МЕТРИКА (строение стиха)

1) Со­во­куп­ность за­ко­нов строе­ния сти­ха – то же, что сти­хо­сло­же­ние; в уз­ком смыс­ле сло­ва от­но­сит­ся пре­имущественно к мет­ри­че­ско­му сти­хо­сло­же­нию , но рас­ши­ри­тель­но го­во­рит­ся о всех сис­те­мах сти­хо­сло­же­ния.

2) Нау­ка о за­ко­нах строе­ния сти­ха – то же, что сти­хо­ве­де­ние; тер­мин «М.» гл. обр. при­ме­ня­ет­ся к ран­ним эпо­хам изу­че­ния сти­ха – тем, в ко­то­рых сти­хо­сло­же­ние по­ни­ма­лось как свод нор­ма­тив­ных пра­вил (ан­тич­ная, араб­ская, ин­дий­ская М.), но рас­ши­ри­тель­но – к лю­бым эпо­хам.

3) Ино­гда под М. по­ни­ма­ет­ся лишь один – ос­нов­ной – из раз­де­лов сти­хо­ве­де­ния: уче­ние о строе­нии сти­хотв. стро­ки (на­ря­ду с фо­ни­кой – уче­ни­ем о со­че­та­нии зву­ков и стро­фи­кой – уче­ни­ем о со­че­та­нии строк), т. е. о сис­те­мах сти­хо­сло­же­ния, мет­рах и раз­ме­рах сти­хо­твор­ных. В та­ком слу­чае обыч­но ис­поль­зу­ет­ся вы­ра­же­ние «мет­ри­ка и рит­ми­ка»; по­ня­тия эти точ­но не раз­гра­ни­чи­ва­ют­ся, а ес­ли раз­гра­ни­чи­ва­ют­ся, то под мет­ри­кой по­ни­ма­ет­ся уче­ние о со­чета­нии зву­ко­вых при­зна­ков в сто­пы, а под рит­ми­кой – о со­че­та­нии стоп в стро­ки. Раз­ли­ча­ют­ся нор­ма­тив­ная М. (как «спо­соб к сло­же­нию сти­хов» – вы­ра­жение В. К. Тре­диа­ков­ско­го), ис­то­ри­че­ская М. (как ис­то­рия раз­ви­тия за­ко­нов строе­ния сти­ха и ис­то­рия упот­ре­би­тель­но­сти отд. форм сти­ха) и срав- ни­тель­ная М. (тео­ре­ти­че­ски важ­ная как сред­ст­во ре­кон­ст­рук­ции древ­ней­ших, не­со­хра­нив­ших­ся форм сти­ха, напр. об­ще­сла­вян­ско­го или об­ще­ин­до­ев­ро­пей­ско­го; прак­ти­че­ски важ­ная, напр., при сти­хо­твор­ном пе­ре­во­де).

4) Сис­те­ма сти­хотв. форм, упот­ре­би­тель­ных в по­эзии то­го или ино­го пи­са­те­ля, эпо­хи, куль­ту­ры и пр. («мет­ри­ка Пуш­ки­на», «мет­ри­ка рус­ской по­эзии 18 в.», ан­тич­ная М. и др.); опи­сание её опи­ра­ет­ся на «мет­ри­че­ские спра­воч­ни­ки» по из­бран­но­му ма­те­риа­лу (об­ра­зец – в кн. «Рус­ское сти­хо­сло­же­ние XIX в.: ма­те­риа­лы по мет­ри­ке и стро­фи­ке рус­ских по­этов». М., 1979).

Автор статьи: М. Л. Гас­па­ров.

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