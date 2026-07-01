МЭЙ ЛАНЬФАН
МЭЙ ЛАНЬФАН - исполнитель ролей женского амплуа (дань) в представлениях традиционного китайского театра цзинцзюй (пекинская опера).
Потомственный актёр, дебютировал в возрасте 12 лет, в 14 лет поступил в театральную труппу «Фуляньчэн». Ещё в молодости приобрёл широкую известность в Китае и за его пределами, гастролировал в Японии, США, СССР в 1932 году, 1935 и 1952 годах.
Создал свой исполнительский стиль, сочетающий пластику движения, высокое вокальное мастерство, блестящее владение традиционной актёрской техникой и глубину эмоционального проникновения в сценический образ.
Первый директор основанного в 1955 году Китайского театра пекинской оперы (с 2007 года Китайский государственный театр пекинской оперы, в его составе с 2004 года - Большой театр пекинской оперы имени Мэй Ланьфана).
В 1986 году в Пекине открыт Дом-музей Мэй Ланьфана. О его жизни и творчестве снят фильм «Мэй Ланьфан» (2008 год).