МЕЙЕНДОРФ
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Стоянка поздней поры верхнего палеолита, расположенная в 20 км от совр. г. Гамбург (Германия).
Датируется радиоуглеродным методом ок. 15–14 тыс. лет назад. Раскопки А. Руста в 1932–34. Обнаружены: кремнёвые изделия (в т. ч. характерные наконечники с боковой выемкой), проколки; сделанные из оленьего рога орудия с кремнёвыми вкладышами, односторонний гарпун, землекопное орудие, шилья, иглы; множество рогов сев. оленя. М. считается одним из древнейших памятников Сев. Европы, который был оставлен охотниками на северных оленей, продвигавшимися с юга на территории, освободившиеся от ледника. М. явился одним из эталонов для выделения гамбургской археологич. культуры конца позднего палеолита, распространённой на территории совр. Сев. Германии, Голландии, Дании.
Автор статьи: К. Н. Гаврилов.