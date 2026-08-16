МЕТСЮ Габриел

Голландский жи­во­пи­сец и ри­со­валь­щик.

Сын флам. жи­во­пис­ца Жа­ка Мет­сю (1587 или 1589–1629), ра­бо­тав­ше­го в Лей­де­не. Учил­ся, воз­мож­но, там же у Г. Дау . Ра­бо­тал в Лей­де­не, где в 1648 стал од­ним из ос­но­ва­те­лей гиль­дии жи­во­пис­цев, в Ут­рех­те, с 1657 – в Ам­стер­да­ме. Пи­сал кар­ти­ны на бы­то­вые, ре­лиг., ми­фо­ло­гич. сю­же­ты, на­тюр­мор­ты и порт­ре­ты. Ис­пы­тал воз­дей­ст­вие иск-ва Рем­бранд­та, ис­поль­зуя приё­мы его све­то­те­ни («Хри­стос и греш­ни­ца», 1653, Лувр , Па­риж, и др.) и не­ко­то­рые об­раз­ные ре­ше­ния («Порт­рет ху­дож­ни­ка и его же­ны», 1661, КГ, Дрез­ден); так­же Я. Сте­на, Г. Тер­бор­ха, П. де Хо­ха, Я. Вер­ме­ра. В 1660-е гг. та­лант М. наи­бо­лее пол­но про­явил­ся в об­лас­ти бы­то­во­го жан­ра (пре­им. сце­ны в ин­терь­е­ре). В кар­ти­нах «Да­ма и ка­ва­лер у вирд­жи­на­ла» (ок. 1658, Национальная га­ле­рея , Лон­дон), «По­да­рок охот­ни­ка» (ок. 1658, Рейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам), «Боль­ной ре­бё­нок» (ок. 1662, там же), «Зав­трак» (ок. 1660), «Боль­ная и врач» (1660-е гг.; обе – Эр­ми­таж, С.-Пе­тер­бург), «Тор­го­вец пти­цей» (1662, КГ, Дрез­ден) и др. сю­жет­ная по­ве­ст­во­ва­тель­ность со­че­та­ет­ся с уве­рен­ным вла­де­ни­ем приё­ма­ми тё­п­лой то­наль­ной жи­во­пи­си и слов­но ося­за­тель­ной ма­те­ри­аль­но­стью в изо­бра­же­нии тка­ней, ме­хов, по­су­ды, до­ро­гих из­де­лий.

Автор статьи: Т. П. Кап­те­ре­ва.