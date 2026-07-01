МЭЙ ЛАНЬФАН

МЭЙ ЛАНЬФАН - ис­пол­ни­тель ро­лей жен­ско­го ам­п­луа (дань) в пред­став­ле­ни­ях тра­диционного китайского те­ат­ра цзинц­зюй ( пе­кин­ская опе­ра ).

По­томственный ак­тёр, де­бю­ти­ро­вал в воз­рас­те 12 лет, в 14 лет по­сту­пил в те­ат­раль­ную труп­пу «Фу­лянь­чэн». Ещё в мо­ло­до­сти при­об­рёл ши­ро­кую из­вест­ность в Ки­тае и за его пре­де­ла­ми, га­ст­ро­ли­ро­вал в Япо­нии, США, СССР в 1932 году, 1935 и 1952 годах.

Соз­дал свой ис­пол­ни­тель­ский стиль, со­че­таю­щий пла­сти­ку дви­же­ния, вы­со­кое во­каль­ное мас­тер­ст­во, бле­стя­щее вла­де­ние тра­диционной ак­тёр­ской тех­ни­кой и глу­би­ну эмо­цио­наль­но­го про­никнове­ния в сце­нический об­раз.

Пер­вый ди­рек­тор ос­но­ван­но­го в 1955 году Китайского те­ат­ра пе­кин­ской опе­ры (с 2007 года Китайский государственный те­атр пе­кин­ской опе­ры, в его со­ста­ве с 2004 года - Боль­шой те­атр пе­кин­ской опе­ры имени Мэй Лань­фа­на).

В 1986 году в Пе­ки­не от­крыт Дом-му­зей Мэй Лань­фа­на. О его жиз­ни и твор­че­ст­ве снят фильм «Мэй Лань­фан» (2008 год).