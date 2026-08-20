«МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА»
Оперный театр в США.
Один из центров мировой музыкально- театральной культуры. Основан в Нью- Йорке в 1880 на средства богатейших нью-йоркских семей (Вандербильт, Морган, Рузвельт, Астор, Бельмонт и др.). Первое здание театра возведено в центре Манхэттена по проекту арх. Дж. К. Кейди в неороманском стиле (1883; план зрительного зала – по образцу театров «Ла Скала» и «Ковент-Гарден»; после пожара 1892 восстановлено в 1893; реконструкция зрительного зала в стиле необарокко, 1903, архит. бюро «Carrère & Hastings»; снесено в 1967). Совр. здание «М.-о.» – часть Линкольн-центра (с 1966); построено в русле позднего модернизма (1966, арх. У. К. Харрисон); в фойе – 2 фрески М. З. Шагала «Триумф музыки» и «Истоки музыки» (1966; выполнены специально для «М.-о.»), скульптуры А. Майоля («Венера» и «Лето») и В. Лембрука («Коленопреклонённая женщина»), в фойе и вестибюле – хрустальные люстры (дизайнер Х. Х. Рат, фирма «J.& L. Lobmeyr»). Зрительный зал подковообразного плана рассчитан на 3800 мест; над сценой – абстрактная скульптура работы М. Каллери (1966).
Театр открылся в 1883 постановкой оперы «Фауст» Ш. Гуно. В первом сезоне труппа была полностью итальянской, в 1884–91 все спектакли исполнялись на нем. яз. Отремонтированный после пожара театр открылся в 1893 оперой «Фауст» Гуно на франц. яз. До 1895 оперы шли на франц. и итал. языках, позднее также на нем. яз.; в 1910 состоялась первая оперная постановка на англ. яз. (рус. оперы до 1973 также исполнялись на англ. яз.). Новое здание открылось премьерой оперы «Антоний и Клеопатра» С. Барбера (в 1966; в заглавных ролях – Х. Диас и Л. Прайс, реж. Ф. Дзеффирелли). Среди премьер: «Девушка с Запада» (1910), «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки» (все – 1918) Дж. Пуччини, «Дети Короля» Э. Хумпердинка, «Гойески» Э. Гранадоса (обе 1916), «Ванесса» Барбера (1958), «Призраки Версаля» Дж. Корильяно (1991). В «М.-о.» впервые в Америке поставлены мн. зап.-европ. и рус. оперы, среди них: «Валькирия» (1885), «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Тристан и Изольда» (обе 1886), «Тангейзер» (2-я ред., 1889) и «Парсифаль» (1903) Р. Вагнера, «Фальстаф» Дж. Верди (1895), «Манон» Ж. Массне (1895), «Тоска» Пуччини (1901), «Кавалер розы» Р. Штрауса (1913), «Енуфа» Л. Яначека (1924); «Пиковая дама» (1910) и «Евгений Онегин» (1920) П. И. Чайковского, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1913), «Князь Игорь» А. П. Бородина (1915), «Золотой петушок» (1918), «Снегурочка» (1922) и «Садко» (1930) Н. А. Римского-Корсакова, «Соловей» (1926) и «Похождения повесы» (1953) И. Ф. Стравинского.
Значит. роль в истории «М.-о.» сыграли её гл. дирижёры В. Дамрош (1884–1902), Г. Малер (1908–10), А. Тосканини (1908–15), Д. Митропулос (1954–60), Дж. Левайн (с 1973, муз. рук. с 1975, худ. рук. в 1986–2004), дирижёры-гастролёры Б. Вальтер, Л. Стоковский, Л. Бернстайн, Г. фон Караян, К. Бём, З. Мета, В. А. Гергиев. На сцене театра в разное время выступали крупнейшие певцы мира: М. Зембрих, Э. Кальве, Н. Мелба, Э. Карузо (нач. 20 в.), Т. Руффо, Дж. Маккормак, Т. Скипа, Б. Джильи, Э. Пинца, К. Флагстад, Р. Понсель, Ю. Бьёрлинг, Р. Таккер (сер. 20 в.), Л. Велич, Р. Мерилл, Б. Нильсон, Дж. Лондон, Ф. Корелли, Р. Тебальди, М. Каллас, К. Бергонци, Н. Гедда, Дж. Сазерленд, А. Краус, Р. Креспен, Л. Прайс, К. Людвиг, Н. Гяуров, Р. Скотто, М. Хорн, Ш. Милнс, Л. Паваротти, Т. Стратас, Т. Троянос, П. Доминго, П. Плишка, Г. Димитрова, К. Те Канава, Дж. Норман, Х. Понс, Р. Флеминг, Д. Войт (2-я пол. 20 – нач. 21 вв.). Рус. певческую школу представляли Ф. И. Шаляпин (1907–29), Е. В. Образцова, Д. А. Хворостовский, В. В. Богачёв, С. Ларин, Н. Г. Путилин, О. В. Бородина, А. Ю. Нетребко и др. В «М.-о.» работали режиссёры Д. Беласко, Т. Гатри, Г. Реннерт, Ф. Дзеффирелли (также художник своих постановок), А. Эвердинг, О. Шенк, Э. Мингелла, Т. Н. Чхеидзе, Л. Пелли, хореографы А. Маркова, Ф. Аштон, А. Тюдор, А. Д. Данилова, Дж. Баланчин, художники М. З. Шагал, С. Ю. Судейкин, Н. А. Бенуа.
Театральный сезон продолжается с сентября по май. В мае – июле устраиваются концерты в парках Нью-Йорка. Оркестр «М.-о.» проводит симфонич. концерты неск. раз в год.
Автор статьи: M. Славинский.