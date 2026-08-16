МЕТСЮ Габриел
Голландский живописец и рисовальщик.
Сын флам. живописца Жака Метсю (1587 или 1589–1629), работавшего в Лейдене. Учился, возможно, там же у Г. Дау. Работал в Лейдене, где в 1648 стал одним из основателей гильдии живописцев, в Утрехте, с 1657 – в Амстердаме. Писал картины на бытовые, религ., мифологич. сюжеты, натюрморты и портреты. Испытал воздействие иск-ва Рембрандта, используя приёмы его светотени («Христос и грешница», 1653, Лувр, Париж, и др.) и некоторые образные решения («Портрет художника и его жены», 1661, КГ, Дрезден); также Я. Стена, Г. Терборха, П. де Хоха, Я. Вермера. В 1660-е гг. талант М. наиболее полно проявился в области бытового жанра (преим. сцены в интерьере). В картинах «Дама и кавалер у вирджинала» (ок. 1658, Национальная галерея, Лондон), «Подарок охотника» (ок. 1658, Рейксмюсеум, Амстердам), «Больной ребёнок» (ок. 1662, там же), «Завтрак» (ок. 1660), «Больная и врач» (1660-е гг.; обе – Эрмитаж, С.-Петербург), «Торговец птицей» (1662, КГ, Дрезден) и др. сюжетная повествовательность сочетается с уверенным владением приёмами тёплой тональной живописи и словно осязательной материальностью в изображении тканей, мехов, посуды, дорогих изделий.
Автор статьи: Т. П. Каптерева.