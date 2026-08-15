МЕЙЕР-ГРЕФЕ Юлиус
Немецкий историк искусства.
Инженер по образованию, с 1890 в Берлине изучал историю иск-ва под рук. Х. Гримма, один из основателей ж. «Pan» (1895). С 1895 работал в Париже; в 1898 основал посвящённые иск-ву модерна (ар нуво) ж. «Dekorative Kunst» и галерею «La Maison Moderne» (1899–1903). По возвращении в Берлин в 1904 опубликовал свой наиболее значит. труд «История развития современного искусства...» («Die Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst…», Bd 1–3; переиздано в 1966), в котором впервые в истории иск-ва отделил собственно худож. начало от историч. и социально-экономич. контекста, представив историю франц. живописи от Э. Делакруа до постимпрессионизма как последовательность формальных задач и их решений. В эссе, посвящённом А. Бёклину («Der Fall Böcklin und die Lehre von den Einheiten», 1905), оспаривал господствующие академич. и националистич. представления об иск-ве и критериях его оценки. Его «Испанское путешествие» («Die Spanische Reise», 1910) положило начало переосмыслению творчества Эль Греко, в котором стали видеть предтечу экспрессионизма. Автор работ о К. Коро, Г. Курбе, импрессионистах; в книгах о В. Ван Гоге впервые представил художника одиноким и трагич. героем, жертвой совр. мироустройства. С 1919 издавал ежегодник по истории иск-ва «Ганимед» («Ganymed»). C 1933 жил в изгнании во Франции и Швейцарии, поскольку власти нацистской Германии рассматривали его как одного из гл. апологетов «дегенеративного искусства».
Сочинения:
Impressionisten. Münch.; Lpz., 1907;
H. von Marées. Münch., 1909–1910. Bd 1–3;
P. Cézanne. Münch., 1910;
Импрессионисты. М., 1913;
V. van Gogh. 2. Aufl. Münch., 1928;
Vincent: Der Roman eines Gottsuchers. 2. Aufl. B., 1959.