МЭЙДЗИ ИСИН (Японский ‒ обновление Мэйдзи, реставрация Мэйдзи)

В уз­ком и наи­бо­лее упот­ре­бительном зна­че­нии – не­за­вер­шён­ная бур­жу­аз­ная ре­во­лю­ция в Япо­нии 1867–1868.

В ши­ро­ком смыс­ле – об­щее на­зва­ние по­ли­тич. со­бы­тий, а так­же со­ци­аль­но-эко­но­мич. и гос. пре­об­ра­зо­ва­ний в Япо­нии во 2-й пол. 19 в., в ре­зуль­та­те ко­то­рых бы­ла вос­ста­нов­ле­на власть им­пе­ра­то­ра, ли­к­ви­ди­ро­ва­на феод. сис­те­ма и об­ра­зо­ва­лось цен­тра­ли­зов. бур­жу­аз­но-по­ме­щи­чье го­су­дар­ст­во.

В пе­ри­од, пред­ше­ст­во­вав­ший М. и., фак­тич. пра­ви­те­ля­ми стра­ны яв­ля­лись сё­гу­ны из ро­да То­ку­га­ва (см. так­же Ба­ку­фу ), им­пе­ра­тор был от­стра­нён от уп­рав­ле­ния го­су­дар­ст­вом. Ок. 1/4 зе­мель на­хо­ди­лось во вла­де­нии сё­гу­на­та, ос­таль­ная тер­ри­то­рия при­над­ле­жа­ла вла­де­тель­ным князь­ям – дай­мё. В сер. 19 в. в Япо­нии об­острил­ся эко­но­мич. и по­ли­тич. кри­зис, уси­ли­лись и ста­ли обо­соб­лять­ся отд. кня­же­ст­ва, на­рас­тал се­па­ра­тизм низ­ших по ран­гу са­му­ра­ев. В 1850–60-х гг. уси­ли­лась так­же за­ви­си­мость Япо­нии от зап. стран, с ко­то­ры­ми был за­клю­чён ряд не­рав­но­прав­ных до­го­во­ров (см. Ан­сэй­ские до­го­во­ры), на­вя­зав­ших ей ре­жим ка­пи­ту­ля­ций и при­ну­див­ших её от­ка­зать­ся от од­ной из ос­нов гос. строя Япо­нии – прин­ципа «за­кры­тия стра­ны» от ино­стран­цев (са­ко­ку). Борь­бу за свер­же­ние сё­гу­на­та воз­гла­ви­ли юго-зап. кня­же­ст­ва (Тё­сю, Са­цу­ма, Хид­зен, То­са), вы­сту­пив­шие с тре­бо­ва­ни­ем вос­ста­нов­ле­ния вла­сти им­пе­ра­то­ра. В мар­те 1866 кня­же­ст­ва Тё­сю и Са­цу­ма за­клю­чи­ли во­ен. со­юз, став­ший ядром оп­по­зи­ции ба­ку­фу. Кон­фликт стал при­ни­мать ха­рак­тер гражд. вой­ны. В ию­ле 1866 юго-зап. коа­ли­ция от­ра­зи­ла на­сту­п­ле­ние войск сё­гу­на Ёси­но­бу То­ку­га­вы (Кэй­ки) на Тё- сю. В окт. 1867 ру­ко­во­ди­те­ли оп­по­зи­ции по­тре­бо­ва­ли от сё­гу­на не­мед­лен­но во­зв­ра­тить вер­хов­ную власть им­пе­ра­то­ру (19.11.1867 сё­гун под­пи­сал от­ре­че­ние). Опи­ра­ясь на си­лы, со­сре­до­то­чен­ные в Кио­то, гла­вы юго-зап. кня­жеств 3.1.1868 от име­ни имп. Му­цу­хи­то объ­я­ви­ли о свер­же­нии ба­ку­фу и об­ра­зо­ва­нии но­во­го пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с им­пе­ра­то­ром. В янв. 1868 в бит­ве при То­бе и Фу­си­ми они на­нес­ли по­ра­же­ние ар­мии сё­гу­на. В мае то­го же го­да Ёси­но­бу То­ку­га­ва, ук­ры­вав­ший­ся в Эдо (ны­не То­кио), ка­пи­ту­ли­ро­вал. В кон­це окт. 1868 был взят за­мок Ва­ка­ма­цу (Аид­зу), где на­хо­ди­лись вер­ные сё­гу­ну вой­ска, унич­то­же­ны отд. от­ря­ды, сра­жав­шие­ся за вос­ста­нов­ле­ние ба­ку­фу на тер­ри­то­рии Сев. Хон­сю. С па­де­ни­ем в ию­не то­го же го­да кре­по­сти Го­рё­ка­ку гражд. вой­на фак­ти­че­ски за­вер­ши­лась.

Осн. за­да­ча­ми но­во­го пра­ви­тель­ст­ва бы­ли со­хра­не­ние це­ло­ст­но­сти стра­ны (свер­же­ние ба­ку­фу усилило по­зи­ции дай­мё, мно­гие из ко­то­рых про­ти­во­дей­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию центр. вла­сти), со­зда­ние под­кон­троль­но­го им­пе­ра­то­ру гос. ап­па­ра­та, про­ве­де­ние со­ци­аль­ных, эко­но­мич. и адм. ре­форм и вос­ста­нов­ле­ние пол­но­го су­ве­ре­ни­те­та в от­но­ше­ни­ях с др. го­су­дар­ст­ва­ми. В 1868 бы­ли об­ра­зо­ва­ны рас­по­ря­ди­тель­ный Гос. со­вет, под­чи­няв­ший­ся ему за­ко­но­дат. двух­па­лат­ный Кон­суль­та­тив­ный со­вет, Управ­ле­ние пред­се­да­те­ля и 5 адм. де­пар­та­мен­тов. В 1869 вла­ст­ные пол­но­мо­чия Гос. со­ве­та, в ко­то­ром клю­че­вые по­сты пе­ре­шли в ру­ки пред­ста­ви­те­лей т. н. оли­гар­хии Мэйд­зи, бы­ли зна­чи­тель­но рас­ши­ре­ны. В том же го­ду на­ча­лась пе­ре­да­ча им­пе­ра­то­ру зе­мель дай­мё . К 1871 кня­же­ст­ва бы­ли се­к­ве­ст­ри­ро­ва­ны за круп­ную де­неж­ную ком­пен­са­цию и пе­ре­шли под кон­троль центр. ап­па­ра­та. С 1869 из­ме­ни­лось со­слов­ное де­ле­ние об­ще­ст­ва: соз­да­но еди­ное со­сло­вие выс­ше­го дво­рян­ст­ва (кад­зо­ку), ку­да во­шли вме­сте с при­двор­ной ари­сто­кра­ти­ей (ку­гэ) быв. дай­мё; со­сло­вие их под­дан­ных – выс­ших по ран­гу са­му­ра­ев (сид­зо­ку); со­сло­вие низ­ших по ран­гу са­му­ра­ев (соцу; уп­разд­не­но в 1872) и со­сло­вие про­сто­лю­ди­нов (хэй­мин). В 1871 на­ча­лась зе­мель­ная ре­фор­ма: проведена пе­ре­пись зе­мель, раз­ре­шён сво­бод­ный вы­бор воз­де­лы­вае­мых с.-х. куль­тур, при­зна­на ча­ст­ная соб­ст­вен­ность кре­сть­ян на зем­лю (февр. 1872) и раз­ре­ше­но од­но­вре­мен­но за­ни­мать­ся с. х-вом и тор­гов­лей (авг. 1872). В 1873 вве­де­на еди­ная став­ка на­ло­га на зем­лю в раз­ме­ре 3% её ры­ноч­ной стои­мо­сти. В апр. 1871 пра­ви­тель­ст­во уп­разд­ни­ло кня­же­ские во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния и соз­да­ло центр. воо­руж. си­лы чис­лен­но­стью св. 10 тыс. чел. 11.2.1889 в со­от­вет­ст­вии с об­на­ро­до­ван­ным в 1881 ука­зом им­пе­ра­то­ра бы­ла при­ня­та Кон­сти­ту­ция, ус­та­но­вив­шая в Япо­нии кон­сти­туц. мо­нар­хию прус. об­раз­ца, сфор­ми­ро­ван пар­ла­мент, со­сто­яв­ший из Па­ла­ты пэ­ров (чле­ны имп. се­мьи и на­зна­чен­ные им­пе­ра­то­ром лю­ди) и Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей (её чле­ны из­би­ра­лись на ог­ра­ни­чен­ных вы­бо­рах). К кон. 1880-х гг. важ­ную роль во внут­ри­по­ли­тич. жиз­ни стра­ны на­ча­ли иг­рать пар­тии, ве­ду­щие по­зи­ции сре­ди ко­то­рых за­ня­ла со вре­ме­нем Кон­сти­туц. пар­тия (Кэн­сэй­то), соз­дан­ная в 1898 в ре­зуль­та­те слия­ния Ли­бе­раль­ной (Дзию­то) и Про­грес­сив­ной (Сим­по­то) пар­тий. В 1894–99 япон. пра­ви­тель­ст­во до­би­лось от­ме­ны Ан­сэй­ских до­го­во­ров. Пол­ный та­мо­жен­ный су­ве­ре­ни­тет стра­ны был вос­ста­нов­лен по­сле 1911. По­ли­тич. пре­об­ра­зо­ва­ния в Япо­нии ус­ко­ри­ли раз­ви­тие нац. эко­но­ми­ки. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ли так­же вве­де­ние в пе­ри­од М. и. сис­темы гос. про­тек­цио­низ­ма, строи­тель­ст­во т. н. об­раз­цо­вых пред­при­ятий за гос. счёт и пр.

В ре­зуль­та­те М. и. и по­сле­до­вав­ших за ней пре­об­ра­зо­ва­ний зна­чи­тель­но воз­рос­ла роль Япо­нии в ми­ро­вой по­ли­ти­ке. С по­мо­щью во­ен. си­лы япон. пра­ви­тель­ст­во на­вя­за­ло Ко­рее не­рав­но­прав­ный Кан­хва­ский до­го­вор 1876, а по окон­ча­нии ки­тай­ско-япон­ской вой­ны 1894–95 до­би­лось от Ки­тая под­пи­са­ния вы­год­но­го для Япо­нии Си­мо­но­сек­ско­го до­го­во­ра. С 1898 Япо­ния ак­тив­но вклю­чи­лась в борь­бу за раз­дел сфер влия­ния в Ки­тае. Сыг­рав важ­ную роль в по­дав­ле­нии дви­же­ния Ихэ­ту­ань, она по­лу­чи­ла от Ки­тая кон­три­бу­цию и воз­мож­ность вме­ши­вать­ся в его внутр. де­ла. В то же вре­мя обо­ст­ри­лись её про­ти­во­ре­чия с Рос­си­ей из-за Мань­чжу­рии и Ко­реи, при­вед­шие в ито­ге к рус­ско-япон­ской вой­не 1904–05 . В про­цес­се под­го­тов­ки к вой­не и осу­ще­ст­в­ле­ния мас­штаб­ной про­грам­мы ми­ли­та­ри­за­ции стра­ны япон. пра­ви­тель­ст­во бы­ло по­став­ле­но в за­ви­си­мость от во­ен. кру­гов, что со­хра­ня­лось впоследствии и име­ло да­ле­ко иду­щие по­след­ст­вия.

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