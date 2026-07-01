МЕЙЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕЙЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский религиозный мыслитель, публицист .

В 1894 году по­сту­пил на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета (Одес­са), в 1895 году был аре­сто­ван за уча­стие в дея­тель­но­сти мар­кси­ст­ских круж­ков; до 1902 года в ссыл­ке в Ар­хан­гель­ской области, за­тем в Одес­се, Ба­ку, где вновь аре­сто­ван и вы­слан в Среднюю Азию; со­труд­ни­чал в газете «Рус­ский Тур­ке­стан». В ссыл­ке пе­ре­во­дил ра­бо­ты Э. Ма­ха, Ф. Йод­ля, П. Бар­та, Р. Штамм­ле­ра и др. С конца 1906 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, сбли­зил­ся с кру­гом пи­са­те­лей и фи­ло­со­фов, объ­е­ди­нив­ших­ся во­круг журнала «Во­про­сы жиз­ни», ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Санкт-Пе­тербургского ре­лигиозно-фи­лософского общества. В 1908-1928 годах пре­по­да­вал на Выс­ших кур­сах Лес­гаф­та (с 1919 года Государственный институт фи­зического об­ра­зо­ва­ния имени П. Ф. Лес­гаф­та). С 1909 года ра­бо­тал в Пуб­лич­ной библиотеке, с 1914 года за­ве­до­вал от­де­ле­ни­ем «Рос­си­ка». Уча­ст­ник Всероссийского по­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ (август 1917 года). Один из уч­ре­ди­те­лей Воль­ной фи­лософской ас­со­циа­ции (Воль­фи­лы).

Осе­нью 1917 года вме­сте с Г. П. Фе­до­то­вым ор­га­ни­зо­вал до­маш­ний фи­лософский кру­жок («втор­ни­ки», со­би­ра­лись на квар­ти­ре у К. А. По­лов­це­вой; в даль­ней­шем так­же ре­лигиозно-фи­лософские «вос­кре­се­нья»), в ко­то­рый вхо­ди­ли (в раз­ные го­ды) С. А. Ас­коль­дов, А. В. Кар­та­шёв , Л. В. Пум­пян­ский, М. М. Бах­тин, Н. П. Ан­ци­фе­ров, М. В. Юди­на и др. В декабре 1928 года по об­ви­не­нию в соз­да­нии «контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции» «Вос­кре­се­ние» аре­сто­ван, вес­ной 1929 года при­го­во­рён к рас­стре­лу, за­ме­нён­но­му за­тем 10 го­да­ми за­клю­че­ния на Со­лов­ках, а за­тем в Бел­балт­ла­ге. Ос­во­бо­ж­дён «по за­чё­там» в 1935 году, жил в Дмит­ро­ве, с 1937 года в Ка­ля­зи­не, где за­ни­мал­ся пе­ре­водческой дея­тель­но­стью.

Пе­ре­жи­ва­ние ка­та­ст­ро­фы, кри­зи­са но­во­ев­ро­пей­ской гу­ма­ни­стической куль­ту­ры об­ра­зу­ет ис­ход­ное на­ча­ло раз­ви­вае­мой Мейером жиз­не­строи­тель­ной «фи­ло­со­фии спа­се­ния» («Три ис­то­ка. Мыс­ли про се­бя», 1937 год) как вос­ста­нов­ле­ния свя­зи ме­ж­ду лич­но­стью (Я) и Аб­со­лю­том (вер­хов­ным Я, Бо­гом). Эта связь по­ни­ма­ет­ся как диа­лог, как по­сле­до­вательная цепь «зо­вов и от­кли­ков» (диа­ло­гический пер­со­на­лизм, со­звуч­ный иде­ям М. Бу­бе­ра и М. М. Бах­ти­на), яв­лен­ная как не уме­щаю­щая­ся в рам­ках ло­ги­ко-дис­кур­сив­но­го мыш­ле­ния тай­на, ко­то­рая мо­жет быть пред­став­ле­на лишь в сим­во­лической фор­ме ми­фа (в сво­ей кон­цеп­ции сим­во­ла, ми­фа и мис­те­ри­аль­но­го на­ча­ла Мейера во мно­гом пе­ре­кли­ка­ет­ся с Вяч. И. Ива­но­вым). В «За­мет­ках о смыс­ле мис­те­рии (жерт­ва)» (1932-1933 годы) Мейер счи­та­ет, что имен­но жерт­ва при­бли­жа­ет че­ло­ве­ка к встре­че с Аб­со­лют­ным, к ра­до­сти бес­ко­неч­но­го са­мо­соз­на­ния. Эта встре­ча реа­ли­зу­ет­ся в религиозном опы­те «еди­но­мно­же­ст­вен­ной об­щи­ны» как кон­крет­ном но­си­те­ле зна­ния, по­лу­чен­но­го в Бо­же­ст­вен­ном От­кро­ве­нии [«Revelatia (Об От­кро­ве­нии)»].

Сочинения:

Ре­ли­гия и куль­ту­ра. СПб., 1909;

Фи­ло­соф­ские со­чи­не­ния. Па­риж, 1982;

Ре­ли­ги­оз­ный смысл мес­сиа­низ­ма // Во­про­сы фи­ло­со­фии. 1992. № 7.