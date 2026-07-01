МЕЙДЖОР, ДЖОН

Мейджор ( англ . Major) , Джон (род. 29.03.1943, Лондон) — британский политический, государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1990—1997). Родился в семье артиста цирка и мюзик-холла. После школы работал мелким клерком в страховой компании, в лондонском департаменте электроснабжения. Прошел заочный курс обучения банковскому делу. С 1965 начал работать в банке Стандарт Чартерд, в 1967 направлен в Нигерию. С 1960-х был активистом Консервативной партии Великобритании на муниципальном уровне, в 1970 стал председателем консервативной ассоциации Брикстона. В 1979 избран в парламент от Консервативной партии. В 1986—1987 — министр по вопросам социального обеспечения, 1987—1989 — главный секретарь министерства финансов, 1989 — министр иностранных дел, 1989—1990 — министр финансов в правительствах М. Тэтчер . В 1990 способствовал присоединению Великобритании к европейскому механизму регулирования валютных курсов.

С ноября 1990 — лидер Консервативной партии, премьер-министр. Взял курс на смягчение проблем социального неравенства, получивший название «тэтчеризм с человеческим лицом». В экономической сфере соблюдал заметную преемственность курса М. Тэтчер. В 1990-е продолжил политику распродажи государственной собственности, приватизировал шахты, железнодорожный транспорт, ядерную энергетику. В 1991 направил британские войска для участия в операции стран НАТО по освобождению Кувейта от иракской агрессии. В феврале 1992, несмотря на резкую критику со стороны части консерваторов, в том числе М. Тэтчер, М. подписал Маастрихтский договор. В апреле 1992 привел консервативную партию к победе на парламентских выборах. Резкое падение курса фунта стерлингов в сентябре 1992 ударило по престижу правительства М. и вынудило Великобританию выйти из европейского механизма валютных курсов. В 1993 М. столкнулся с проблемой ратификации Маастрихтского договора в британском парламенте. Поставив на голосование вопрос о доверии правительству, сумел добиться необходимой ратификации. На фоне разногласий в консервативной партии в 1995, оставаясь премьер-министром, подал в отставку с поста лидера, добился повторного переизбрания и в результате укрепил свои позиции. На фоне роста популярности лейбористов в мае 1997 потерпел поражение во главе своей партии на парламентских выбора. В июне 1997 оставил пост лидера. До 2001 оставался депутатом парламента.

Соч. : The Autobiography. London, 1999; More than a Game: the Story of Cricket’s Early Years. London, 2007.

Лит. : Junor P. John Major: From Brixton to Downing Street. London, 1996; The Major Premiership: Politics and Policies Under John Major 1990—1997 / Ed. by P. Dorey. London, 1999; Seldon A. Major: a Political Life. London, 1997; Taylor R. Major. London, 2006; Капитонова Н. К. Дж. Мэйджор: последний британский премьер-консерватор в XX веке. По страницам его мемуаров // Новая и новейшая история. 2009. № 4. Е. А. Суслопарова.