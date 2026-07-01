МЕЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский писатель, переводчик.

Из обед­нев­шей дво­рян­ской се­мьи. Учил­ся в Московском дво­рян­ском институте (1831-1836 годы) и Цар­ско­сель­ском ли­цее (1836-1841 годы). В 1848-1853 годах вхо­дил в т. н. мо­ло­дую ре­дак­цию журнала «Мо­ск­ви­тя­нин», где сбли­зил­ся с А. А. Гри­горь­е­вым и А. Н. Ост­ров­ским . С 1853 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1840 году. При жиз­ни вы­пус­тил два по­этических сборника («Сти­хо­тво­ре­ния», 1857 год; «Со­чи­не­ния и пе­ре­во­ды. Часть 1. Бы­ли­ны и пес­ни», 1861 год). Мас­тер по­этической сти­ли­за­ции, об­ра­щал­ся к различным куль­тур­ным тра­ди­ци­ям, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с мет­ри­кой и стро­фи­кой. С русским фольк­ло­ром свя­за­ны его пес­ни («Сна­ря­жай ско­рей, ма­туш­ка ро­ди­мая…», «Ты - кра­са ли моя де­ви­чья…», обе 1849 год), бал­ла­ды («Хо­зя­ин», 1849 год; «Обо­ро­тень», 1858 год), бы­ли­ны («Пес­ня про кня­ги­ню Уль­я­ну Ан­д­ре­ев­ну Вя­зем­скую», 1857 или 1858 год; «Пес­ня про боя­ри­на Ев­па­тия Ко­ло­вра­та», 1859 год; «Алек­сандр Нев­ский», 1861 год).

Ин­те­рес к ан­тич­ной куль­ту­ре на­шёл от­ра­же­ние в сти­хотворной дра­ме «Сер­ви­лия» (1854 год), по­эме «Цве­ты» (1854 год), по­этических цик­лах «Фре­ски» (1858 год), «Ка­меи» (1861 год) и др. Боль­шое ме­сто в твор­че­ст­ве за­ни­ма­ют биб­лей­ские пе­ре­ло­же­ния, в т. ч. «Ев­рей­ские пес­ни» (1849-1860 годы), по­эмы «Юдифь» (1855 год), «Самп­сон» (1861 год) и др.

Ори­ги­наль­ная лю­бов­ная («Бе­ги её», 1844 год; «Пля­су­нья», 1859 год; «Нет пре­де­ла стрем­ле­нию жад­но­му», 1861 год) и ду­хов­ная ли­ри­ка Мей («О Гос­по­ди, по­шли дол­го­терпе­нье!..», 1855 год; «Не ве­рю, Гос­по­ди, чтоб ты ме­ня за­был…», 1857 год; «За­чем?», 1861 год) бы­ла за­но­во от­кры­та в начале XX века.

В сти­хо­твор­ных ис­то­ри­ко-бы­то­вых дра­мах «Цар­ская не­вес­та» (1849 год) и «Пско­ви­тян­ка» (1849-1859 годы; издана в 1860 году; поставлена в 1861 году), ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву од­но­именных опер Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, Мей пред­при­нял по­пыт­ку вос­соз­дать ко­ло­рит эпо­хи Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го .

Для про­зы Мей ха­рак­тер­ны эле­мен­ты ро­ман­тической фан­та­сти­ки (рас­сказ «Чу­бук», 1860 год), вни­ма­ние к де­та­ли (рас­ска­зы «Гри­вен­ник», 1860 год, «Ба­тя», 1861 год). Вла­дел многими иностранными язы­ка­ми и мно­го пе­ре­во­дил, вся­кий раз стре­мясь пе­ре­дать стиль ори­ги­на­ла.

Мейю при­над­ле­жит по­этическое пе­ре­ло­же­ние «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве» (1850 год), пе­ре­вод всех сти­хо­тво­ре­ний Анак­ре­он­та (1855-1856 годф), а так­же пере­во­ды из Фео­кри­та, У. Шек­спи­ра («Бу­ря»), Дж. Бай­ро­на, И. В. Гё­те , Ф. Шил­ле­ра, Г. Гей­не, А. Миц­ке­ви­ча, Т. Г. Шев­чен­ко и др. Многие со­чи­не­ния по­ло­же­ны на му­зы­ку М. П. Му­сорг­ским, А. П. Бо­ро­ди­ным, П. И. Чай­ков­ским , С. В. Рах­ма­ни­но­вым и др.

Сочинения:

Полное собрание сочинений. 4-е изд. СПб., 1911. Т. 1–2;

Сти­хо­тво­ре­ния и дра­мы. М., 1947;

Избранные про­из­ве­де­ния. Л., 1972; Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1985.