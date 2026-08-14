НОМ
НОМ (греч. νομός - область, страна, округ) - древнеегипетский сепат, со времени Среднего царства (около 2020 - около 1700 годов до н. э.) у и другие термины; по-разному передавался и титул «управитель нома» - номарх], 1) принятое в современной науке название области в Древнем Египте, охватывавшей несколько поселений и служившей местной административно-хозяйственной единицей.
Древнейшие названия некоторых номов («эмблемы» или «гербы» - вероятнее всего, культового значения, помещаемые на штандарты) зафиксированы на памятниках Древнего царства - царей Джосера (III династия), Снофру и Микерина, в автобиографии номарха Мечена (IV династия); мн.
Номы перечисляются в надписях солнечного святилища Ниусерра (V династия) в Абусире. При Ниусерра появляются описательные названия (напр., для 1-го нома Нижнего Египта - «Белые стены» - по столице Мемфис). Список номов с указанием длины Нила в каждом (что позволяет судить о размерах номов), а также столиц и почитаемых божеств сохранился на стенах «белой часовни» Сенусерта I в Карнаке. Названия 17-20-го нома Нижнего Египта впервые появляются в рельефах храма в Эдфу, где есть изображение персонификаций нома в виде мужчин и женщин, несущих жертвы божеству данного храма (подобные «списки» номов есть и в др. поздних храмах - напр., в Дендере; сам термин «ном» установился в птолемеевский период).
Иногда ном называют по главному городу (у Геродота). Всего в Верхнем Египте традиционно насчитывалось 22 нома, в Нижнем Египте - 20, но границы и метрополии их могли меняться, некоторые номы объединялись или делились: напр., Аменемхет I разделил 16-й (Газелий) ном по Нилу. К некоторым номам приписывали оазисы (так, Харга и Дахла относились к 8-му ному Верхнего Египта, а Файюм - сначала к 20-му, но уже в период Среднего царства он стал отдельным округом - «Земля озера»). В переходные периоды египетской истории страна распадалась на номы, образовывавшие разные конгломераты в борьбе за власть.
2) В современной исторической науке термин «ном» использовали для обозначения ранних государсвтенных образований, характерных для Древнего Востока (т. н. номовые государства). Как правило, ном охватывал одну территориальную общину, имел естественные границы (горы, реки, моря и т. п.), концентрировался вокруг храма местного божества.