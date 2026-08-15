МЕЙЕР-ГРЕФЕ Юлиус

Немецкий ис­то­рик ис­кус­ст­ва.

Ин­же­нер по об­ра­зо­ва­нию, с 1890 в Бер­ли­не изу­чал ис­то­рию иск-ва под рук. Х. Грим­ма, один из ос­но­ва­те­лей ж. «Pan» (1895). С 1895 ра­бо­тал в Па­ри­же; в 1898 ос­но­вал по­свя­щён­ные иск-ву модерна (ар ну­во) ж. «Dekorative Kunst» и га­ле­рею «La Maison Moderne» (1899–1903). По воз­вра­ще­нии в Бер­лин в 1904 опуб­ли­ко­вал свой наи­бо­лее зна­чит. труд «Ис­то­рия раз­ви­тия со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва...» («Die Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst…», Bd 1–3; пе­ре­из­да­но в 1966), в ко­то­ром впер­вые в ис­то­рии иск-ва от­де­лил соб­ст­вен­но ху­дож. на­ча­ло от ис­то­рич. и со­ци­аль­но-эко­но­мич. кон­тек­ста, пред­ста­вив ис­то­рию франц. жи­во­пи­си от Э. Де­лак­руа до постимпрессионизма как по­сле­до­ва­тель­ность фор­маль­ных за­дач и их ре­ше­ний. В эс­се, по­свя­щён­ном А. Бёк­ли­ну («Der Fall Böcklin und die Lehre von den Ein­hei­ten», 1905), ос­па­ри­вал гос­под­ствую­щие ака­де­мич. и на­цио­на­ли­стич. пред­став­ле­ния об иск-ве и кри­те­ри­ях его оцен­ки. Его «Ис­пан­ское пу­те­ше­ст­вие» («Die Spa­nische Reise», 1910) по­ло­жи­ло на­ча­ло пе­ре­ос­мыс­ле­нию твор­че­ст­ва Эль Гре­ко , в ко­то­ром ста­ли ви­деть пред­те­чу экспрессионизма. Ав­тор ра­бот о К. Ко­ро, Г. Кур­бе, им­прес­сио­ни­стах; в кни­гах о В. Ван Го­ге впер­вые пред­ста­вил ху­дож­ни­ка оди­но­ким и тра­гич. ге­ро­ем, жерт­вой совр. ми­ро­уст­рой­ст­ва. С 1919 из­да­вал еже­год­ник по ис­то­рии иск-ва «Га­ни­мед» («Ganymed»). C 1933 жил в из­гна­нии во Фран­ции и Швей­ца­рии, по­сколь­ку вла­сти на­ци­ст­ской Гер­ма­нии рас­смат­ри­ва­ли его как од­но­го из гл. апо­ло­ге­тов «дегенеративного искусства».

Сочинения:

Impressionisten. Münch.; Lpz., 1907;

H. von Marées. Münch., 1909–1910. Bd 1–3;

P. Cézanne. Münch., 1910;

Им­прес­сио­ни­сты. М., 1913;

V. van Gogh. 2. Aufl. Münch., 1928;

Vincent: Der Roman eines Gottsuchers. 2. Aufl. B., 1959.