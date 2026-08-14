МЕТРОНОМ
Прибор, отсчитывающий равные промежутки времени, обычно со звуковой индикацией; служит для определения и контроля темпа музыкального исполнения.
Маятниковые механич. аппараты типа М. появились в кон. 17 в., их собирательное название «хрономéтр» первоначально применялось и к наиболее удачной конструкции – М. системы И. Н. Мельцеля (патент 1815), используемому до сих пор. М. этой системы состоит из пружинного часового механизма, короткого маятника с подвижным грузиком (изобретён нидерл. механиком Д. Н. Винкелем) и логарифмич. шкалы с делениями (обычно от 40 до 208), соответствующими числу колебаний, совершаемых маятником в минуту. Маятник, закреплённый у основания М. (рис.), раскачиваясь, приводит в действие храповый механизм, издающий громкие щелчки; частота щелчков максимальна, когда грузик находится внизу, близ оси крепления маятника, и минимальна при положении грузика у свободного конца маятника. В обозначении темпа по М. указывается длительность, принятая в качестве тактовой доли, и требуемая частота метрич. пульсации (условно объединённые знаком равенства). Напр.,
𝅗𝅥 =60 или =80. В первом случае грузик устанавливается около деления 60 и щелчкам М. соответствуют половинные, во втором – около деления 80, щелчкам М. соответствуют четверти (см. Длительность в музыке). М. имеет преим. учебно-тренировочное значение; музыкантами-исполнителями он используется обычно на ранней стадии работы над произведением (в проф. исполнении звуки одной длительности иногда существенно отклоняются от механич. равномерности). Изредка механич. М. служит в качестве муз. инструмента («Симфоническая поэма для 100 метрономов» Д. Лигети). Стандарт обозначения темпа по метроному Мельцеля используется в нотоиздании, в исследовательских целях (напр., в муз. психологии, этномузыковедении) и др. В электрич. М., сконструированном Н. А. Гарбузовым и С. Г. Корсунским (патент 1943), наряду со звуковым был предусмотрен световой индикатор. Получили распространение также электронные метрономы.
Автор статьи: Д. О. Чехович.