного окружения. С середины 1970-х годов возводит общественные сооружения, обращаясь при этом также и к наследию А. Аалто: посетительский центр «Атенеум» в Нью- Хармони, штат Индиана (1975-1979 годы), Музей декоративно-прикладного искусства во Франкфурте-на-Майне (1979-1985 годы), Музей современного искусства в Барселоне (1987-1995 годы), церковь Дио-Падре-Мизерикордиозо в Риме (1996-2003 годы). В некоторых постройках, отходя от чисто белого колорита, применяет природный камень, в т. ч. травертин в комплексе Центра Гетти в Лос-Анджелесе (1984-1997 годы) и в музее «Алтаря мира» в Риме (1995-2006 годы).
Для зданий Мейер также характерно противопоставление застеклённых общественных пространств (фойе, атриумов) и глухих стен административных и выставочных помещений [например, Музей изобразительного искусства «Хай» в Атланте, 1980-1983 годы; Музей Х. Арпа в Роландсеке (Германия), 2002-2007 годы]. В многоэтажных постройках, наряду с застеклением (парные жилые башни на Перри-Стрит в Нью-Йорке, 1999-2002 годы), использует солнцезащитные экраны (здание федерального суда в Айслипе, штат Нью-Йорк, 1993-2000 годы; Ратуша в Сан-Хосе, штат Калифорния, 1998-2005 годы).
Творчество Мейер, избежавшее влияния постмодернизма, представляет собой непрерывное развитие традиции архитектурного модернизма, охватывая при этом как поздний его этап (1960-е годы), так и неомодернизм рубежа XX-XXI веков. Работает также как дизайнер, скульптор и коллажист.