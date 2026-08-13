МЕТРОДОР ИЗ ХИОСА
Древнегреческий философ, атомист, ученик Демокрита (или ученика Демокрита – Несса Хиосского), представитель абдерской школы атомизма.
Автор утраченного филос. трактата «О природе» и сочинений по истории Трои и Ионии, от которых сохранились немногочисл. фрагменты. В физике разделял осн. идеи Демокрита (существует только пустое пространство и атомы), в теории познания придерживался радикального скептицизма (через своего ученика Анксарха М. из Х. оказал влияние на Пиррона из Элиды): «Никто из нас не знает ничего – ни даже того, знаем ли мы что-то или нет… ни того, существует ли нечто или не существует» (фрагмент В 1). В космологии принимал теорию бесконечного множества миров (планетных систем), возникающих и уничтожающихся в бесконечной Вселенной, доказывая при этом неподвижность самой Вселенной, а также занимался геологией, этиологией землетрясений, метеорологич. явлений и др.
Автор статьи: А. В. Лебедев.