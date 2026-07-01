МЕЙЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕЙЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский религиозный мыслитель, публицист.
В 1894 году поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета (Одесса), в 1895 году был арестован за участие в деятельности марксистских кружков; до 1902 года в ссылке в Архангельской области, затем в Одессе, Баку, где вновь арестован и выслан в Среднюю Азию; сотрудничал в газете «Русский Туркестан». В ссылке переводил работы Э. Маха, Ф. Йодля, П. Барта, Р. Штаммлера и др. С конца 1906 года в Санкт-Петербурге, сблизился с кругом писателей и философов, объединившихся вокруг журнала «Вопросы жизни», активно участвовал в деятельности Санкт-Петербургского религиозно-философского общества. В 1908-1928 годах преподавал на Высших курсах Лесгафта (с 1919 года Государственный институт физического образования имени П. Ф. Лесгафта). С 1909 года работал в Публичной библиотеке, с 1914 года заведовал отделением «Россика». Участник Всероссийского поместного собора РПЦ (август 1917 года). Один из учредителей Вольной философской ассоциации (Вольфилы).
Осенью 1917 года вместе с Г. П. Федотовым организовал домашний философский кружок («вторники», собирались на квартире у К. А. Половцевой; в дальнейшем также религиозно-философские «воскресенья»), в который входили (в разные годы) С. А. Аскольдов, А. В. Карташёв, Л. В. Пумпянский, М. М. Бахтин, Н. П. Анциферов, М. В. Юдина и др. В декабре 1928 года по обвинению в создании «контрреволюционной организации» «Воскресение» арестован, весной 1929 года приговорён к расстрелу, заменённому затем 10 годами заключения на Соловках, а затем в Белбалтлаге. Освобождён «по зачётам» в 1935 году, жил в Дмитрове, с 1937 года в Калязине, где занимался переводческой деятельностью.
Переживание катастрофы, кризиса новоевропейской гуманистической культуры образует исходное начало развиваемой Мейером жизнестроительной «философии спасения» («Три истока. Мысли про себя», 1937 год) как восстановления связи между личностью (Я) и Абсолютом (верховным Я, Богом). Эта связь понимается как диалог, как последовательная цепь «зовов и откликов» (диалогический персонализм, созвучный идеям М. Бубера и М. М. Бахтина), явленная как не умещающаяся в рамках логико-дискурсивного мышления тайна, которая может быть представлена лишь в символической форме мифа (в своей концепции символа, мифа и мистериального начала Мейера во многом перекликается с Вяч. И. Ивановым). В «Заметках о смысле мистерии (жертва)» (1932-1933 годы) Мейер считает, что именно жертва приближает человека к встрече с Абсолютным, к радости бесконечного самосознания. Эта встреча реализуется в религиозном опыте «единомножественной общины» как конкретном носителе знания, полученного в Божественном Откровении [«Revelatia (Об Откровении)»].
Сочинения:
Религия и культура. СПб., 1909;
Философские сочинения. Париж, 1982;
Религиозный смысл мессианизма // Вопросы философии. 1992. № 7.