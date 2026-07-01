МЕЙЕР ЭДУАРД
МЕЙЕР ЭДУАРД - германский историк древности.
Из семьи филолога-классика, преподавателя гимназии в Гамбурге. Изучал классические языки, занимался древнееврейским и арабским языками. С 1872 года учился в Боннском и затем в Лейпцигском университетах у учёных Г. Флейшера, Г. Эберса, О. Лота, А. Куна, особое внимание уделяя изучению восточных языков и истории религии. В 1875 году Мейер защитил диссертацию, посвящённую древнеегипетскому божеству Сету-Тифону. В 1875-1877 годах, будучи домашним учителем в семье британского генерального консула в Константинополе сэра Ф. Френсиса, получил возможность заняться изучением древневосточных и античных памятников Малой Азии, побывать в Лондоне и ознакомиться с собранием Британского музея. С 1879 года приват-доцент (с 1884 года профессор) Лейпцигского университета. В 1884 году вышел 1-й том «Истории древности» («Geschichte des Altertums»), которая принесла Мейер мировую известность. Профессор древней истории университетов в Бреслау (Вроцлаве) (с 1885 года), Галле (с 1889 года), Берлине (1902-1923 годы; с 1919 года ректор).
В годы Первой мировой войны Мейер в ряде публицистических работ выступил с поддержкой официальной позиции Германии. В послевоенные годы Мейер - активный сотрудник Прусской королевской Академии наук, Немецкого археологического института, Немецкого восточного общества.
На протяжении всей жизни Мейер продолжал работу над «Историей древности», 5-й том которой завершил в 1902 году, доведя исследование до середины IV века до н. э. С ростом числа новых письменных источников по истории стран Восточного Средиземноморья и Передней Азии III-го и II-го тысячелетия до н. э. и археологических открытий начала XX века (прежде всего, памятников истории Минойского Крита и Хеттского государства) Мейер обратился к переработке первых томов своего труда, предприняв для этого ряд специальных исследований. В 1907-1913 годах опубликованы обе части 1-го тома, а в 1928 году - 1-я часть 2-го тома. Позднее Г. Штир, ученик Мейера, в 1936-1958 годах осуществил новое, дополненное издание этого труда.
В «Истории древности» Мейер реализовал универсально-исторических подход, рассматривая историю Древнего мира во всемирно-историческом плане как результат взаимодействия народов и государств Востока, Греции и Рима. В ходе дискуссии со сторонниками теории трёх последовательных стадий экономического развития (К. Бюхер и др.), согласно которой древность была отнесена к стадии натурального («домашнего») хозяйства, Мейер сформулировал идею цикличного развития общества, согласно которой в древности общества уже проходили стадии Средневековья и капитализма. Гомеровский и архаический периоды истории Греции Мейер называет эпохой Средневековья, а классический и эллинистический периоды - эпохой капитализма. После падения Древнего мира в III веке н. э. вновь наступило Средневековье, сменившееся эпохой капитализма.
Мейер полагал уместным для античности использовать понятия «капитал», «промышленность», «фабрики» и т. д. Резко выступал против К. Лампрехта и его сторонников, призывавших к реформированию исторической науки по образцу естественных наук и считавших предметом её изучения только массовые, типичные явления, а целью - выявление строго необходимых причинных связей произошедших событий (т. е. исторических законов). Мейер отстаивал идею, что только факты, а не абстрактные теории должны служить фундаментом исторической науки, задача которой - в выявлении и описании событий в их индивидуальной неповторимости.
Мейер - автор огромного числа работ не только по истории древних обществ (Египта, Греции, Рима, Понта, Иудеи и др.), но и по методологии истории, истории рабства, по вспомогательным историческим дисциплинам.
Сочинения:
Geschichte des Altertums. Stuttg., 1884–1902. Bd 1–5;
Forschungen zur alten Geschichte. Halle, 1892–1899. Bd 1–2. Hildesheim, 1966;
Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen. Halle, 1894;
Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums. Jena, 1895;
Die Entstehung des Judentums. Halle, 1896. Hildesheim, 1965;
Die Sklaverei im Altertum. Dresden, 1898;
Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Halle, 1902;
Ägyptische Chronologie. B., 1904;
Die Israeliten und ihre Nachbarst ̈amme. Halle, 1906;
Theopomps Hellenika. Halle, 1909;
Kleine Schriften zur Geschichtstheorie und zur wirtschaftlichen und politischen Geschichte des Altertums. Halle, 1910–1924. Bd 1–2;
Теоретические и методологические вопросы истории. 2-е изд. М., 1911;
Der Papyrusfund von Elephantine. Lpz., 1912. Saarbrücken, 2008;
Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Stuttg.; B., 1918;
Ursprung und Anf ̈ange des Christentums. Stuttg., 1921–1923. Bd 1–3;
Экономическое развитие древнего мира. 3-е изд. П., 1923;
Рабство в древности. 2-е изд. П., 1923;
Blüte und Niedergang des Hellenismus in Asien. B., 1925;
Труды по теории и методологии исторической науки. М., 2003.