МЕТРОЛОГИЯ

Ис­то­ри­че­ская, вспо­мо­га­тель­ная ис­то­рическая дис­ци­п­ли­на, изу­чаю­щая сис­те­мы еди­ниц (мер) дли­ны, пло­ща­ди, объ­ё­ма, мас­сы и др. в их ис­то­рическом раз­ви­тии, а так­же еди­ни­цы на­ло­го­во­го об­ло­же­ния и де­неж­но­го счё­та.

М. рас­смат­ри­ва­ет ге­не­зис и раз­ви­тие разл. сис­тем из­ме­ре­ний, про­ис­хо­ж­де­ние на­зва­ний мер, ус­та­нав­ли­ва­ет их ко­ли­че­ст­вен­ные со­от­но­ше­ния и ре­аль­ные ве­ли­чи­ны, т. е. со­от­вет­ст­вия совр. мет­рич. сис­те­мам. К ис­точ­ни­кам М. от­но­сят­ся ве­ществ. па­мят­ни­ки (ги­ри, мо­не­ты, ли­ней­ки и др.) и письм. па­мят­ни­ки, со­дер­жа­щие све­де­ния о ме­рах (опи­си, куп­чие, трак­та­ты, за­ко­но­дат. ак­ты и др.). Пер­вы­ми «мет­ро­ло­гич.» ра­бо­та­ми мож­но счи­тать трак­та­ты юри­стов и куп­цов 14–15 вв., в ко­то­рых сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­лись све­де­ния о ме­рах, ве­сах и це­нах, а так­же трак­та­ты зем­ле­устрои­те­лей, где из­ла­га­лись спо­со­бы из­ме­рения дли­ны и пло­ща­ди. М. как само­сто­ят. на­уч. дис­ци­п­ли­на воз­ник­ла в 16 в. под влия­ни­ем ра­бот Г. Аг­ри­ко­лы и Ж. Ж. Ска­ли­ге­ра. В 17–18 вв. вни­ма­ние ис­сле­до­ва­те­лей при­вле­ка­ли пре­ж­де все­го сис­те­мы мер и ве­сов «клас­сич.» про­шло­го (ан­тич­ный мир и Ближ­ний Вос­ток в биб­лей­ские вре­ме­на). В 18 – нач. 19 вв. на­ча­ли из­да­вать­ся спра­воч­ни­ки, со­дер­жав­шие свод ак­туаль­ных на тот мо­мент зап.-ев­роп. еди­ниц из­ме­ре­ния. С сер. 19 в. в свя­зи с уси­ле­ни­ем вни­ма­ния к эко­но­мич. ис­то­рии на­ча­ли по­яв­лять­ся спец. ис­следо­ва­ния по М. Скла­ды­ва­ние М. как на­уч. дис­ци­п­ли­ны в Рос­сии от­но­сит­ся к 1820-м гг. и свя­за­но с име­нем А. И. Лам­бер­ти. В даль­ней­шем М. по­лу­чи­ла раз­ви­тие в тру­дах П. Г. Бут­ко­ва, Ф. И. Пет­ру­шев­ско­го, Д. И. Про­зо­ров­ско­го, А. И. Ни­кит­ско­го и др. В 20 в. сис­те­мы мер и ве­сов пре­вра­ти­лись в са­мо­сто­ят. объ­ек­ты изу­че­ния, не под­чи­нён­ные ис­то­ри­ко-эко­но­мич. за­да­чам. Ре­зуль­та­ты мет­ро­ло­гич. ис­сле­до­ва­ний это­го вре­ме­ни на­ча­ли ис­поль­зо­вать­ся для бо­лее глу­бо­ко­го ос­мыс­ле­ния разл. сто­рон ду­хов­ной жиз­ни про­шло­го. В сов. пе­ри­од зна­чит. вклад в раз­ви­тие М. вне­сли Б. А. Ры­баков, Л. В. Че­реп­нин, Е. И. Ка­мен­це­ва и И. В. Ус­тю­гов.

Пер­вы­ми ме­ра­ми слу­жи­ли гл. обр. час­ти те­ла че­ло­ве­ка, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют их на­зва­ния: сто­па (лат. pes, франц. pied, англ. foot), ло­коть (сан­ск­рит hasta, лат. cubitum, нем. die Elle) и др. Ме­ра­ми так­же слу­жи­ли ко­ли­че­ст­ва, ко­то­рые че­ло­век мог за раз уне­сти с со­бой (горсть, охап­ка). В стрем­ле­нии к еди­но­об­ра­зию вы­ра­ба­ты­ва­лось по­ня­тие сред­не­го зна­че­ния ме­ры, уточ­ня­лось, что имен­но по­ни­ма­ет­ся под тем или иным на­зва­ни­ем. Для уст­ра­не­ния субъ­ек­тив­но­сти в из­ме­ре­ни­ях воз­ни­ка­ли бо­лее по­сто­ян­ные об­раз­цы мер, та­кие как зер­но яч­ме­ня или пше­ни­цы, об этом, в ча­ст­но­сти, сви­де­тель­ст­ву­ет ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние ма­лой ме­ры ве­са – гран (от лат. granum, англ. grain, нем. das Gran). С ус­лож­не­ни­ем и рас­ши­ре­ни­ем хо­зяйств. дея­тель­но­сти, а так­же на ос­но­ве дос­ти­же­ний в об­лас­ти ес­теств. на­ук поя­ви­лись бо­лее точ­ные раз­ме­ры еди­ниц, бы­ли ус­та­нов­ле­ны за­ко­но­мер­ные со­от­но­ше­ния ме­ж­ду ме­ра­ми раз­но­го ро­да. Так, в го­су­дар­ст­вах Древ­не­го Вос­то­ка и в Древ­нем Ри­ме бы­ли вы­ра­бо­та­ны сис­те­мы мер, не­об­хо­ди­мые для про­из-ва ир­ри­гац. ра­бот, строи­тель­ст­ва, раз­ви­тия тор­гов­ли. В ре­зуль­та­те куль­тур­ных и тор­го­вых свя­зей, а так­же за­вое­ва­ний отд. ме­ры пе­ре­ни­ма­лись од­ни­ми на­ро­да­ми у дру­гих. Под влия­ни­ем ва­ви­лон­ской сло­жи­лись сис­те­мы мер мн. стран Сре­ди­зем­но­мо­рья. Из Ва­ви­ло­на в Еги­пет, Си­рию, Па­ле­сти­ну и Гре­цию пе­ре­шла осн. ме­ра ве­са – та­лант, де­лив­шая­ся по­все­ме­ст­но на ми­ны. С об­ра­зо­ва­ни­ем Рим. им­пе­рии на во­шед­ших в неё тер­ри­то­ри­ях бы­ла вве­де­на собств. сис­те­ма мер. В ран­не­фе­од. го­су­дар­ст­вах при­ме­ня­лись как рим. де­неж­ные еди­ни­цы (ди­на­рий, со­лид), так и не­ко­то­рые рим. ме­ры (ме­ра сы­пу­чих тел – мо­дий). В пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья в Ев­ро­пе сло­жи­лись ло­каль­ные сис­те­мы мер; собств. ме­ра­ми поль­зо­ва­лись отд. ре­гио­ны, го­ро­да, фео­да­лы. Ос­та­ва­лось обыч­ным раз­ли­чие в раз­ме­ре мер с оди­на­ко­вым на­зва­ни­ем. К 16 в. рас­ши­ре­ние тор­гов­ли и скла­ды­ва­ние еди­но­го рын­ка сде­ла­ли не­об­хо­ди­мой уни­фи­ка­цию сис­те­мы мер, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет, в ча­ст­но­сти, од­но из тре­бо­ва­ний Гей­льб­ронн­ской про­грам­мы, выдви­ну­той в хо­де Кре­сть­ян­ской вой­ны 1524–26 в Гер­ма­нии. Од­на­ко пе­ре­ход от ме­ст­ных мер к еди­ной их си­сте­ме про­те­кал со зна­чит. труд­но­стя­ми. Так, в Ве­ли­ко­бри­та­нии в 18 в. про­дол­жа­ли со­су­ще­ст­во­вать 5 раз­но­вид­но­стей «фун­та». В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в . по пред­ло­же­нию ко­мис­сии Франц. АН бы­ло про­из­ве­де­но упо­ря­до­че­ние мер, при­вед­шее к соз­да­нию мет­риче­ской сис­те­мы мер. Еди­ни­цей дли­ны стал метр, рав­ный од­ной де­ся­ти­мил­ли­он­ной чет­вер­ти ду­ги Па­риж­ско­го ме­ри­диа­на; еди­ни­цей пло­ща­ди – ар, объ­ё­ма – литр, мас­сы – ки­ло­грамм. Ос­таль­ные еди­ни­цы об­ра­зо­вы­ва­лись по де­ся­тич­но­му прин­ци­пу пу­тём ум­но­же­ния или де­ле­ния осн. еди­ниц на 10. В те­че­ние 19–20 вв. мет­рич. сис­те­ма при­ня­та в боль­шин­ст­ве стран ми­ра. Од­на­ко с 18 до 1-й пол. 20 вв. боль­шую роль про­дол­жа­ла иг­рать сис­те­ма мер Ве­ли­ко­бри­та­нии, по­лу­чив­шая рас­про­стра­не­ние не толь­ко в брит. ко­ло­ни­ях, но и в ря­де др. стран (Ве­ли­ко­бри­та­ния пе­ре­шла на мет­рич. сис­те­му к сер. 1970-х гг.). В Рос­сии мет­рич. сис­те­ма бы­ла до­пу­ще­на (в не­обя­за­тель­ном по­ряд­ке) в 1899, а обя­за­тель­ной ста­ла в сент. 1918 с из­да­ни­ем дек­ре­та «О вве­де­нии ме­ж­ду­на­род­ной мет­ри­че­ской де­ся­тич­ной сис­те­мы мер и ве­сов».

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