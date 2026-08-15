МЕЙДЖОР Джон

Британский государственный и политический деятель, банкир.

Из се­мьи ар­ти­ста цир­ка и мю­зик- хол­ла. В воз­рас­те 16 лет ос­та­вил грам­ма­тич. шко­лу, не окон­чив её. Позд­нее за­оч­но сдал неск. школь­ных эк­за­ме­нов. Уни­вер­си­тет­ско­го об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. С 1963 клерк в элек­тро­энер­ге­тическом уп­рав­ле­нии Лон­до­на, с 1965 ра­бо­тал в бан­ке. С нач. 1960-х гг. ак­ти­вист мо­ло­дёж­ной ор­га­ни­за­ции Консервативной партии (КП). В 1964 впер­вые вы­дви­нул свою кан­ди­да­ту­ру на му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах, но из­бран не был. В 1968–71 чл. му­ни­ци­паль­но­го со­ве­та лон­дон­ско­го окр. Лам­бет. С 1979 деп. Па­ла­ты об­щин брит. пар­ла­мен­та от из­би­рат. окр. Хан­тин­гдон. Поль­зо­вал­ся ак­тив­ной под­держ­кой М. Тэтчер. С 1981 пар­ла­мент­ский сек­ре­тарь, с 1983 по­мощ­ник пар­ла­мент­ско­го ор­га­ни­за­то­ра КП. В 1985 зам. мин. со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, в 1986 со­труд­ник ап­па­ра­та то­го же ми­ни­стер­ст­ва. С 1987 гл. сек­ре­тарь Мин-ва фи­нан­сов, с ию­ля 1989 мин. ин. дел, с окт. 1989 мин. фи­нан­сов. По­сле от­став­ки Тэт­чер из­бран ли­де­ром КП и 28.11.1990 воз­гла­вил ка­би­нет ми­ни­ст­ров. Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на пре­одо­ле­ние эко­но­мич. спа­да в Ве­ли­ко­бри­та­нии, на­чав­ше­го­ся на за­клю­чит. эта­пе пре­мьер­ст­ва Тэт­чер. Смяг­чил ры­ноч­ную ри­то­ри­ку кон­сер­ва­то­ров, ак­ти­ви­зи­ро­вал со­ци­аль­ную по­ли­ти­ку, но про­дол­жил при­ва­ти­за­цию гос. соб­ст­вен­но­сти. Пра­ви­тель­ст­во М. де­на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло же­лез­ные до­ро­ги и ком­му­наль­ные служ­бы, свер­ну­ло уголь­ную пром-сть; в февр. 1992, не­смот­ря на воз­ра­же­ния час­ти де­пу­та­тов от КП, под­пи­са­ло Маастрихтский договор , от­ка­зав­шись, од­на­ко, при­знать Со­ци­аль­ную хар­тию, яв­ляю­щую­ся ин­те­граль­ной ча­стью до­го­во­ра. По­сле по­бе­ды КП на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в апр. 1992 М. вновь за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра. Серь­ёз­ный удар по ав­то­ри­те­ту его ка­би­не­та на­нес­ли вы­ну­ж­ден­ная де­валь­ва­ция фун­та стер­лин­гов в сент. 1992 и вы­ход Ве­ли­ко­бри­та­нии из Ев­роп. ме­ха­низ­ма ва­лют­но­го кон­тро­ля. Зна­чит. труд­но­сти М. при­шлось пре­одо­ле­вать при ра­ти­фи­ка­ции в пар­ла­мен­те Маа­ст­рихт­ско­го до­го­во­ра (чле­ны КП, вы­сту­пав­шие про­тив до­го­во­ра, тре­бо­ва­ли про­ве­де­ния об­ще­на­цио­наль­но­го ре­фе­рен­ду­ма по это­му во­про­су). В ре­зуль­та­те М. был вы­ну­ж­ден свя­зать го­ло­со­ва­ние по во­про­су о ра­ти­фи­ка­ции Маа­ст­рихт­ско­го до­го­во­ра с во­про­сом о во­ту­ме до­ве­рия пра­ви­тель­ст­ву (23.7.1993 во­тум до­ве­рия был по­лу­чен, а до­го­вор ра­ти­фи­ци­ро­ван). С осе­ни 1993 М. ак­ти­ви­зи­ро­вал пе­ре­го­во­ры по уре­гу­ли­ро­ва­нию кон­флик­та в Северной Ир­лан­дии (в 1998 за­вер­ши­лись под­пи­са­ни­ем про­ти­во­бор­ст­вую­щи­ми сто­ро­на­ми мир­но­го со­гла­ше­ния). Ост­рые раз­но­гла­сия в КП и ос­лаб­ле­ние по­зи­ций М. по­бу­ди­ли его в ию­не 1995 объ­я­вить о вы­хо­де в от­став­ку и пере­вы­бо­рах парт. ли­де­ра. На вы­бо­рах 22.6.1995 М. одер­жал по­бе­ду над сво­им со­пер­ни­ком Дж. Ред­ву­дом и ос­тал­ся на по­сту пре­мье­ра. Од­на­ко это не ук­ре­пи­ло ав­то­ри­тет его ка­би­не­та, чле­ны ко­то­ро­го ока­за­лись за­ме­шан­ны­ми в фи­нан­со­вых и пр. скан­да­лах. Пра­ви­тель­ст­во М. ли­ши­лось боль­шин­ст­ва в пар­ла­мен­те за неск. ме­ся­цев до ис­те­че­ния сро­ка сво­их пол­но­мо­чий. На об­ще­на­цио­наль­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1.5.1997 КП под рук. М. по­тер­пе­ла од­но из са­мых со­кру­ши­тель­ных в сво­ей ис­то­рии по­ра­же­ний. 2.5.1997 М. ос­та­вил пост пре­мьер-мин., 19.6.1997 – ли­де­ра пар­тии. По­сле ги­бе­ли 31.8.1997 прин­цес­сы Диа­ны на­зна­чен спец. пред­ста­ви­те­лем ин­те­ре­сов прин­цев Уиль­я­ма и Гар­ри в юри­дич. и адм. во­про­сах. Ос­та­вал­ся деп. Па­ла­ты об­щин до 2001, впо­след­ст­вии от­кло­нил пред­ло­же­ние за­нять ме­сто в Па­ла­те лор­дов. В 2005 по­жа­ло­ван Подвязки орденом и ры­цар­ским ти­ту­лом. Со­вет­ник од­но­го из круп­ней­ших ми­ро­вых ин­ве­стиц. фон­дов «Carlyle Capital Corp.».

Сочинения:

Autobiography. L., 1999;

More than a game: the story of cricket’s early years. L., 2007.

Автор статьи: Н. М. Сте­па­но­ва.