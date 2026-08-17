МЕЙЕР КОНРАД ФЕРДИНАНД

МЕЙЕР КОНРАД ФЕРДИНАНД - швейцарский писатель.

Пи­сал на немецком языке. Из се­мьи государственного чи­нов­ни­ка. Не по­лу­чил за­кон­чен­но­го об­ра­зо­ва­ния. Са­мо­стоя­тель­но изу­чал ис­то­рию и куль­ту­ру Ев­ро­пы, ин­те­ре­со­вал­ся жи­во­пи­сью эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (осо­бен­но твор­че­ст­вом Ми­ке­ланд­же­ло ). Ов­ла­дев французским языком, пре­по­да­вал ис­то­рию в Ло­зан­не. В 1857-1858 годах со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Фран­ции и Ита­лии. По­след­ние го­ды жиз­ни Мейер про­вел в изо­ля­ции, стра­дая тя­жё­лым пси­хическим рас­строй­ством.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт: сборники «Два­дцать бал­лад» («Zwanzig Balladen», 1864 год) и «Ро­ман­сы и об­ра­зы» («Roman­zen und Bilder», 1870 год), в ко­то­рых вос­пе­ты при­ро­да род­но­го края и жизнь кре­сть­ян, не по­лу­чи­ли при­зна­ния. В начале 1870-х годов Мейер ув­лёк­ся иде­ей цен­тра­ли­за­ции Гер­ма­нии, сим­во­лом ко­то­рой стал для не­го У. фон Гут­тен: эпическая по­эма «По­след­ние дни Гут­те­на» («Huttens letz­te Tage», 1871 год, русский перевод 1958 год).

Наи­боль­шую из­вест­ность Мейеру при­нес­ла ис­то­рическая про­за, об­ра­щён­ная к эпо­хам Воз­ро­ж­де­ния в Ита­лии, Ре­фор­ма­ции в Швей­ца­рии и Гер­ма­нии, ре­лигиозным вой­нам во Фран­ции и Анг­лии. До­ку­мен­таль­ная дос­то­вер­ность со­че­та­лась в ней с пе­ре­да­чей ду­хов­но-пси­хо­ло­гического ко­ло­ри­та изо­бра­жае­мо­го вре­ме­ни, по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем к вы­даю­щим­ся лич­но­стям и их ро­ли в ис­то­рии: ро­ман «Юрг Йе­нач» («Jürg Jenatsch», 1876 год, в русском переводе - «На­род­ный вождь Ге­ор­гий Енач», 1918 год) из вре­мён Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов , где Мейер да­ёт не­од­но­знач­ную трак­тов­ку дея­тель­но­сти ге­роя и ста­вит во­прос о не­пра­во­моч­но­сти при­ме­не­ния амо­раль­ных средств для дос­ти­же­ния бла­го­род­ной це­ли; а так­же от­ра­зив­шие влия­ние П. Ме­ри­ме но­вел­лы «Свя­той» («Der Heilige», 1880 год, русский перевод 1922 год), «Ис­ку­ше­ние Пес­ка­ры» («Die Versu­chung des Pescara», 1887 год, русский перевод 1958 год), «Плавт в жен­ском мо­на­сты­ре» («Plau­tus im Nonnenkloster», 1882 год, русский перевод 1925 год), «Анд­же­ла Борд­жа» («Angela Bor­gia», 1891 год, русский перевод 1902 год) и др., в ко­то­рых Мейер вос­соз­дал яр­кие дра­ма­тические кол­ли­зии из эпо­хи итальянского Ре­нес­сан­са.

Сочинения:

Ли­ри­ка. П., 1920;

Sämtliche Werke. Bern, 1958–1996. Bd 1–15;

Но­вел­лы. Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1958;

Юрг Йе­нач. М., 1970.