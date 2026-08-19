МЕЙЕР РИЧАРД

МЕЙЕР РИЧАРД - американский архитектор.

Окон­чил в 1957 году Кор­нелл­ский университет (Ита­ка, штат Нью-Йорк), за­тем ра­бо­тал в Нью-Йор­ке в бю­ро «Скид­мор, Оу­ингс и Мер­рилл», бю­ро М. Брёй­е­ра и в др., в 1963 году от­крыл там свою ар­хитектурную мас­тер­скую. Из­вест­ность по­лу­чил бла­го­да­ря про­ек­там ча­ст­ных до­мов, в ко­то­рых ос­но­вы­вал­ся на сти­ле ран­не­го мо­дер­низ­ма , в ча­ст­но­сти по­стро­ек Ле Кор­бю­зь е 1920-1930-х годов: дом Сми­та в Дей­ри­эне, штат Кон­нек­ти­кут (1965-1967 годы), дом Ду­гла­са в Хар­бор-Спрингс, штат Ми­чи­ган (1971-1973 годы) и др.

Уже в этих зда­ни­ях во­пло­ти­лись основные осо­бен­но­сти твор­че­ст­ва Мейер: пре­иму­щественное ис­поль­зо­ва­ние бе­ло­го цве­та, гео­мет­ризм про­стых форм и применение ком­по­зи­ций из го­ри­зон­таль­ных и вер­ти­каль­ных плос­ко­стей, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ес­тественного ос­ве­ще­ния, кон­траст по­строй­ки и при­род­но­го ок­ру­же­ния. С середины 1970-х годов воз­во­дит об­щественные со­ору­же­ния, об­ра­ща­ясь при этом так­же и к на­сле­дию А. Аал­то: по­се­ти­тель­ский центр «Ате­не­ум» в Нью- Хар­мо­ни, штат Ин­диа­на (1975-1979 годы), Му­зей де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства во Франк­фур­те-на-Май­не (1979-1985 годы), Му­зей современного искусства в Бар­се­ло­не (1987-1995 годы), церковь Дио-Пад­ре-Ми­зе­ри­кор­дио­зо в Ри­ме (1996-2003 годы). В не­ко­то­рых по­строй­ках, от­хо­дя от чис­то бе­ло­го ко­ло­ри­та, при­ме­ня­ет при­род­ный ка­мень, в т. ч. тра­вер­тин в ком­плек­се Цен­тра Гет­ти в Лос-Анд­же­ле­се (1984-1997 годы) и в му­зее «Ал­та­ря ми­ра» в Ри­ме (1995-2006 годы).

Для зда­ний Мейер так­же ха­рак­тер­но про­ти­во­по­став­ле­ние за­стек­лён­ных об­щественных про­странств (фойе, ат­риу­мов) и глу­хих стен административных и вы­ста­воч­ных по­ме­ще­ний [например, Му­зей изо­бра­зительного искусства «Хай» в Ат­лан­те, 1980-1983 годы; Му­зей Х. Ар­па в Ро­ланд­се­ке (Гер­ма­ния), 2002-2007 годы]. В мно­го­этаж­ных по­строй­ках, на­ря­ду с за­стек­ле­ни­ем (пар­ные жи­лые баш­ни на Пер­ри-Стрит в Нью-Йор­ке, 1999-2002 годы), ис­поль­зу­ет солн­це­за­щит­ные эк­ра­ны (зда­ние фе­де­раль­но­го су­да в Айс­ли­пе, штат Нью-Йорк, 1993-2000 годы; Ра­ту­ша в Сан-Хо­се, штат Ка­ли­фор­ния, 1998-2005 годы).

Твор­че­ст­во Мейер, из­бе­жав­шее влия­ния постмо­дер­низ­ма , пред­став­ля­ет со­бой не­пре­рыв­ное раз­ви­тие тра­ди­ции ар­хитектурного мо­дер­низ­ма, ох­ва­ты­вая при этом как позд­ний его этап (1960-е годы), так и нео­мо­дер­низм ру­бе­жа XX-XXI веков. Ра­бо­та­ет так­же как ди­зай­нер, скульп­тор и кол­ла­жист.