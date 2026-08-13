МЕТРОДОР ИЗ ХИОСА

Древнегреческий фи­ло­соф, ато­мист, уче­ник Де­мок­ри­та (или уче­ни­ка Де­мок­ри­та – Нес­са Хи­ос­ско­го), пред­ста­ви­тель аб­дер­ской шко­лы ато­миз­ма.

Ав­тор ут­ра­чен­но­го фи­лос. трак­та­та «О при­ро­де» и со­чи­не­ний по ис­то­рии Трои и Ио­нии, от ко­то­рых со­хра­ни­лись не­мно­го­числ. фраг­мен­ты. В фи­зи­ке раз­де­лял осн. идеи Де­мок­ри­та (су­ще­ст­ву­ет толь­ко пус­тое про­стран­ст­во и ато­мы), в тео­рии по­зна­ния при­дер­жи­вал­ся ра­ди­каль­но­го скеп­ти­циз­ма (че­рез сво­его уче­ни­ка Ан­ксар­ха М. из Х. ока­зал влия­ние на Пир­ро­на из Эли­ды): «Ни­кто из нас не зна­ет ни­че­го – ни да­же то­го, зна­ем ли мы что-то или нет… ни то­го, су­ще­ст­ву­ет ли не­что или не су­ще­ст­ву­ет» (фраг­мент В 1). В кос­мо­ло­гии при­ни­мал тео­рию бес­ко­неч­но­го мно­же­ст­ва ми­ров (пла­нет­ных сис­тем), воз­ни­каю­щих и унич­то­жаю­щих­ся в бес­ко­неч­ной Все­лен­ной, до­ка­зы­вая при этом не­под­виж­ность са­мой Все­лен­ной, а так­же за­ни­мал­ся гео­ло­ги­ей, этио­ло­ги­ей зем­ле­тря­се­ний, ме­тео­ро­ло­гич. яв­ле­ний и др.

Автор статьи: А. В. Ле­бе­дев.