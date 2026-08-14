МЕТРОНОМ

При­бор, от­счи­ты­ваю­щий рав­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни, обыч­но со зву­ко­вой ин­ди­ка­ци­ей; слу­жит для оп­ре­де­ле­ния и кон­тро­ля тем­па музыкального ис­пол­не­ния.

Ма­ят­ни­ко­вые ме­ха­нич. ап­па­ра­ты ти­па М. поя­ви­лись в кон. 17 в., их со­би­ра­тель­ное на­зва­ние «хроно­мéтр» пер­во­на­чаль­но при­ме­ня­лось и к наи­бо­лее удач­ной кон­ст­рук­ции – М. сис­те­мы И. Н. Мель­це­ля (па­тент 1815), ис­поль­зуе­мо­му до сих пор. М. этой сис­те­мы со­сто­ит из пру­жин­но­го ча­со­во­го ме­ха­низ­ма, ко­рот­ко­го ма­ят­ни­ка с под­виж­ным гру­зи­ком (изо­бре­тён ни­дерл. ме­ха­ни­ком Д. Н. Вин­ке­лем) и ло­га­риф­мич. шка­лы с де­ле­ния­ми (обыч­но от 40 до 208), со­от­вет­ст­вую­щи­ми чис­лу ко­ле­ба­ний, со­вер­шае­мых ма­ят­ни­ком в ми­ну­ту. Маятник, за­кре­п­лён­ный у ос­но­ва­ния М. (рис.), рас­ка­чи­ва­ясь, при­во­дит в дей­ст­вие хра­по­вый ме­ха­низм, из­даю­щий гром­кие щелч­ки; час­то­та щелч­ков мак­си­маль­на, ко­гда гру­зик на­хо­дит­ся вни­зу, близ оси кре­п­ле­ния ма­ят­ни­ка, и ми­ни­маль­на при по­ло­же­нии гру­зи­ка у сво­бод­но­го кон­ца ма­ят­ни­ка. В обо­зна­че­нии тем­па по М. ука­зы­ва­ет­ся дли­тель­ность, при­ня­тая в ка­че­ст­ве так­то­вой до­ли, и тре­буе­мая час­то­та мет­рич. пуль­са­ции (ус­лов­но объ­е­ди­нён­ные зна­ком ра­вен­ст­ва). Напр.,

𝅗𝅥 =60 или =80. В пер­вом слу­чае гру­зик ус­та­нав­ли­ва­ет­ся око­ло де­ле­ния 60 и щелч­кам М. со­от­вет­ст­ву­ют по­ло­вин­ные, во вто­ром – око­ло де­ле­ния 80, щелч­кам М. со­от­вет­ст­ву­ют чет­вер­ти (см. Дли­тель­ность в му­зы­ке ). М. име­ет пре­им. учеб­но-тре­ни­ро­воч­ное зна­че­ние; му­зы­кан­та­ми-ис­пол­ни­те­ля­ми он ис­поль­зу­ет­ся обыч­но на ран­ней ста­дии ра­бо­ты над про­из­ве­де­ни­ем (в проф. ис­пол­не­нии зву­ки од­ной дли­тель­но­сти ино­гда су­ще­ст­вен­но от­кло­ня­ют­ся от ме­ха­нич. рав­но­мер­но­сти). Из­ред­ка ме­ха­нич. М. слу­жит в ка­че­ст­ве муз. ин­ст­ру­мен­та («Сим­фо­ни­че­ская по­эма для 100 мет­ро­но­мов» Д. Ли­ге­ти ). Стан­дарт обо­зна­че­ния тем­па по мет­ро­но­му Мель­це­ля ис­поль­зу­ет­ся в но­то­из­да­нии, в ис­сле­до­ва­тель­ских це­лях (напр., в муз. пси­хо­ло­гии, эт­но­му­зы­ко­ве­де­нии) и др. В элек­трич. М., скон­ст­руи­ро­ван­ном Н. А. Гар­бу­зо­вым и С. Г. Кор­сун­ским (па­тент 1943), на­ря­ду со зву­ко­вым был пре­ду­смот­рен све­то­вой ин­ди­ка­тор. По­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние так­же элек­трон­ные мет­ро­но­мы.

Автор статьи: Д. О. Че­хо­вич.

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