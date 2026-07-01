МЭЙБРИДЖ ЭДВАРД ДЖЕЙМС

МЭЙБРИДЖ ЭДВАРД ДЖЕЙМС ( англ. Muybridge; Muggeridge, псевдоним, настоящая фамилия - Маг­гридж) - английский фо­то­граф, пио­нер хро­но­фо­то­гра­фии.

В 1852-1860 годах жил в США ; по воз­вра­ще­нии в Анг­лию в 1860 году за­нял­ся фо­то­гра­фи­ей. С 1867 года ра­бо­тал пре­имущественно в США, где пред­став­лял­ся как «ху­дож­ник-фо­то­граф». Один из пер­вых мас­те­ров се­рий­ной съём­ки («Пей­за­жи Йо­се­мит­ской до­ли­ны», издана в 1868 году); в по­сле­дую­щие го­ды ис­пол­нил свыше 2 тысяч сним­ков под псевдонимом Ге­ли­ос (Helios).

В 1872 году по за­ка­зу бывшего гу­бер­на­то­ра Ка­ли­фор­нии Л. Стан­фор­да сни­мал его ска­ко­вую ло­шадь во вре­мя га­ло­па с це­лью вы­яс­нить, в ка­кой имен­но фа­зе дви­же­ния обе па­ры ног жи­вот­но­го од­но­вре­мен­но от­ры­ва­ют­ся от зем­ли. Пос­ле фо­то­экс­пе­ди­ции в Центральную Аме­ри­ку (1877 год) вер­нул­ся к этим ис­сле­до­ва­ни­ям, усо­вер­шен­ст­во­вал за­твор (ско­рость до 1/1000 с). Сним­ки фаз дви­же­ния ска­чу­щей ло­ша­ди вы­зва­ли сен­са­цию; для бо­лее точ­ной фик­са­ции объ­ек­та он ис­поль­зо­вал 12, а за­тем 24 фо­то­ка­ме­ры, снаб­див их элек­тро­маг­нит­ны­ми за­тво­ра­ми, сра­ба­ты­вав­ши­ми при раз­ры­ве ло­ша­дью на­тя­ну­тых по­пе­рёк до­рож­ки ни­тей.

Ус­пех этих се­рий по­зво­лил про­дол­жить ра­бо­ту в на­прав­ле­нии син­те­за отдельных фаз дви­же­ния на эк­ра­не при по­мо­щи све­то­вой про­ек­ции. В 1880-е годы пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе со сво­им про­ек­ци­он­ным ап­па­ра­том («зоо­прак­си­ско­пом») и боль­шой кол­лек­ци­ей слай­дов. В 1884 году про­дол­жил ис­сле­до­ва­ния дви­же­ния (в том числе че­ло­ве­че­ских фи­гур) в Пен­силь­ван­ском университете, вы­пол­нил бо­лее 100 тысяч сним­ков; около 20 тысяч из них во­шли в 11-том­ный труд Мэйбриджа «Дви­же­ние жи­вот­ных» («Animal locomotion», 1887 год). Вер­нув­шись в Анг­лию , за­ве­щал ре­зуль­та­ты сво­их ис­сле­до­ва­ний биб­лио­те­ке род­но­го го­ро­да.

Сочинения:

Complete human and animal locomotion. N. Y., 1979. Vol. 1-3