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Сто­ян­ка позд­ней по­ры верх­не­го па­лео­ли­та , рас­по­ло­жен­ная в 20 км от совр. г. Гам­бург (Гер­ма­ния).

Да­ти­ру­ет­ся ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом ок. 15–14 тыс. лет на­зад. Рас­коп­ки А. Рус­та в 1932–34. Об­на­ру­же­ны: крем­нё­вые из­де­лия (в т. ч. ха­рак­тер­ные на­ко­неч­ни­ки с бо­ко­вой вы­ем­кой), про­кол­ки; сде­лан­ные из олень­е­го ро­га ору­дия с крем­нё­вы­ми вкла­ды­ша­ми, од­но­сто­рон­ний гар­пун, зем­ле­коп­ное ору­дие, ши­лья, иг­лы; мно­же­ст­во ро­гов сев. оле­ня. М. счи­та­ет­ся од­ним из древ­ней­ших па­мят­ни­ков Сев. Ев­ро­пы, ко­то­рый был ос­тав­лен охот­ни­ка­ми на северных оле­ней, про­дви­гав­ши­ми­ся с юга на тер­ри­то­рии, ос­во­бо­див­шие­ся от лед­ни­ка. М. явил­ся од­ним из эта­ло­нов для вы­де­ле­ния гам­бург­ской ар­хео­ло­гич. куль­ту­ры кон­ца позд­не­го па­лео­ли­та, рас­про­стра­нён­ной на тер­ри­то­рии совр. Сев. Гер­ма­нии, Гол­лан­дии , Да­нии.

Автор статьи: К. Н. Гав­ри­лов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)