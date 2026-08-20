«МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА»

Опер­ный те­атр в США.

Один из цен­тров ми­ро­вой му­зы­каль­но- те­ат­раль­ной куль­ту­ры. Ос­но­ван в Нью- Йор­ке в 1880 на сред­ст­ва бо­га­тей­ших нью-йорк­ских се­мей (Ван­дер­бильт, Мор­ган, Руз­вельт, Ас­тор, Бель­монт и др.). Пер­вое зда­ние те­ат­ра воз­ве­де­но в цен­тре Ман­хэт­те­на по про­ек­ту арх. Дж. К. Кей­ди в нео­ро­ман­ском сти­ле (1883; план зри­тель­но­го за­ла – по об­раз­цу те­ат­ров «Ла Ска­ла» и «Ко­вент-Гар­ден»; по­сле по­жа­ра 1892 вос­ста­нов­ле­но в 1893; ре­кон­ст­рук­ция зри­тель­но­го за­ла в сти­ле не­оба­рок­ко, 1903, ар­хит. бю­ро «Carrère & Hastings»; сне­се­но в 1967). Совр. зда­ние «М.-о.» – часть Лин­кольн-цен­тра (с 1966); по­стро­е­но в рус­ле позд­не­го модер­низ­ма (1966, арх. У. К. Хар­ри­сон); в фойе – 2 фре­ски М. З. Ша­га­ла «Три­умф му­зы­ки» и «Ис­то­ки му­зы­ки» (1966; вы­пол­не­ны спе­ци­аль­но для «М.-о.»), скульп­ту­ры А. Май­о­ля («Ве­не­ра» и «Ле­то») и В. Лем­бру­ка («Ко­ле­но­пре­кло­нён­ная жен­щи­на»), в фойе и вестибюле – хрустальные люстры (дизайнер Х. Х. Рат, фирма «J.& L. Lobmeyr»). Зри­тель­ный зал под­ко­во­об­раз­но­го пла­на рас­счи­тан на 3800 мест; над сценой – абстрактная скульптура работы М. Каллери (1966).

Те­атр от­крыл­ся в 1883 по­ста­нов­кой опе­ры «Фа­уст» Ш. Гу­но . В пер­вом се­зо­не труп­па бы­ла пол­но­стью италь­ян­ской, в 1884–91 все спек­так­ли ис­пол­ня­лись на нем. яз. От­ре­мон­ти­ро­ван­ный по­сле по­жа­ра те­атр от­крыл­ся в 1893 опе­рой «Фа­уст» Гу­но на франц. яз. До 1895 опе­ры шли на франц. и итал. язы­ках, позд­нее так­же на нем. яз.; в 1910 со­стоя­лась пер­вая опер­ная по­ста­нов­ка на англ. яз. (рус. опе­ры до 1973 так­же ис­пол­ня­лись на англ. яз.). Но­вое зда­ние от­кры­лось пре­мье­рой опе­ры «Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра» С. Бар­бе­ра (в 1966; в за­глав­ных ро­лях – Х. Ди­ас и Л. Прайс, реж. Ф. Дзеф­фи­рел­ли). Сре­ди пре­мьер: «Де­вуш­ка с За­па­да» (1910), «Плащ», «Се­ст­ра Ан­же­ли­ка» и «Джан­ни Скик­ки» (все – 1918) Дж. Пуч­чи­ни, «Де­ти Ко­ро­ля» Э. Хум­пер­дин­ка, «Гой­е­ски» Э. Гра­на­до­са (обе 1916), «Ва­нес­са» Бар­бе­ра (1958), «При­зра­ки Вер­са­ля» Дж. Ко­риль­я­но (1991). В «М.-о.» впер­вые в Аме­ри­ке по­став­лены мн. зап.-ев­роп. и рус. опе­ры, сре­ди них: «Валь­ки­рия» (1885), «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры», «Три­стан и Изоль­да» (обе 1886), «Тан­гей­зер» (2-я ред., 1889) и «Пар­си­фаль» (1903) Р. Ваг­не­ра, «Фаль­стаф» Дж. Вер­ди (1895), «Ма­нон» Ж. Масс­не (1895), «Тос­ка» Пуч­чи­ни (1901), «Ка­ва­лер ро­зы» Р. Штра­у­са (1913), «Ену­фа» Л. Яна­че­ка (1924); «Пи­ко­вая да­ма» (1910) и «Ев­ге­ний Оне­гин» (1920) П. И. Чай­ков­ско­го , «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (1913), «Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на (1915), «Зо­ло­той пе­ту­шок» (1918), «Сне­гу­роч­ка» (1922) и «Сад­ко» (1930) Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Со­ло­вей» (1926) и «По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» (1953) И. Ф. Стра­вин­ско­го.

Зна­чит. роль в ис­то­рии «М.-о.» сыг­ра­ли её гл. ди­ри­жё­ры В. Дам­рош (1884–1902), Г. Ма­лер (1908–10), А. Тос­ка­ни­ни (1908–15), Д. Ми­тро­пу­лос (1954–60), Дж. Ле­вайн (с 1973, муз. рук. с 1975, худ. рук. в 1986–2004), ди­ри­жё­ры-га­стро­лё­ры Б. Валь­тер, Л. Сто­ков­ский, Л. Берн­стайн, Г. фон Ка­ра­ян, К. Бём, З. Ме­та, В. А. Гер­ги­ев. На сце­не те­ат­ра в раз­ное вре­мя вы­сту­па­ли круп­ней­шие пев­цы ми­ра: М. Зем­брих, Э. Каль­ве, Н. Мел­ба, Э. Ка­ру­зо (нач. 20 в.), Т. Руф­фо, Дж. Мак­кор­мак, Т. Ски­па, Б. Джи­льи, Э. Пин­ца, К. Флаг­стад, Р. Пон­сель, Ю. Бьёр­линг, Р. Так­кер (сер. 20 в.), Л. Ве­лич, Р. Ме­рилл, Б. Ниль­сон, Дж. Лон­дон, Ф. Ко­рел­ли, Р. Те­баль­ди, М. Кал­лас, К. Бер­гон­ци, Н. Гед­да, Дж. Са­зер­ленд, А. Кра­ус, Р. Крес­пен, Л. Прайс, К. Люд­виг, Н. Гяу­ров, Р. Скот­то, М. Хорн, Ш. Милнс, Л. Па­ва­рот­ти, Т. Стра­тас, Т. Троя­нос, П. До­мин­го, П. Плиш­ка, Г. Ди­мит­ро­ва, К. Те Ка­на­ва, Дж. Нор­ман, Х. Понс, Р. Фле­минг, Д. Войт (2-я пол. 20 – нач. 21 вв.). Рус. пев­че­скую шко­лу пред­став­ля­ли Ф. И. Ша­ля­пин (1907–29), Е. В. Об­раз­цо­ва, Д. А. Хво­ро­стов­ский, В. В. Бо­га­чёв, С. Ла­рин, Н. Г. Пу­ти­лин, О. В. Бо­ро­ди­на, А. Ю. Не­треб­ко и др. В «М.-о.» ра­бо­та­ли ре­жис­сё­ры Д. Бе­ла­ско, Т. Гат­ри, Г. Рен­нерт, Ф. Дзеф­фи­рел­ли (так­же ху­дож­ник сво­их по­ста­но­вок), А. Эвер­динг, О. Шенк, Э. Мин­гел­ла, Т. Н. Чхе­ид­зе, Л. Пел­ли, хо­рео­гра­фы А. Мар­ко­ва, Ф. Аш­тон, А. Тю­дор, А. Д. Да­ни­ло­ва, Дж. Ба­лан­чин, ху­дож­ни­ки М. З. Ша­гал, С. Ю. Су­дей­кин, Н. А. Бе­нуа.

Те­ат­раль­ный се­зон про­дол­жа­ет­ся с сен­тяб­ря по май. В мае – ию­ле уст­раи­ва­ют­ся кон­цер­ты в пар­ках Нью-Йор­ка. Ор­кестр «М.-о.» про­во­дит сим­фо­нич. кон­цер­ты неск. раз в год.

Автор статьи: M. Сла­вин­ский.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)