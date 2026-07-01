МЕТРОЛОГИЯ
Историческая, вспомогательная историческая дисциплина, изучающая системы единиц (мер) длины, площади, объёма, массы и др. в их историческом развитии, а также единицы налогового обложения и денежного счёта.
М. рассматривает генезис и развитие разл. систем измерений, происхождение названий мер, устанавливает их количественные соотношения и реальные величины, т. е. соответствия совр. метрич. системам. К источникам М. относятся веществ. памятники (гири, монеты, линейки и др.) и письм. памятники, содержащие сведения о мерах (описи, купчие, трактаты, законодат. акты и др.). Первыми «метрологич.» работами можно считать трактаты юристов и купцов 14–15 вв., в которых систематизировались сведения о мерах, весах и ценах, а также трактаты землеустроителей, где излагались способы измерения длины и площади. М. как самостоят. науч. дисциплина возникла в 16 в. под влиянием работ Г. Агриколы и Ж. Ж. Скалигера. В 17–18 вв. внимание исследователей привлекали прежде всего системы мер и весов «классич.» прошлого (античный мир и Ближний Восток в библейские времена). В 18 – нач. 19 вв. начали издаваться справочники, содержавшие свод актуальных на тот момент зап.-европ. единиц измерения. С сер. 19 в. в связи с усилением внимания к экономич. истории начали появляться спец. исследования по М. Складывание М. как науч. дисциплины в России относится к 1820-м гг. и связано с именем А. И. Ламберти. В дальнейшем М. получила развитие в трудах П. Г. Буткова, Ф. И. Петрушевского, Д. И. Прозоровского, А. И. Никитского и др. В 20 в. системы мер и весов превратились в самостоят. объекты изучения, не подчинённые историко-экономич. задачам. Результаты метрологич. исследований этого времени начали использоваться для более глубокого осмысления разл. сторон духовной жизни прошлого. В сов. период значит. вклад в развитие М. внесли Б. А. Рыбаков, Л. В. Черепнин, Е. И. Каменцева и И. В. Устюгов.
Первыми мерами служили гл. обр. части тела человека, о чём свидетельствуют их названия: стопа (лат. pes, франц. pied, англ. foot), локоть (санскрит hasta, лат. cubitum, нем. die Elle) и др. Мерами также служили количества, которые человек мог за раз унести с собой (горсть, охапка). В стремлении к единообразию вырабатывалось понятие среднего значения меры, уточнялось, что именно понимается под тем или иным названием. Для устранения субъективности в измерениях возникали более постоянные образцы мер, такие как зерно ячменя или пшеницы, об этом, в частности, свидетельствует широкое распространение малой меры веса – гран (от лат. granum, англ. grain, нем. das Gran). С усложнением и расширением хозяйств. деятельности, а также на основе достижений в области естеств. наук появились более точные размеры единиц, были установлены закономерные соотношения между мерами разного рода. Так, в государствах Древнего Востока и в Древнем Риме были выработаны системы мер, необходимые для произ-ва ирригац. работ, строительства, развития торговли. В результате культурных и торговых связей, а также завоеваний отд. меры перенимались одними народами у других. Под влиянием вавилонской сложились системы мер мн. стран Средиземноморья. Из Вавилона в Египет, Сирию, Палестину и Грецию перешла осн. мера веса – талант, делившаяся повсеместно на мины. С образованием Рим. империи на вошедших в неё территориях была введена собств. система мер. В раннефеод. государствах применялись как рим. денежные единицы (динарий, солид), так и некоторые рим. меры (мера сыпучих тел – модий). В период раннего Средневековья в Европе сложились локальные системы мер; собств. мерами пользовались отд. регионы, города, феодалы. Оставалось обычным различие в размере мер с одинаковым названием. К 16 в. расширение торговли и складывание единого рынка сделали необходимой унификацию системы мер, о чём свидетельствует, в частности, одно из требований Гейльброннской программы, выдвинутой в ходе Крестьянской войны 1524–26 в Германии. Однако переход от местных мер к единой их системе протекал со значит. трудностями. Так, в Великобритании в 18 в. продолжали сосуществовать 5 разновидностей «фунта». В период Французской революции 18 в. по предложению комиссии Франц. АН было произведено упорядочение мер, приведшее к созданию метрической системы мер. Единицей длины стал метр, равный одной десятимиллионной четверти дуги Парижского меридиана; единицей площади – ар, объёма – литр, массы – килограмм. Остальные единицы образовывались по десятичному принципу путём умножения или деления осн. единиц на 10. В течение 19–20 вв. метрич. система принята в большинстве стран мира. Однако с 18 до 1-й пол. 20 вв. большую роль продолжала играть система мер Великобритании, получившая распространение не только в брит. колониях, но и в ряде др. стран (Великобритания перешла на метрич. систему к сер. 1970-х гг.). В России метрич. система была допущена (в необязательном порядке) в 1899, а обязательной стала в сент. 1918 с изданием декрета «О введении международной метрической десятичной системы мер и весов».