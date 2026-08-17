МЕЙДУМ

Ком­плекс древнеегипетских па­мят­ни­ков близ современной деревни Мей­дум, на западном бе­ре­гу Ни­ла, в 75 км к югу от Каи­ра (Еги­пет).

Вклю­ча­ет пи­ра­мид­ный ком­плекс и нек­ро­поль IV ди­на­стии (27–26 вв. до н. э.), при­пи­ра­мид­ное по­се­ле­ние (в па­пи­ру­сах V ди­на­стии из­вест­но как Джед- Сноф­ру), нек­ро­поль 1-го тыс. до н. э. Рас­коп­ки Ф. О. Ф. Мариета (1871), У. М. Питри (1892, 1910, 1912) и др. Пи­ра­ми­да пе­ре­страи­ва­лась 3 раза; пер­во­на­чаль­но име­ла 7, за­тем 8 сту­пе­ней, на по­след­нем эта­пе – глад­кие гра­ни, выс. 85 или 92 м (ны­не выс. 65,4 м), дли­ну сто­ро­ны ос­но­ва­ния 144 м (пер­во­на­чаль­но – 108 м). Пред­по­ла­га­лось, что её об­ли­цов­ка об­ру­ши­лась в древ­но­сти; совр. ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что со­ору­же­ние не бы­ло за­вер­ше­но; фор­му баш­ни пи­ра­ми­да при­об­ре­ла из-за её ис­поль­зо­ва­ния, по край­ней ме­ре, с эл­ли­ни­стич. вре­ме­ни, в ка­че­ст­ве ка­ме­но­лом­ни (до выс. ок. 25 м пи­ра­ми­да за­сы­па­на щеб­нем). По­гре­баль­ная ка­ме­ра с по­тол­ком ус­ту­па­ми на­хо­дит­ся внут­ри пи­ра­ми­ды на уров­не по­верх­но­сти зем­ли, в от­ли­чие от ка­мер при III ди­на­стии, вы­се­чен­ных в скаль­ном грун­те. В пи­ра­мид­ный ком­плекс, ок­ру­жён­ный мас­сив­ной сте­ной, вхо­ди­ли: са­тел­лит­ная пи­ра­ми­да (ре­кон­ст­руи­руе­мая выс. ок. 16 м, пол­но­стью раз­ру­ше­на) к югу от ос­нов­ной; с вост. сто­ро­ны – не­боль­шое свя­ти­ли­ще (ве­ро­ят­но, верх­ний по­ми­наль­ный храм) с 2 сте­ла­ми без над­пи­сей (выс. по 4 м); це­ре­мо­ни­аль­ная до­ро­га, ве­ду­щая, по-ви­ди­мо­му, в ниж­ний (до­лин­ный) храм (не рас­ка­пы­вал­ся). Пер­во­началь­ные ва­ри­ан­ты пи­ра­ми­ды при­пи­сы­ва­ют­ся ца­рю Ху­ни (III ди­на­стии), позд­ний – его сы­ну Снофру, ко­то­рый по­хо­ро­нен в Дахшуре У сев.-вост. уг­ла пи­ра­ми­ды рас­по­ло­же­на ог­ром­ная мастаба с по­гре­бе­ни­ем (пред­по­ло­жи­тель­но умер­ший на­след­ник пре­сто­ла) в гра­нит­ном сар­ко­фа­ге. К се­ве­ро-вос­то­ку от пи­ра­мид­но­го ком­плек­са на­хо­дил­ся спла­ни­ро­ва­нный за­ра­нее нек­ро­поль род­ных и вель­мож Сноф­ру, двой­ные мас­та­бы ко­то­ро­го про­сла­ви­лись на­ход­ка­ми (ны­не – в Египетском музее ): ста­туи ца­ре­ви­ча Ра­хо­те­па и его же­ны Ноф­рет (рас­кра­шен­ный из­вест­няк); на­стен­ная рос­пись с изо­бра­же­ни­ем гу­сей из гроб­ни­цы Не­фер­маа­та; рель­е­фы, вы­пол­нен­ные в уни­каль­ной тех­ни­ке (с ин­кру­ста­ци­ей из цвет­но­го глу­хо­го стек­ла). На ря­де со­ору­же­ний об­на­ру­же­ны над­пи­си па­лом­ни­ков 2-го тыс. до н. э.

Автор статьи: О. В. То­ма­ше­вич.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)