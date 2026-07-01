МЕТРИКА (строение стиха)
1) Совокупность законов строения стиха – то же, что стихосложение; в узком смысле слова относится преимущественно к метрическому стихосложению, но расширительно говорится о всех системах стихосложения.
2) Наука о законах строения стиха – то же, что стиховедение; термин «М.» гл. обр. применяется к ранним эпохам изучения стиха – тем, в которых стихосложение понималось как свод нормативных правил (античная, арабская, индийская М.), но расширительно – к любым эпохам.
3) Иногда под М. понимается лишь один – основной – из разделов стиховедения: учение о строении стихотв. строки (наряду с фоникой – учением о сочетании звуков и строфикой – учением о сочетании строк), т. е. о системах стихосложения, метрах и размерах стихотворных. В таком случае обычно используется выражение «метрика и ритмика»; понятия эти точно не разграничиваются, а если разграничиваются, то под метрикой понимается учение о сочетании звуковых признаков в стопы, а под ритмикой – о сочетании стоп в строки. Различаются нормативная М. (как «способ к сложению стихов» – выражение В. К. Тредиаковского), историческая М. (как история развития законов строения стиха и история употребительности отд. форм стиха) и срав- нительная М. (теоретически важная как средство реконструкции древнейших, несохранившихся форм стиха, напр. общеславянского или общеиндоевропейского; практически важная, напр., при стихотворном переводе).
4) Система стихотв. форм, употребительных в поэзии того или иного писателя, эпохи, культуры и пр. («метрика Пушкина», «метрика русской поэзии 18 в.», античная М. и др.); описание её опирается на «метрические справочники» по избранному материалу (образец – в кн. «Русское стихосложение XIX в.: материалы по метрике и строфике русских поэтов». М., 1979).
Автор статьи: М. Л. Гаспаров.