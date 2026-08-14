МЕТТЕРНИХ-ВИННЕБУРГ-БAЙЛЬШТАЙН , КЛЕМЕНС ВЕНЦЕЛЬ НЕПОМУК ЛОТАР

Меттерних-Виннебург-Бaйльштайн ( нем. Metternich-Winneburg-Beilstein) , Клеменс Венцель Непомук Лотар (15.05.1773, Кобленц — 11.06.1859, Вена) — граф, с 1813 — князь, австрийский государственный деятель, канцлер с 1821. Происходил из старинного дворянского рейнского рода, его отец находился на австрийской дипломатической службе. М.-В.-Б. изучал право в университетах Страсбурга и Майнца. Потеряв в ходе французской революции свои рейнские владения, семья М.-В.-Б. переехала в Вену. Женитьба в 1795 на внучке канцлера В. Кауница ввела М.-В.-Б. в круги политической элиты империи и открыла перед ним возможности успешной дипломатической карьеры. В 1801 М.-В.-Б. был назначен посланником в Дрезден, в 1803 — в Берлин, а в 1806, по желанию Наполеона I, в Париж. В октябре 1809, после поражения Австрии в войне с Францией, он получил пост министра иностранных дел. М.-В.-Б. способствовал заключению в 1810 брака между Наполеоном и дочерью австрийского императора эрцгерцогиней Марией Луизой, что предотвратило франко-русский династический союз и позволило укрепить позиции Австрии. В период войн 1812 и 1813 Австрия под руководством ­М.-В.-Б. проводила внешнюю политику, направленную на то, чтобы играть роль посредника между противоборствующими сторонами. Вершиной дипломатической деятельности ­М.-В.-Б. стал Венский конгресс 1814—1815 . Мастер изощренной дипломатической игры, тонкий знаток человеческой природы, М.-В.-Б. сумел обеспечить Австрии положение державы первого ранга в «европейском концерте», закрепив ее ведущие позиции в Германии и Италии. Эпоха конгрессов Священного союза 1818—1822 стала торжеством системы М., суть которой заключалась в обеспечении равновесия сил в Европе и сохранении стабильности и порядка внутри государства. М.-В.-Б. был одним из главных идеологов и практиков европейского консерватизма. Почти 40 лет М.-В.-Б. определял политику Австрии. Он стремился поставить заслон либеральным и национальным движениям, которые угрожали самому существованию многонациональной империи. Со смертью императора Франца I в 1835 М.-В.-Б. утратил свою главную опору. Внутренней политикой страны руководил министр граф Ф. А. Коловрат, все чаще выступавший как оппонент ­М.-В.-Б. В 1840-е канцлер стал ненавистным символом реакции. Революция 1848 привела к отставке ­М.-В.-Б. Он вынужден был эмигрировать из страны сначала в Англию, затем в Брюссель. Возвратившись в 1851 в Австрию, жил как частное лицо, занимаясь систематизацией своего обширного эпистолярного наследия, время от времени давая советы новому императору Францу Иосифу I . Современная историография признает, что М.-В.-Б. является выдающимся государственным деятелем Европы XIX столетия.

Соч. : Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. 8 Bde. Wien, 1880—1884.

Лит. : Bibl V . Metternich, der Damon Osterreichs. Leipzig—Wien, 1936; Srbik H. von . Metternich, der Staatsmann und der Mensch. 3 Bde. Munchen, 1954—1960; Herre F . Metternich, Staatsmann des Friedens. Munchen, 1983; Bertier de Sauvigny G. Metternich. Staatsmann und Diplomat im Zeitalter der Restauration. Gernsbach, 1988; Seward D . Metternich.The first European. New York, 1991; Palmer A . Metternich: Councillor of Europe. London, 1997; Рахшмир П. Ю . Князь Меттерних: человек и политик. Пермь, 2005; Siemann W . Metternich. Stratege und Visionar. Munchen, 2016. Е. В. Котова.