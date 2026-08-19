МЕТУЭНА ДОГОВОР 1703

Ме­ж­ду Анг­ли­ей и Пор­ту­га­ли­ей.

Под­пи­сан 27 дек. в Лис­са­бо­не пер­вым ми­ни­ст­ром Пор­ту­га­лии мар­ки­зом Алег­ре­те и англ. чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком в Пор­ту­га­лии лор­дом Дж. Ме­ту­эном (от­сю­да на­зва­ние). Яв­лял­ся до­пол­не­ни­ем к Лис­са­бон­ско­му до­го­во­ру 1703 о сою­зе Анг­лии и Пор­ту­га­лии в вой­не за Ис­пан­ское на­след­ст­во 1701–14 (до­го­вор обя­зы­вал Анг­лию ока­зы­вать Пор­ту­га­лии во­ен. по­мощь про­тив Ис­па­нии и Фран­ции и пре­ду­смат­ри­вал по­сто­ян­ное пре­бы­ва­ние во всех пор­туг. пор­тах оп­ре­де­лён­но­го ко­ли­че­ст­ва англ. во­ен. су­дов как в во­ен­ное, так и в мир­ное вре­мя), ого­ва­ри­вал тор­го­вые пре­иму­ще­ст­ва Анг­лии в Пор­ту­га­лии. М. д. сни­мал су­ще­ст­во­вав­шие с 1677 за­пре­ты на им­порт англ. тек­сти­ля и пре­дос­тав­лял Анг­лии пра­во его бес­по­шлин­но­го вво­за в Пор­ту­га­лию. Вза­мен Пор­ту­га­лия по­лу­чи­ла пра­во вво­зить в Анг­лию свои ви­на с уп­ла­той по­шли­ны, ко­то­рая бы­ла на треть мень­ше взи­мав­шей­ся с франц. вин. Им­порт в Пор­ту­га­лию англ. шер­сти уже в пер­вый год дей­ст­вия до­го­во­ра на­мно­го пре­вы­сил экс­порт пор­туг. вин. М. д. по­зво­лил англ. куп­цам за ко­рот­кое вре­мя по­ста­вить под свой кон­троль поч­ти всю внеш­нюю тор­гов­лю Пор­ту­га­лии (к 1775 тор­гов­ля Анг­лии с Лис­са­бо­ном в 2,5 раза пре­вы­ша­ла тор­гов­лю с этим пор­том всех др. стран, вме­сте взя­тых), что от­ри­ца­тель­но ска­за­лось на раз­ви­тии пор­туг. пром-сти. Лис­са­бон­ский и Ме­ту­эна до­го­во­ры обу­сло­ви­ли так­же эко­но­мич. и во­ен.-по­ли­тич. за­ви­си­мость Пор­ту­га­лии от Анг­лии. В 1810 М. д. был за­ме­нён на бо­лее бла­го­при­ят­ный для Пор­ту­га­лии тор­го­вый до­го­вор, в 1836 фор­маль­но от­ме­нён.

Автор статьи: А. П. Чер­ных.

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