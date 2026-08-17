МЕЙЕР-ЛЮБКЕ ВИЛЬГЕЛЬМ
МЕЙЕР-ЛЮБКЕ ВИЛЬГЕЛЬМ - австрийский и немецкий языковед-романист.
Учился в университетах Цюриха (1879-1881 годы) и Берлина (1881-1883 годы). На научные взгляды Мейера-Любке большое влияние оказал И. Швейцер. Работал в университетах Йены (1887-1890 годы), Вены (с 1890 года; профессор), Бонна (с 1915 года; профессор).
Представитель младограмматизма. Автор фундаментальной сравнительной грамматики (1890-1902 годы) и этимологического словаря (1911-1920 годы) романских языков, первого введения в романское языкознание (1901 год), трудов по генетической классификации романских языков, истории отдельных романских языков, по албанскому языку. Занимался проблемами субстрата в истории романских языков. Основал Институт изучения румынского языка при Венском университете.
Сочинения:
Grammatik der romanischen Sprachen. Lpz., 1890-1902. Bd 1-4;
Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft. 3. Aufl. Hdlb., 1920;
Romanisches etymologisches Wörterbuch. Hdlb., 1968.