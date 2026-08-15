МЕЙДЖОР Джон
Британский государственный и политический деятель, банкир.
Из семьи артиста цирка и мюзик- холла. В возрасте 16 лет оставил грамматич. школу, не окончив её. Позднее заочно сдал неск. школьных экзаменов. Университетского образования не получил. С 1963 клерк в электроэнергетическом управлении Лондона, с 1965 работал в банке. С нач. 1960-х гг. активист молодёжной организации Консервативной партии (КП). В 1964 впервые выдвинул свою кандидатуру на муниципальных выборах, но избран не был. В 1968–71 чл. муниципального совета лондонского окр. Ламбет. С 1979 деп. Палаты общин брит. парламента от избират. окр. Хантингдон. Пользовался активной поддержкой М. Тэтчер. С 1981 парламентский секретарь, с 1983 помощник парламентского организатора КП. В 1985 зам. мин. социального обеспечения, в 1986 сотрудник аппарата того же министерства. С 1987 гл. секретарь Мин-ва финансов, с июля 1989 мин. ин. дел, с окт. 1989 мин. финансов. После отставки Тэтчер избран лидером КП и 28.11.1990 возглавил кабинет министров. Проводил политику, направленную на преодоление экономич. спада в Великобритании, начавшегося на заключит. этапе премьерства Тэтчер. Смягчил рыночную риторику консерваторов, активизировал социальную политику, но продолжил приватизацию гос. собственности. Правительство М. денационализировало железные дороги и коммунальные службы, свернуло угольную пром-сть; в февр. 1992, несмотря на возражения части депутатов от КП, подписало Маастрихтский договор, отказавшись, однако, признать Социальную хартию, являющуюся интегральной частью договора. После победы КП на парламентских выборах в апр. 1992 М. вновь занял пост премьер-министра. Серьёзный удар по авторитету его кабинета нанесли вынужденная девальвация фунта стерлингов в сент. 1992 и выход Великобритании из Европ. механизма валютного контроля. Значит. трудности М. пришлось преодолевать при ратификации в парламенте Маастрихтского договора (члены КП, выступавшие против договора, требовали проведения общенационального референдума по этому вопросу). В результате М. был вынужден связать голосование по вопросу о ратификации Маастрихтского договора с вопросом о вотуме доверия правительству (23.7.1993 вотум доверия был получен, а договор ратифицирован). С осени 1993 М. активизировал переговоры по урегулированию конфликта в Северной Ирландии (в 1998 завершились подписанием противоборствующими сторонами мирного соглашения). Острые разногласия в КП и ослабление позиций М. побудили его в июне 1995 объявить о выходе в отставку и перевыборах парт. лидера. На выборах 22.6.1995 М. одержал победу над своим соперником Дж. Редвудом и остался на посту премьера. Однако это не укрепило авторитет его кабинета, члены которого оказались замешанными в финансовых и пр. скандалах. Правительство М. лишилось большинства в парламенте за неск. месяцев до истечения срока своих полномочий. На общенациональных парламентских выборах 1.5.1997 КП под рук. М. потерпела одно из самых сокрушительных в своей истории поражений. 2.5.1997 М. оставил пост премьер-мин., 19.6.1997 – лидера партии. После гибели 31.8.1997 принцессы Дианы назначен спец. представителем интересов принцев Уильяма и Гарри в юридич. и адм. вопросах. Оставался деп. Палаты общин до 2001, впоследствии отклонил предложение занять место в Палате лордов. В 2005 пожалован Подвязки орденом и рыцарским титулом. Советник одного из крупнейших мировых инвестиц. фондов «Carlyle Capital Corp.».
Сочинения:
Autobiography. L., 1999;
More than a game: the story of cricket’s early years. L., 2007.
Автор статьи: Н. М. Степанова.