МЕЙЕР ЭДУАРД

МЕЙЕР ЭДУАРД - германский историк древности.

Из се­мьи фи­ло­ло­га-клас­си­ка, пре­по­да­ва­те­ля гим­на­зии в Гам­бур­ге. Изу­чал клас­сические язы­ки, за­ни­мал­ся древнееврейским и арабским язы­ка­ми. С 1872 года учил­ся в Бонн­ском и за­тем в Лейп­циг­ском университетах у учё­ных Г. Флей­ше­ра, Г. Эбер­са, О. Ло­та, А. Ку­на, осо­бое вни­ма­ние уде­ляя изу­че­нию восточных язы­ков и ис­то­рии ре­ли­гии. В 1875 году Мейер за­щи­тил дис­сер­та­цию, по­свя­щён­ную древнеегипетскому бо­же­ст­ву Се­ту-Ти­фо­ну. В 1875-1877 годах, бу­ду­чи до­маш­ним учи­те­лем в се­мье британского ге­не­раль­но­го кон­су­ла в Кон­стан­ти­но­по­ле сэ­ра Ф. Френ­си­са, по­лу­чил воз­мож­ность за­нять­ся изу­че­нием древневосточных и ан­тич­ных па­мят­ни­ков Ма­лой Азии, по­бы­вать в Лон­до­не и оз­на­ко­мить­ся с со­б­ра­ни­ем Британского му­зея. С 1879 года при­ват-до­цент (с 1884 года профессор) Лейп­циг­ско­го университета. В 1884 году вы­шел 1-й том «Ис­то­рии древ­но­сти» («Geschichte des Altertums»), ко­то­рая при­нес­ла Мейер ми­ро­вую из­вест­ность. Профессор древ­ней ис­то­рии университетов в Брес­лау (Вроц­ла­ве) (с 1885 года), Гал­ле (с 1889 года), Бер­ли­не (1902-1923 годы; с 1919 года рек­тор).

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны Мейер в ря­де пуб­ли­ци­стических ра­бот вы­сту­пил с под­держ­кой официальной по­зи­ции Гер­ма­нии. В по­сле­во­ен­ные го­ды Мейер - ак­тив­ный со­труд­ник Прусской ко­ро­лев­ской Академии наук, Немецкого ар­хео­ло­гического института, Немецкого вос­точ­но­го об­ще­ст­ва.

На про­тя­же­нии всей жиз­ни Мейер про­дол­жал ра­бо­ту над «Ис­то­ри­ей древ­но­сти», 5-й том ко­то­рой за­вер­шил в 1902 году, до­ве­дя ис­сле­до­ва­ние до середины IV века до н. э. С рос­том чис­ла но­вых письменных ис­точ­ни­ков по ис­то­рии стран Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья и Пе­ред­ней Азии III-го и II-го тысячелетия до н. э. и ар­хео­ло­гических от­кры­тий начала XX века (пре­ж­де все­го, па­мят­ни­ков ис­то­рии Ми­ной­ско­го Кри­та и Хетт­ско­го государства) Мейер об­ра­тил­ся к пе­ре­ра­бот­ке пер­вых то­мов сво­его тру­да, пред­при­няв для это­го ряд специальных ис­сле­до­ва­ний. В 1907-1913 годах опуб­ли­ко­ва­ны обе час­ти 1-го то­ма, а в 1928 году - 1-я часть 2-го то­ма. Позд­нее Г. Штир, уче­ник Мейера, в 1936-1958 годах осу­ще­ст­вил но­вое, до­пол­нен­ное из­да­ние это­го тру­да.

В «Ис­то­рии древ­но­сти» Мейер реа­ли­зо­вал уни­вер­саль­но-ис­то­рических под­ход, рас­смат­ри­вая ис­то­рию Древ­не­го ми­ра во все­мир­но-ис­то­рическом пла­не как ре­зуль­тат взаи­мо­дей­ст­вия на­ро­дов и го­су­дарств Вос­то­ка, Гре­ции и Ри­ма. В хо­де дис­кус­сии со сто­рон­ни­ка­ми тео­рии трёх по­сле­до­вательных ста­дий эко­но­мического раз­ви­тия (К. Бюхер и др.), со­глас­но ко­то­рой древ­ность бы­ла от­не­се­на к ста­дии на­ту­раль­но­го («до­маш­не­го») хо­зяй­ст­ва , Мейер сфор­му­ли­ро­вал идею цик­личного раз­ви­тия об­ще­ст­ва, со­глас­но ко­то­рой в древ­но­сти об­ще­ст­ва уже про­хо­ди­ли ста­дии Сред­не­ве­ко­вья и ка­пи­та­лиз­ма. Го­ме­ров­ский и ар­хаи­че­ский пе­рио­ды ис­то­рии Гре­ции Мейер на­зы­ва­ет эпо­хой Сред­не­ве­ко­вья, а клас­сический и эл­ли­ни­стический пе­рио­ды - эпо­хой ка­пи­та­лиз­ма. По­сле па­де­ния Древ­не­го ми­ра в III веке н. э. вновь на­сту­пи­ло Сред­не­ве­ко­вье, сме­нив­шее­ся эпо­хой ка­пи­та­лиз­ма.

Мейер по­ла­гал уме­ст­ным для ан­тич­но­сти ис­поль­зо­вать по­ня­тия «ка­пи­тал», «про­мыш­лен­ность», «фаб­ри­ки» и т. д. Рез­ко вы­сту­пал про­тив К. Лам­прех­та и его сто­рон­ни­ков, при­зы­вав­ших к ре­фор­ми­ро­ва­нию ис­то­рической нау­ки по об­раз­цу ес­тественных на­ук и счи­тав­ших пред­ме­том её изу­че­ния толь­ко мас­со­вые, ти­пич­ные яв­ле­ния, а це­лью - вы­яв­ле­ние стро­го не­об­хо­ди­мых при­чин­ных свя­зей про­изо­шед­ших со­бы­тий (т. е. ис­то­рических за­ко­нов). Мейер от­стаи­вал идею, что толь­ко фак­ты, а не аб­ст­ракт­ные тео­рии долж­ны слу­жить фун­да­мен­том ис­то­рической нау­ки, за­да­ча ко­то­рой - в вы­яв­ле­нии и опи­са­нии со­бы­тий в их ин­ди­ви­ду­аль­ной не­по­вто­ри­мо­сти.

Мейер - ав­тор ог­ром­но­го чис­ла ра­бот не толь­ко по ис­то­рии древ­них об­ществ (Егип­та, Гре­ции, Ри­ма, Пон­та, Иу­деи и др.), но и по ме­то­до­ло­гии ис­то­рии, ис­то­рии раб­ст­ва, по вспо­мо­гательным ис­то­рическим дис­ци­п­ли­нам.

Сочинения:

Geschichte des Altertums. Stuttg., 1884–1902. Bd 1–5;

Forschungen zur alten Geschichte. Halle, 1892–1899. Bd 1–2. Hildesheim, 1966;

Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen. Halle, 1894;

Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums. Jena, 1895;

Die Entstehung des Judentums. Halle, 1896. Hildesheim, 1965;

Die Sklaverei im Altertum. Dresden, 1898;

Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Halle, 1902;

Ägyptische Chronologie. B., 1904;

Die Israeliten und ihre Nachbarst ̈amme. Halle, 1906;

Theopomps Hellenika. Halle, 1909;

Kleine Schriften zur Geschichtstheorie und zur wirt­schaftlichen und politischen Geschichte des Altertums. Halle, 1910–1924. Bd 1–2;

Тео­ре­ти­че­ские и ме­то­до­ло­ги­че­ские во­про­сы ис­то­рии. 2-е изд. М., 1911;

Der Papyrusfund von Elephantine. Lpz., 1912. Saarbrücken, 2008;

Caesars Monarchie und das Principat des Pom­pejus. Stuttg.; B., 1918;

Ursprung und Anf ̈ange des Christentums. Stuttg., 1921–1923. Bd 1–3;

Эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие древ­не­го ми­ра. 3-е изд. П., 1923;

Раб­ст­во в древ­но­сти. 2-е изд. П., 1923;

Blüte und Niedergang des Helle­nismus in Asien. B., 1925;

Тру­ды по тео­рии и ме­то­до­ло­гии ис­то­ри­че­ской нау­ки. М., 2003.