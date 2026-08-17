МЕЙЕР МАРСЕЛЬ

МЕЙЕР МАРСЕЛЬ - французская пианистка.

Учи­лась в Па­риж­ской консерватории . у М. Лонг и А. Кор­то (1911-1913 годы), со­вер­шен­ст­во­ва­лась у Р. Винь­е­са и Х. Итур­би; в 1918 году под руководством К. Де­бюс­си изу­ча­ла его про­из­ве­де­ния. На­чи­ная с 1917 года сбли­зи­лась с Э. Са­ти и ком­по­зи­то­рами «Шес­тёр­ки», Ж. Кок­то, П. Пи­кас­со , И. Ф. Стра­вин­ским; по прось­бе С. П. Дя­ги­ле­ва уча­ст­во­ва­ла в пре­мье­рах Рус­ско­го ба­ле­та Дя­ги­ле­ва («Па­рад» Са­ти, 1917 год; «Сва­деб­ка» Стра­вин­ско­го, 1923 год).

Кон­цер­ти­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы, вы­сту­па­ла с ди­ри­жё­ра­ми В. Мен­гель­бер­гом, Т. Би­че­мом, Э. Ан­сер­ме, А. Бо­ул­том, П. Мон­тё, Р. Де­зор­мь­е­ром, Ш. Мюн­шем, А. Клюи­тен­сом, Р. Штрау­сом, Г. фон Ка­рая­ном. С 1948 года жи­ла в Ри­ме.

Об­шир­ный ре­пер­ту­ар Мейер вклю­чал му­зы­ку ком­по­зи­то­ров ба­рок­ко (Ф. Ку­пе­рен, Ж. Ф. Ра­мо, Д. Скар­лат­ти, И. С. Бах), В. А. Мо­цар­та , Л. ван Бет­хо­ве­на, Ф. Шу­бер­та, Р. Шу­ма­на, Ф. Шо­пе­на, И. Брам­са, Ф. Лис­та , Э. Гри­га, М. А. Ба­ла­ки­ре­ва. Осо­бое ме­сто в про­грам­мах Мейер за­ни­ма­ла современная му­зы­ка: од­ной из пер­вых Мейер сыг­ра­ла боль­шин­ст­во со­чи­не­ний Де­бюс­си и М. Ра­ве­ля, впер­вые ис­пол­ни­ла ряд про­из­ве­де­ний Ра­ве­ля («Вальс» в пе­ре­ло­же­нии для 2 фортепиано - вме­сте с ав­то­ром для Дя­ги­ле­ва, 1920 год), Д. Мийо, Ф. Пу­лен­ка, Стра­вин­ско­го (вы­сту­па­ла с ни­ми в ан­самб­лях), А. Онег­ге­ра, Н. На­бо­ко­ва , А. Ка­зел­лы и др.; про­па­ган­ди­ро­ва­ла так­же му­зы­ку Э. Шаб­рие, М. де Фа­льи, П. Хин­де­ми­та.

Об­ла­дая со­вер­шен­ной тех­ни­кой и безу­преч­ным чув­ст­вом сти­ля, Мейер под­чи­ня­ла вир­ту­оз­ные за­да­чи яс­но­сти об­щей кон­цеп­ции, вы­яв­ле­нию струк­ту­ры про­из­ве­де­ния. Пер­вые ау­дио­за­пи­си сде­ла­ла в 1925 году в Лон­до­не (со­чи­не­ния Стра­вин­ско­го, И. Аль­бе­ни­са), мно­же­ст­во за­пи­сей - в 1940-1950-е годы; пе­ре­из­дан­ная в конце XX - начале XXI веков дис­ко­гра­фия по­зво­ли­ла за­но­во оце­нить искусство Мейер как од­ной из луч­ших пред­ста­ви­тель­ниц французской фортепианной шко­лы XX века.