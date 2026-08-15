МЕЙЕНДОРФЫ фон

Шведский и русский ба­рон­ский род немецкого про­ис­хо­ж­де­ния, от­расль ро­да Ик­ску­лей, од­но­род­цы Ик­ску­лей фон Гиль­ден­банд­тов.

Род Ик­ску­лей про­ис­хо­дит от ры­ца­ря Ио­ган­не­са фон Бар­де­ви­ша, уча­ст­ни­ка крестовых походов в Восточной Ев­ро­пе, ко­то­рый в 1257 был по­жа­ло­ван зам­ком Ике­ско­ла (нем. – Юк­скюль, в рус. транс­крип­ции – Ик­скуль). До И. фон Бар­де­ви­ша зам­ком Ике­ско­ла вла­дел ры­царь Кон­рад фон Мей­ен­дорф, ко­то­ро­го не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли ро­да Ик­ску­лей оши­боч­но счи­та­ли ро­до­на­чаль­ни­ком и до­би­ва­лись из­ме­не­ния сво­ей фа­ми­лии на Мей­ен­дорф. В ре­зуль­та­те ука­зом швед. ко­ро­ля Кар­ла XI 6(16).4.1679 в ба­рон­ское дос­то­ин­ст­во Шве­ции с при­свое­ни­ем фа­ми­лии М. бы­ли воз­ве­де­ны неск. пред­ста­ви­те­лей ро­да Ик­ску­лей: Ла­ге (?–1699), ос­но­ва­тель ли­нии Кас­ти ро­да М., угас­шей в Шве­ции в 18 в.; его без­дет­ные двою­род­ные бра­тья – Якоб (?–1692), ген.-л. швед. служ­бы (1668), и От­то Ио­ганн (? – по­сле 1689); пле­мян­ник по­след­них – Воль­тер Рейн­гольд (1627–93).

Из­вест­ны вну­ки В. Р. фон Мей­ен­дорфа, бра­тья: Рейн­гольд Ио­ганн [26.6(7.7).1706–16(27).11.1776], ген.-по­ру­чик рос. служ­бы (1762), с 1735 со­сто­ял на рос. служ­бе, уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1735–39, рус.-швед. вой­ны 1741–43, ко­мен­дант (1752–55), обер-ко­мен­дант (1755–62) Ри­ги, ви­це-гу­бер­на­тор Риж­ской губ. (1762–76); Ге­орг Ио­ганн [15(26).5.1718–13(24).1.1771], и. д. гу­берн­ско­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва Риж­ской губ. (1765–67). Их пле­мян­ник – Бе­ренд Фрид­рих Рейн­гольд [18(29).6.1762–28.12.1836(9.1.1837)], ос­но­ва­тель ли­нии Рам­фау ро­да Мейендорфов.

Сын Г. И. фон Мей­ен­дор­фа, ро­до­на­чаль­ник ли­нии Клейн-Ро­оп ро­да М., – Ка­зи­мир Ива­но­вич (Гер­хард Кон­рад Ка­зи­мир) [14(25).10.1749–29.1(10.2).1813], ген. от кав. (1799), с 1765 на во­ен. служ­бе в Уг­лиц­ком пех. пол­ку, ком. Ека­те­ри­но­слав­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1782–86), шеф Ека­те­ри­но­слав­ско­го егер­ско­го кор­пу­са (1786–1789), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1787–91 (в 1789 на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), обер-ко­мен­дант Ри­ги (1789–1795), лиф­лянд­ский во­ен. гу­бер­на­тор (1795–97), шеф Харь­ков­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1797–98), гражд. гу­бер­на­тор Фин­лянд­ской губ. и во­ен. гу­бер­на­тор г. Вы­борг (1803–05). Уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1806–12, ко­ман­до­вал кор­пу­сом в Молд. ар­мии (1806–09), взял кре­пость Бен­де­ры и др., не­удач­но оса­ж­дал Из­маил. По­сле смер­ти глав­но­ко­манд. Молд. ар­ми­ей И. И. Ми­хель­со­на [5(17).8.1807] ис­пол­нял его обя­зан­но­сти и 12(24).8.1807 ут­вер­дил ус­ло­вия Сло­бод­зей­ско­го пе­реми­рия, не до­ж­дав­шись ин­ст­рук­ций из С.-Пе­тер­бур­га. За­тем в со­от­вет­ст­вии с ним спеш­но вы­вел рос. вой­ска из Ду­най­ских кня­жеств, сняв по­сты с важ­ней­ших пунк­тов на ост­ро­вах на Ду­нае, из кре­по­стей Бен­де­ры и Ки­лия, срыл ряд ук­ре­п­ле­ний. Свои­ми дей­ст­вия­ми вы­звал гнев имп. Алек­сан­д­ра I и был от­стра­нён от ко­ман­до­ва­ния вой­ска­ми. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Ге­орг (Егор) Ка­зи­ми­ро­вич (Ге­орг Воль­тер Кон­рад) [30.5(10.6).1795–12.10.1863], тайн. сов. (1837), слу­жил в Сви­те Е. И. В. по квар­тир­мей­стер­ской час­ти, уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14 (в 1813 на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), учил­ся в Гёт­тин­ген­ском ун-те (1819–21), управ­ляю­щий де­ла­ми имп. Ма­рии Фё­до­ров­ны (1827–28), Гос. ко­мис­си­ей по­га­ше­ния дол­гов (1828–35), лиф­лянд­ский ланд­рат (с 1837), не­од­но­крат­но пред­став­лял ин­те­ре­сы лиф­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва в С.-Пе­тер­бур­ге, чл. Со­ве­та РГО (с 1854); Пётр Ка­зи­ми­ро­вич (Пе­тер Ле­он­хард Суи­ди­ге­ри­ус) [26.8(6.9).1796–7(19).3.1863], д. тайн. сов. (1854), обер-гоф­мей­стер (1854), уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14, с 1817 на служ­бе в Кол­ле­гии иностр. дел, чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный мин. в Штут­гар­те (Ко­ро­лев­ст­во Вюр­тем­берг) (1832–1839), Бер­ли­не и Шве­ри­не (Вел. гер­цог­ст­во Мек­лен­бург-Шве­рин) (1839–50), Ве­не (1850–54), чл. Гос. со­ве­та (с 1854), пред. Ка­би­не­та Е. И. В. и зав. Бо­та­нич. са­дом (1857–63), чл. К-та же­лез­ных до­рог (с 1858), поч. чл. АХ (1854), Пе­терб. АН (1856/57); Алек­сандр Ка­зи­ми­ро­вич (Кри­стоф Гус­тав Алек­сандр) [25.3(5.4).1798–12(24).1.1865], тайн. сов. (1853), ка­мер­гер (1830), окон­чил Ин-т Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1815), в 1815–24 на во­ен. служ­бе, с 1824 в от­став­ке, с 1828 слу­жил в Мин-ве фи­нан­сов. В 1840–41 уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции на се­вер Рос­сии. С 1842 воз­глав­лял моск. от­дел Ма­ну­фак­тур­но­го и Ком­мер­че­ско­го со­ве­тов, со­дей­ст­во­вал уст­рой­ст­ву ря­да вы­ста­вок, соз­да­нию спец. учебных за­ве­де­ний. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке из­да­ния «Кар­ты про­мыш­лен­но­сти Ев­ро­пей­ской Рос­сии» (1842). Пред. цер­ков­но­го со­ве­та кир­хи Св. Ми­хаи­ла в Мо­ск­ве (1843–49). В нач. 1860-х гг. чл. Со­ве­та ми­ни­ст­ра фи­нан­сов, Ма­ну­фак­тур­но­го со­ве­та, Гл. прав­ле­ния учи­лищ. Ав­тор книг «Опыт при­клад­ной гео­ло­гии пре­имущественно Се­вер­но­го бас­сей­на Ев­ро­пей­ской Рос­сии» (1849) и «Ели­са­вет­поль (Ганд­жа) и его ок­ре­ст­но­сти. От­ры­вок из про­мыш­лен­но­го пу­те­ше­ст­вия по Кав­ка­зу» (1851). Дочь Г.(Е.)К. фон Мей­ен­дор­фа – Жор­жи­на Его­ров­на (Ка­ро­ли­на Жор­жи­на) [12(24).9.1836–13(25).11.1897], мать сов. ди­пло­ма­та и гос. дея­те­ля Г. В. Чи­че­ри­на. Сын П. К. фон Мей­ен­дор­фа – Эрнст Пет­ро­вич (Эрнст Ви­ли­бальд Ге­орг) [1.6.1836–24.1.1902], д. стат. сов. (1880), гоф­мей­стер (1898), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный мин. в Лис­са­бо­не (1896–99). Их двою­род­ный брат – Фе­ликс Ка­зи­ми­ро­вич (Фрид­рих Адель­да­гус Фе­ликс) [24.1(5.2). 1834–16.1.1871], стат. сов., ка­мер­гер, ди­пло­мат, по­ве­рен­ный в де­лах в гер­цог­ст­ве Сак­сен-Вей­мар­ском (1867–70) и вел. гер­цог­ст­ве Ба­ден­ском (1870–71). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Алек­сандр Фе­лик­со­вич (10.4.1869–20.2.1964), стат. сов. (1906), окон­чил юри­дич. ф-т С.-Пе­терб. ун-та (1892), не­пре­мен­ный чл. Кур­лянд­ско­го гу­берн­ско­го по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ствия (1897–99), за­ни­мал­ся во­про­са­ми аг­рар­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва ост­зей­ских гу­бер­ний. Слу­жил в МВД (1899–1903), Гос. кан­це­ля­рии (1903–06), од­но­вре­мен­но со­сто­ял при­ват-до­цен­том по ка­фед­ре рус. аг­рар­но­го пра­ва С.-Пе­терб. ун-та (1902–05), а за­тем и. д. ин­спек­то­ра клас­сов Уч-ща пра­во­ве­де­ния (1906–1907). Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905–07 уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Бал­тий­ской кон­сти­туц. пар­тии (1905), с 1906 чл. «Сою­за 17 ок­тяб­ря», с ию­ня 1907 чл. его С.-Пе­терб. ЦК. Де­пу­тат 3-й Гос. ду­мы, чл. фрак­ции ок­тяб­ри­стов, то­ва­рищ пред. Ду­мы (1907–08). В 4-й Гос. ду­ме ини­циа­тор соз­да­ния и ру­ко­во­ди­тель фрак­ции ле­вых ок­тяб­ри­стов (1913–17). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны пы­тал­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать раз­вер­нув­шей­ся в рос. прес­се ан­ти­нем. кам­па­нии. Се­на­тор (1917). В 1918 сыг­рал ре­шаю­щую роль в ос­во­бо­ж­де­нии за­лож­ни­ков, взя­тых в янв./ февр. 1918 боль­ше­ви­ка­ми в Ре­ве­ле и Юрь­е­ве. С 1919 в эмиг­ра­ции, жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1934–39 в Фин­лян­дии. Пре­по­да­вал в ря­де брит. уни­вер­си­те­тов, проф. Лон­дон­ской по­ли­тич. выс­шей шко­лы. Ав­тор ра­бот «Мел­кая зем­ская еди­ни­ца в При­бал­тий­ских гу­бер­ни­ях» (1903), «Прус­ская кон­сти­ту­ция с объ­яс­не­ния­ми» (перевод и вве­де­ние, 1905), «Кре­сть­ян­ский двор в сис­те­ме рус­ско­го кре­сть­ян­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва и об­щин­но­го пра­ва и за­труд­ни­тель­ность его упо­ря­до­че­ния» (1909), «Social cost of the war» (1932) и др. Вла­дел об­шир­ной биб­лио­те­кой и уни­каль­ной кол­лек­ци­ей кит. фар­фо­ра.

Из сы­но­вей Б. Ф. Р. фон Мей­ен­дор­фа из­вест­ны: Егор Фё­до­ро­вич (Ге­орг От­то Виль­гельм) [26.12.1794(6.1.1795)–27.10(8.11).1879], ген. от кав. (1856), всту­пил в служ­бу в 1809 ко­лон­но­во­жа­тым в Сви­ту Е. И. В., уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 (тя­же­ло ра­нен в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии), за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14 и кам­па­нии 1815, позд­нее слу­жил в кон­ной гвар­дии, ком. Ма­ло­рос­сий­ско­го ки­ра­сир­ско­го (с 1829 – Ки­ра­сир­ско­го прин­ца Аль­брех­та Прус­ско­го) пол­ка (1825–33), от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Гро­хо­ве во вре­мя по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830–31 (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1833), ком. л.-гв. Кон­но­го пол­ка (1833–1837), ген.-адъ­ю­тант (1842), пре­зи­дент Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской ге­не­раль­ной кон­си­сто­рии в С.-Пе­тер­бур­ге (1845–79) и При­двор­ной ко­ню­шен­ной кон­то­ры (1855–62), пред. К-та гос. кон­но­за­вод­ст­ва (1855–59), поч. чл. Об-ва ис­то­рии и древ­но­стей ост­зей­ских гу­бер­ний в Ри­ге (1845), ос­но­ва­тель ли­нии Кум­на ро­да М.; Алек­сандр Фё­до­ро­вич (Ро­берт Алек­сандр) [30.5(11.6).1802–24.6(6.7).1872]; Кон­рад Фё­до­ро­вич (Пе­тер Па­уль Кон­рад) [3(15).12.1817–4(16).3.1890], ос­но­ва­тель ли­нии Охт ро­да Мейендорфов.

Из сы­но­вей Е. Ф. фон Мей­ен­дор­фа наи­бо­лее из­вест­ны: Ни­ко­лай Его­ро­вич [12(24).6.1835–25.1.1906], ген. от кав. (1902), ком. 14-го дра­гун­ско­го Ма­ло­рос­сий­ско­го пол­ка (1869–74), ком. 1-й бри­га­ды 4-й кав. ди­ви­зии (1877–85), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1877–78 (в 1877 на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1877), ком. 2-й бри­га­ды 9-й кав. ди­ви­зии (1885–86), нач. 13-й кав. ди­ви­зии (1886–97), с 1897 со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии во­ен. ми­ни­ст­ра, с 1902 в от­став­ке; Фео­фил Его­ро­вич (Бо­гдан Тео­фил) [4(16).8.1838–18.10.1919], ген. от кав. (1898), ген.-адъ­ю­тант (1902), окон­чил Па­же­ский кор­пус (1856), в 1860–64 уча­ст­во­вал в Кавк. вой­не 1817–64, за­тем в по­дав­ле­нии абх. вос­ста­ния 1866, ком. 15-го дра­гун­ско­го Твер­ско­го пол­ка (1870–74), л.-гв. Гу­сар­ско­го пол­ка (1874–1884), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1877–1878, от­ли­чил­ся во вре­мя оса­ды Плев­ны (1877), в 1879 на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость», нач. 2-й кав. ди­ви­зии (1884–92), со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний при глав­но­команд. вой­ска­ми гвар­дии и Пе­терб. ВО (1892–96), ком. 1-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1896–1905/06), уча­ст­ник рус.-япон. вой­ны 1904–05 (в 1905 на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем, ук­ра­шен­ным брил­ли­ан­та­ми с над­пи­сью «За храб­рость»), в 1905/06–17 со­сто­ял при имп. Ни­ко­лае II, с 1917 в от­став­ке, пред. Об-ва рев­ни­те­лей во­ен. зна­ний (1902–17) и поч. пред. Ма­ри­ин­ско­го при­юта для ам­пу­ти­ро­ван­ных и увеч­ных вои­нов (1906–17); Фё- дор Его­ро­вич [3(15).9.1842–6(19). 10.1911], ген.-л. (1905), окон­чил Па­же­ский кор­пус (1859), с 1859 на во­ен. служ­бе, в 1873–84 в от­став­ке, со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний при ко­манд. вой­ска­ми Одес­ско­го ВО (1884–93), по­мощ­ник нач. кан­це­ля­рии (1893–95), нач. кан­це­ля­рии (1895–98), ко­мен­дант (1898–1902) Имп. Гл. квар­ти­ры, поч. опе­кун С.-Пе­терб. при­сут­ст­вия опе­кун­ско­го Со­ве­та уч­ре­ж­де­ний имп. Ма­рии (с 1902); Алек­сандр Его­ро­вич [27.8(8.9).1848–18.2(3.3).1907], ген.-л. (1906), окон­чил Па­же­ский кор­пус (1866), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1877–78, ком. Собств. Е. И. В. Кон­воя (1893–1906), ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1901), ген.-адъ­ю­тант (1906). Из сы­но­вей Фео­фи­ла Е. Мей­ен­дор­фа наи­бо­лее из­вест­ны: Фео­фил Фео­фи­ло­вич [20.2(4.3).1886–1.1.1971], ху­дож­ник-ми­ниа­тю­рист; Ни­ко­лай Фео­фи­ло­вич (Бо­гда­но­вич) [10(22).12.1887–17.3.1969], полк. (1919), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, Гражд. вой­ны 1917–1922 в со­ста­ве ВСЮР, слу­жил в л.-гв. Кон­ной ар­тил­ле­рии, в 1920 эва­куи­ро­вал­ся в Юго­сла­вию. Ико­но­пи­сец, чл. Об-ва «Ико­на» в Па­ри­же. Рас­пи­сы­вал пра­во­слав­ные хра­мы в Юго­сла­вии [ц. Св. Ге­ор­гия на го­ре Оп­ле­нац (близ г. То­по­ла) – мав­зо­лей ди­на­стии Карагеоргиевичей (1920-е гг.)], Гер­ма­нии [ц. Св. Про­ко­пия Ус­тюж­ско­го в г. Гам­бург (1961–65)] и др.; ав­тор мо­заи­ки с изо­бра­же­ни­ем Фё­до­ров­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри при вхо­де в храм-па­мят­ник Ни­ко­лаю II в Брюс­се­ле (1968). В 1941–45 слу­жил на сто­ро­не Гер­ма­нии в Рус. ох­ран­ной груп­пе (Рус. ох­ран­ный кор­пус), ка­зна­чей 2-го пол­ка (окт. 1941 – янв. 1942), ком. транс­порт­ной ро­ты при шта­бе Кор­пу­са (с янв. 1942). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны жил в Ав­ст­рии. Сын Ф. Ф. Мей­ен­дор­фа – Ио­анн Мейендорф.

Из сы­но­вей А. Ф. фон Мей­ен­дор­фа (1802–72) наи­бо­лее из­вес­тен Фрид­рих Алек­сан­д­ро­вич (Фрид­рих Гот­либ Алек­сандр Ка­зи­мир) [22.7 (3.8).1839–12(24).4.1911], д. стат. сов. (1890), гоф­мей­стер (1903), окон­чил юри­дич. ф-т Дерпт­ско­го ун-та (1861), в 1861–1863 учил­ся в Цю­рих­ском ун-те, и. д. сек­ре­та­ря (1873–75), сек­ре­тарь (1875–84) лиф­лянд­ско­го ры­цар­ст­ва, лиф­лянд­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1884–1908), уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке за­ко­но­да­тель­ст­ва (в т. ч. на­ло­го­во­го) для ост­зей­ских гу­бер­ний, вы­сту­пал по­сле­до­ва­тель­ным за­щит­ни­ком ин­те­ре­сов нем. дво­рян­ст­ва, лиф­лянд­ский ланд­рат (1908–11), пред. Нем. сою­за в Лиф­лян­дии (1909–11).

Из­вест­на пра­внуч­ка К. Ф. фон Мей­ен­дор­фа – Ири­на (Ирен Иза­бел­ла Мар­га­ри­та Пау­ли­на Це­ци­лия) [24.5(6.6).1916–28.9.2001], по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 вме­сте с ро­ди­те­ля­ми вы­еха­ла в Гер­ма­нию, из­вест­ная ки­но­ак­три­са, в 1930–70-х гг. сня­лась бо­лее чем в 40 филь­мах, в т. ч. «Две жен­щи­ны» (1938), «Фрау Лу­на» (1941), «Коль­берг» (1945), «Фильм без на­зва­ния» (1948), «Эпи­лог» (1950), «Рот­мистр Врон­ский» (1954), «По­слан­ни­ца» (1960), «Май­ер­линг» (1968).

Род М. вне­сён в дво­рян­ские мат­ри­ку­лы Эс­т­лян­дии (1746), Лиф­лян­дии (1747) и Кур­лян­дии (1793). Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 20.12.1865(1.1.1866) имп. Алек­сан­дром II мне­ни­ем Гос. со­ве­та в Рос­сии за дво­рян­ским ро­дом М. при­знан ба­рон­ский ти­тул.

Автор статьи: М. Ю. Ка­тин-Яр­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)