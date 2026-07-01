МЭЙБРИДЖ ЭДВАРД ДЖЕЙМС
МЭЙБРИДЖ ЭДВАРД ДЖЕЙМС ( англ. Muybridge; Muggeridge, псевдоним, настоящая фамилия - Маггридж) - английский фотограф, пионер хронофотографии.
В 1852-1860 годах жил в США; по возвращении в Англию в 1860 году занялся фотографией. С 1867 года работал преимущественно в США, где представлялся как «художник-фотограф». Один из первых мастеров серийной съёмки («Пейзажи Йосемитской долины», издана в 1868 году); в последующие годы исполнил свыше 2 тысяч снимков под псевдонимом Гелиос (Helios).
В 1872 году по заказу бывшего губернатора Калифорнии Л. Станфорда снимал его скаковую лошадь во время галопа с целью выяснить, в какой именно фазе движения обе пары ног животного одновременно отрываются от земли. После фотоэкспедиции в Центральную Америку (1877 год) вернулся к этим исследованиям, усовершенствовал затвор (скорость до 1/1000 с). Снимки фаз движения скачущей лошади вызвали сенсацию; для более точной фиксации объекта он использовал 12, а затем 24 фотокамеры, снабдив их электромагнитными затворами, срабатывавшими при разрыве лошадью натянутых поперёк дорожки нитей.
Успех этих серий позволил продолжить работу в направлении синтеза отдельных фаз движения на экране при помощи световой проекции. В 1880-е годы путешествовал по Европе со своим проекционным аппаратом («зоопраксископом») и большой коллекцией слайдов. В 1884 году продолжил исследования движения (в том числе человеческих фигур) в Пенсильванском университете, выполнил более 100 тысяч снимков; около 20 тысяч из них вошли в 11-томный труд Мэйбриджа «Движение животных» («Animal locomotion», 1887 год). Вернувшись в Англию, завещал результаты своих исследований библиотеке родного города.
Сочинения:
Complete human and animal locomotion. N. Y., 1979. Vol. 1-3