МЭЙДЗИ ИСИН (Японский ‒ обновление Мэйдзи, реставрация Мэйдзи)
В узком и наиболее употребительном значении – незавершённая буржуазная революция в Японии 1867–1868.
В широком смысле – общее название политич. событий, а также социально-экономич. и гос. преобразований в Японии во 2-й пол. 19 в., в результате которых была восстановлена власть императора, ликвидирована феод. система и образовалось централизов. буржуазно-помещичье государство.
В период, предшествовавший М. и., фактич. правителями страны являлись сёгуны из рода Токугава (см. также Бакуфу), император был отстранён от управления государством. Ок. 1/4 земель находилось во владении сёгуната, остальная территория принадлежала владетельным князьям – даймё. В сер. 19 в. в Японии обострился экономич. и политич. кризис, усилились и стали обособляться отд. княжества, нарастал сепаратизм низших по рангу самураев. В 1850–60-х гг. усилилась также зависимость Японии от зап. стран, с которыми был заключён ряд неравноправных договоров (см. Ансэйские договоры), навязавших ей режим капитуляций и принудивших её отказаться от одной из основ гос. строя Японии – принципа «закрытия страны» от иностранцев (сакоку). Борьбу за свержение сёгуната возглавили юго-зап. княжества (Тёсю, Сацума, Хидзен, Тоса), выступившие с требованием восстановления власти императора. В марте 1866 княжества Тёсю и Сацума заключили воен. союз, ставший ядром оппозиции бакуфу. Конфликт стал принимать характер гражд. войны. В июле 1866 юго-зап. коалиция отразила наступление войск сёгуна Ёсинобу Токугавы (Кэйки) на Тё- сю. В окт. 1867 руководители оппозиции потребовали от сёгуна немедленно возвратить верховную власть императору (19.11.1867 сёгун подписал отречение). Опираясь на силы, сосредоточенные в Киото, главы юго-зап. княжеств 3.1.1868 от имени имп. Муцухито объявили о свержении бакуфу и образовании нового правительства во главе с императором. В янв. 1868 в битве при Тобе и Фусими они нанесли поражение армии сёгуна. В мае того же года Ёсинобу Токугава, укрывавшийся в Эдо (ныне Токио), капитулировал. В конце окт. 1868 был взят замок Вакамацу (Аидзу), где находились верные сёгуну войска, уничтожены отд. отряды, сражавшиеся за восстановление бакуфу на территории Сев. Хонсю. С падением в июне того же года крепости Горёкаку гражд. война фактически завершилась.
Осн. задачами нового правительства были сохранение целостности страны (свержение бакуфу усилило позиции даймё, многие из которых противодействовали укреплению центр. власти), создание подконтрольного императору гос. аппарата, проведение социальных, экономич. и адм. реформ и восстановление полного суверенитета в отношениях с др. государствами. В 1868 были образованы распорядительный Гос. совет, подчинявшийся ему законодат. двухпалатный Консультативный совет, Управление председателя и 5 адм. департаментов. В 1869 властные полномочия Гос. совета, в котором ключевые посты перешли в руки представителей т. н. олигархии Мэйдзи, были значительно расширены. В том же году началась передача императору земель даймё. К 1871 княжества были секвестрированы за крупную денежную компенсацию и перешли под контроль центр. аппарата. С 1869 изменилось сословное деление общества: создано единое сословие высшего дворянства (кадзоку), куда вошли вместе с придворной аристократией (кугэ) быв. даймё; сословие их подданных – высших по рангу самураев (сидзоку); сословие низших по рангу самураев (соцу; упразднено в 1872) и сословие простолюдинов (хэймин). В 1871 началась земельная реформа: проведена перепись земель, разрешён свободный выбор возделываемых с.-х. культур, признана частная собственность крестьян на землю (февр. 1872) и разрешено одновременно заниматься с. х-вом и торговлей (авг. 1872). В 1873 введена единая ставка налога на землю в размере 3% её рыночной стоимости. В апр. 1871 правительство упразднило княжеские воинские формирования и создало центр. вооруж. силы численностью св. 10 тыс. чел. 11.2.1889 в соответствии с обнародованным в 1881 указом императора была принята Конституция, установившая в Японии конституц. монархию прус. образца, сформирован парламент, состоявший из Палаты пэров (члены имп. семьи и назначенные императором люди) и Палаты представителей (её члены избирались на ограниченных выборах). К кон. 1880-х гг. важную роль во внутриполитич. жизни страны начали играть партии, ведущие позиции среди которых заняла со временем Конституц. партия (Кэнсэйто), созданная в 1898 в результате слияния Либеральной (Дзиюто) и Прогрессивной (Симпото) партий. В 1894–99 япон. правительство добилось отмены Ансэйских договоров. Полный таможенный суверенитет страны был восстановлен после 1911. Политич. преобразования в Японии ускорили развитие нац. экономики. Этому способствовали также введение в период М. и. системы гос. протекционизма, строительство т. н. образцовых предприятий за гос. счёт и пр.
В результате М. и. и последовавших за ней преобразований значительно возросла роль Японии в мировой политике. С помощью воен. силы япон. правительство навязало Корее неравноправный Канхваский договор 1876, а по окончании китайско-японской войны 1894–95 добилось от Китая подписания выгодного для Японии Симоносекского договора. С 1898 Япония активно включилась в борьбу за раздел сфер влияния в Китае. Сыграв важную роль в подавлении движения Ихэтуань, она получила от Китая контрибуцию и возможность вмешиваться в его внутр. дела. В то же время обострились её противоречия с Россией из-за Маньчжурии и Кореи, приведшие в итоге к русско-японской войне 1904–05. В процессе подготовки к войне и осуществления масштабной программы милитаризации страны япон. правительство было поставлено в зависимость от воен. кругов, что сохранялось впоследствии и имело далеко идущие последствия.