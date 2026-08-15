МЕЙЕНДОРФЫ фон
Шведский и русский баронский род немецкого происхождения, отрасль рода Икскулей, однородцы Икскулей фон Гильденбандтов.
Род Икскулей происходит от рыцаря Иоганнеса фон Бардевиша, участника крестовых походов в Восточной Европе, который в 1257 был пожалован замком Икескола (нем. – Юкскюль, в рус. транскрипции – Икскуль). До И. фон Бардевиша замком Икескола владел рыцарь Конрад фон Мейендорф, которого некоторые представители рода Икскулей ошибочно считали родоначальником и добивались изменения своей фамилии на Мейендорф. В результате указом швед. короля Карла XI 6(16).4.1679 в баронское достоинство Швеции с присвоением фамилии М. были возведены неск. представителей рода Икскулей: Лаге (?–1699), основатель линии Касти рода М., угасшей в Швеции в 18 в.; его бездетные двоюродные братья – Якоб (?–1692), ген.-л. швед. службы (1668), и Отто Иоганн (? – после 1689); племянник последних – Вольтер Рейнгольд (1627–93).
Известны внуки В. Р. фон Мейендорфа, братья: Рейнгольд Иоганн [26.6(7.7).1706–16(27).11.1776], ген.-поручик рос. службы (1762), с 1735 состоял на рос. службе, участник рус.-тур. войны 1735–39, рус.-швед. войны 1741–43, комендант (1752–55), обер-комендант (1755–62) Риги, вице-губернатор Рижской губ. (1762–76); Георг Иоганн [15(26).5.1718–13(24).1.1771], и. д. губернского предводителя дворянства Рижской губ. (1765–67). Их племянник – Беренд Фридрих Рейнгольд [18(29).6.1762–28.12.1836(9.1.1837)], основатель линии Рамфау рода Мейендорфов.
Сын Г. И. фон Мейендорфа, родоначальник линии Клейн-Рооп рода М., – Казимир Иванович (Герхард Конрад Казимир) [14(25).10.1749–29.1(10.2).1813], ген. от кав. (1799), с 1765 на воен. службе в Углицком пех. полку, ком. Екатеринославского кирасирского полка (1782–86), шеф Екатеринославского егерского корпуса (1786–1789), участник рус.-тур. войны 1787–91 (в 1789 награждён орденом Св. Георгия 3-й степени), обер-комендант Риги (1789–1795), лифляндский воен. губернатор (1795–97), шеф Харьковского кирасирского полка (1797–98), гражд. губернатор Финляндской губ. и воен. губернатор г. Выборг (1803–05). Участник рус.-тур. войны 1806–12, командовал корпусом в Молд. армии (1806–09), взял крепость Бендеры и др., неудачно осаждал Измаил. После смерти главнокоманд. Молд. армией И. И. Михельсона [5(17).8.1807] исполнял его обязанности и 12(24).8.1807 утвердил условия Слободзейского перемирия, не дождавшись инструкций из С.-Петербурга. Затем в соответствии с ним спешно вывел рос. войска из Дунайских княжеств, сняв посты с важнейших пунктов на островах на Дунае, из крепостей Бендеры и Килия, срыл ряд укреплений. Своими действиями вызвал гнев имп. Александра I и был отстранён от командования войсками. Из его сыновей наиболее известны: Георг (Егор) Казимирович (Георг Вольтер Конрад) [30.5(10.6).1795–12.10.1863], тайн. сов. (1837), служил в Свите Е. И. В. по квартирмейстерской части, участник Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14 (в 1813 награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), учился в Гёттингенском ун-те (1819–21), управляющий делами имп. Марии Фёдоровны (1827–28), Гос. комиссией погашения долгов (1828–35), лифляндский ландрат (с 1837), неоднократно представлял интересы лифляндского дворянства в С.-Петербурге, чл. Совета РГО (с 1854); Пётр Казимирович (Петер Леонхард Суидигериус) [26.8(6.9).1796–7(19).3.1863], д. тайн. сов. (1854), обер-гофмейстер (1854), участник заграничных походов рос. армии 1813–14, с 1817 на службе в Коллегии иностр. дел, чрезвычайный посланник и полномочный мин. в Штутгарте (Королевство Вюртемберг) (1832–1839), Берлине и Шверине (Вел. герцогство Мекленбург-Шверин) (1839–50), Вене (1850–54), чл. Гос. совета (с 1854), пред. Кабинета Е. И. В. и зав. Ботанич. садом (1857–63), чл. К-та железных дорог (с 1858), поч. чл. АХ (1854), Петерб. АН (1856/57); Александр Казимирович (Кристоф Густав Александр) [25.3(5.4).1798–12(24).1.1865], тайн. сов. (1853), камергер (1830), окончил Ин-т Корпуса инженеров путей сообщения (1815), в 1815–24 на воен. службе, с 1824 в отставке, с 1828 служил в Мин-ве финансов. В 1840–41 участвовал в экспедиции на север России. С 1842 возглавлял моск. отдел Мануфактурного и Коммерческого советов, содействовал устройству ряда выставок, созданию спец. учебных заведений. Участвовал в подготовке издания «Карты промышленности Европейской России» (1842). Пред. церковного совета кирхи Св. Михаила в Москве (1843–49). В нач. 1860-х гг. чл. Совета министра финансов, Мануфактурного совета, Гл. правления училищ. Автор книг «Опыт прикладной геологии преимущественно Северного бассейна Европейской России» (1849) и «Елисаветполь (Ганджа) и его окрестности. Отрывок из промышленного путешествия по Кавказу» (1851). Дочь Г.(Е.)К. фон Мейендорфа – Жоржина Егоровна (Каролина Жоржина) [12(24).9.1836–13(25).11.1897], мать сов. дипломата и гос. деятеля Г. В. Чичерина. Сын П. К. фон Мейендорфа – Эрнст Петрович (Эрнст Вилибальд Георг) [1.6.1836–24.1.1902], д. стат. сов. (1880), гофмейстер (1898), чрезвычайный посланник и полномочный мин. в Лиссабоне (1896–99). Их двоюродный брат – Феликс Казимирович (Фридрих Адельдагус Феликс) [24.1(5.2). 1834–16.1.1871], стат. сов., камергер, дипломат, поверенный в делах в герцогстве Саксен-Веймарском (1867–70) и вел. герцогстве Баденском (1870–71). Из его сыновей наиболее известен Александр Феликсович (10.4.1869–20.2.1964), стат. сов. (1906), окончил юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1892), непременный чл. Курляндского губернского по крестьянским делам присутствия (1897–99), занимался вопросами аграрного законодательства остзейских губерний. Служил в МВД (1899–1903), Гос. канцелярии (1903–06), одновременно состоял приват-доцентом по кафедре рус. аграрного права С.-Петерб. ун-та (1902–05), а затем и. д. инспектора классов Уч-ща правоведения (1906–1907). Во время Революции 1905–07 участвовал в деятельности Балтийской конституц. партии (1905), с 1906 чл. «Союза 17 октября», с июня 1907 чл. его С.-Петерб. ЦК. Депутат 3-й Гос. думы, чл. фракции октябристов, товарищ пред. Думы (1907–08). В 4-й Гос. думе инициатор создания и руководитель фракции левых октябристов (1913–17). Во время 1-й мировой войны пытался противодействовать развернувшейся в рос. прессе антинем. кампании. Сенатор (1917). В 1918 сыграл решающую роль в освобождении заложников, взятых в янв./ февр. 1918 большевиками в Ревеле и Юрьеве. С 1919 в эмиграции, жил в Великобритании, в 1934–39 в Финляндии. Преподавал в ряде брит. университетов, проф. Лондонской политич. высшей школы. Автор работ «Мелкая земская единица в Прибалтийских губерниях» (1903), «Прусская конституция с объяснениями» (перевод и введение, 1905), «Крестьянский двор в системе русского крестьянского законодательства и общинного права и затруднительность его упорядочения» (1909), «Social cost of the war» (1932) и др. Владел обширной библиотекой и уникальной коллекцией кит. фарфора.
Из сыновей Б. Ф. Р. фон Мейендорфа известны: Егор Фёдорович (Георг Отто Вильгельм) [26.12.1794(6.1.1795)–27.10(8.11).1879], ген. от кав. (1856), вступил в службу в 1809 колонновожатым в Свиту Е. И. В., участник Отечественной войны 1812 (тяжело ранен в Бородинском сражении), заграничных походов рос. армии 1813–14 и кампании 1815, позднее служил в конной гвардии, ком. Малороссийского кирасирского (с 1829 – Кирасирского принца Альбрехта Прусского) полка (1825–33), отличился в сражении при Грохове во время подавления Польского восстания 1830–31 (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1833), ком. л.-гв. Конного полка (1833–1837), ген.-адъютант (1842), президент Евангелическо-лютеранской генеральной консистории в С.-Петербурге (1845–79) и Придворной конюшенной конторы (1855–62), пред. К-та гос. коннозаводства (1855–59), поч. чл. Об-ва истории и древностей остзейских губерний в Риге (1845), основатель линии Кумна рода М.; Александр Фёдорович (Роберт Александр) [30.5(11.6).1802–24.6(6.7).1872]; Конрад Фёдорович (Петер Пауль Конрад) [3(15).12.1817–4(16).3.1890], основатель линии Охт рода Мейендорфов.
Из сыновей Е. Ф. фон Мейендорфа наиболее известны: Николай Егорович [12(24).6.1835–25.1.1906], ген. от кав. (1902), ком. 14-го драгунского Малороссийского полка (1869–74), ком. 1-й бригады 4-й кав. дивизии (1877–85), участник рус.-тур. войны 1877–78 (в 1877 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1877), ком. 2-й бригады 9-й кав. дивизии (1885–86), нач. 13-й кав. дивизии (1886–97), с 1897 состоял в распоряжении воен. министра, с 1902 в отставке; Феофил Егорович (Богдан Теофил) [4(16).8.1838–18.10.1919], ген. от кав. (1898), ген.-адъютант (1902), окончил Пажеский корпус (1856), в 1860–64 участвовал в Кавк. войне 1817–64, затем в подавлении абх. восстания 1866, ком. 15-го драгунского Тверского полка (1870–74), л.-гв. Гусарского полка (1874–1884), участник рус.-тур. войны 1877–1878, отличился во время осады Плевны (1877), в 1879 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», нач. 2-й кав. дивизии (1884–92), состоял для особых поручений при главнокоманд. войсками гвардии и Петерб. ВО (1892–96), ком. 1-го армейского корпуса (1896–1905/06), участник рус.-япон. войны 1904–05 (в 1905 награждён золотым оружием, украшенным бриллиантами с надписью «За храбрость»), в 1905/06–17 состоял при имп. Николае II, с 1917 в отставке, пред. Об-ва ревнителей воен. знаний (1902–17) и поч. пред. Мариинского приюта для ампутированных и увечных воинов (1906–17); Фё- дор Егорович [3(15).9.1842–6(19). 10.1911], ген.-л. (1905), окончил Пажеский корпус (1859), с 1859 на воен. службе, в 1873–84 в отставке, состоял для особых поручений при команд. войсками Одесского ВО (1884–93), помощник нач. канцелярии (1893–95), нач. канцелярии (1895–98), комендант (1898–1902) Имп. Гл. квартиры, поч. опекун С.-Петерб. присутствия опекунского Совета учреждений имп. Марии (с 1902); Александр Егорович [27.8(8.9).1848–18.2(3.3).1907], ген.-л. (1906), окончил Пажеский корпус (1866), участник рус.-тур. войны 1877–78, ком. Собств. Е. И. В. Конвоя (1893–1906), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1901), ген.-адъютант (1906). Из сыновей Феофила Е. Мейендорфа наиболее известны: Феофил Феофилович [20.2(4.3).1886–1.1.1971], художник-миниатюрист; Николай Феофилович (Богданович) [10(22).12.1887–17.3.1969], полк. (1919), участник 1-й мировой войны, Гражд. войны 1917–1922 в составе ВСЮР, служил в л.-гв. Конной артиллерии, в 1920 эвакуировался в Югославию. Иконописец, чл. Об-ва «Икона» в Париже. Расписывал православные храмы в Югославии [ц. Св. Георгия на горе Опленац (близ г. Топола) – мавзолей династии Карагеоргиевичей (1920-е гг.)], Германии [ц. Св. Прокопия Устюжского в г. Гамбург (1961–65)] и др.; автор мозаики с изображением Фёдоровской иконы Божией Матери при входе в храм-памятник Николаю II в Брюсселе (1968). В 1941–45 служил на стороне Германии в Рус. охранной группе (Рус. охранный корпус), казначей 2-го полка (окт. 1941 – янв. 1942), ком. транспортной роты при штабе Корпуса (с янв. 1942). После 2-й мировой войны жил в Австрии. Сын Ф. Ф. Мейендорфа – Иоанн Мейендорф.
Из сыновей А. Ф. фон Мейендорфа (1802–72) наиболее известен Фридрих Александрович (Фридрих Готлиб Александр Казимир) [22.7 (3.8).1839–12(24).4.1911], д. стат. сов. (1890), гофмейстер (1903), окончил юридич. ф-т Дерптского ун-та (1861), в 1861–1863 учился в Цюрихском ун-те, и. д. секретаря (1873–75), секретарь (1875–84) лифляндского рыцарства, лифляндский губернский предводитель дворянства (1884–1908), участвовал в разработке законодательства (в т. ч. налогового) для остзейских губерний, выступал последовательным защитником интересов нем. дворянства, лифляндский ландрат (1908–11), пред. Нем. союза в Лифляндии (1909–11).
Известна правнучка К. Ф. фон Мейендорфа – Ирина (Ирен Изабелла Маргарита Паулина Цецилия) [24.5(6.6).1916–28.9.2001], после Окт. революции 1917 вместе с родителями выехала в Германию, известная киноактриса, в 1930–70-х гг. снялась более чем в 40 фильмах, в т. ч. «Две женщины» (1938), «Фрау Луна» (1941), «Кольберг» (1945), «Фильм без названия» (1948), «Эпилог» (1950), «Ротмистр Вронский» (1954), «Посланница» (1960), «Майерлинг» (1968).
Род М. внесён в дворянские матрикулы Эстляндии (1746), Лифляндии (1747) и Курляндии (1793). Высочайше утверждённым 20.12.1865(1.1.1866) имп. Александром II мнением Гос. совета в России за дворянским родом М. признан баронский титул.
Автор статьи: М. Ю. Катин-Ярцев.