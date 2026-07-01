МЕЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский писатель, переводчик.
Из обедневшей дворянской семьи. Учился в Московском дворянском институте (1831-1836 годы) и Царскосельском лицее (1836-1841 годы). В 1848-1853 годах входил в т. н. молодую редакцию журнала «Москвитянин», где сблизился с А. А. Григорьевым и А. Н. Островским. С 1853 года жил в Санкт-Петербурге.
Дебютировал как поэт в 1840 году. При жизни выпустил два поэтических сборника («Стихотворения», 1857 год; «Сочинения и переводы. Часть 1. Былины и песни», 1861 год). Мастер поэтической стилизации, обращался к различным культурным традициям, экспериментировал с метрикой и строфикой. С русским фольклором связаны его песни («Снаряжай скорей, матушка родимая…», «Ты - краса ли моя девичья…», обе 1849 год), баллады («Хозяин», 1849 год; «Оборотень», 1858 год), былины («Песня про княгиню Ульяну Андреевну Вяземскую», 1857 или 1858 год; «Песня про боярина Евпатия Коловрата», 1859 год; «Александр Невский», 1861 год).
Интерес к античной культуре нашёл отражение в стихотворной драме «Сервилия» (1854 год), поэме «Цветы» (1854 год), поэтических циклах «Фрески» (1858 год), «Камеи» (1861 год) и др. Большое место в творчестве занимают библейские переложения, в т. ч. «Еврейские песни» (1849-1860 годы), поэмы «Юдифь» (1855 год), «Сампсон» (1861 год) и др.
Оригинальная любовная («Беги её», 1844 год; «Плясунья», 1859 год; «Нет предела стремлению жадному», 1861 год) и духовная лирика Мей («О Господи, пошли долготерпенье!..», 1855 год; «Не верю, Господи, чтоб ты меня забыл…», 1857 год; «Зачем?», 1861 год) была заново открыта в начале XX века.
В стихотворных историко-бытовых драмах «Царская невеста» (1849 год) и «Псковитянка» (1849-1859 годы; издана в 1860 году; поставлена в 1861 году), которые легли в основу одноименных опер Н. А. Римского-Корсакова, Мей предпринял попытку воссоздать колорит эпохи Ивана IV Васильевича Грозного.
Для прозы Мей характерны элементы романтической фантастики (рассказ «Чубук», 1860 год), внимание к детали (рассказы «Гривенник», 1860 год, «Батя», 1861 год). Владел многими иностранными языками и много переводил, всякий раз стремясь передать стиль оригинала.
Мейю принадлежит поэтическое переложение «Слово о полку Игореве» (1850 год), перевод всех стихотворений Анакреонта (1855-1856 годф), а также переводы из Феокрита, У. Шекспира («Буря»), Дж. Байрона, И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Г. Гейне, А. Мицкевича, Т. Г. Шевченко и др. Многие сочинения положены на музыку М. П. Мусоргским, А. П. Бородиным, П. И. Чайковским, С. В. Рахманиновым и др.
Сочинения:
Полное собрание сочинений. 4-е изд. СПб., 1911. Т. 1–2;
Стихотворения и драмы. М., 1947;
Избранные произведения. Л., 1972; Стихотворения. М., 1985.