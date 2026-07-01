МЕТРИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ

Кван­ти­та­тив­ное сти­хо­сло­же­ние, сти­хо­сло­же­ние, ос­но­ван­ное на со­из­ме­ри­мо­сти строк по вре­ме­ни про­из­но­ше­ния (изо­хро­низм), дос­ти­гае­мой упо­ря­до­чен­но­стью дол­гих и крат­ких сло­гов в сти­хе.

Обыч­но упот­ре­би­тель­но в язы­ках, в ко­то­рых дол­го­та и крат­кость глас­ных име­ют смыс­ло­раз­ли­чи­тель­ное зна­че­ние (хо­тя бы­ва­ют ис­клю­че­ния: напр., чеш­ский яз., в ко­то­ром есть зна­чи­мая дол­го­та, не при­нял М. с., а тюрк­ские язы­ки, в ко­то­рых нет дол­готы, при­ня­ли). Наи­боль­шее раз­ви­тие М. с. по­лу­чи­ло в ан­тич­ном сти­хо­сло­же­нии, в араб. и перс. ару­де, в сан­ск­рит­ском джа­ти; по не­ко­то­рым пред­по­ло­же­ни­ям, оно свой­ст­вен­но так­же и фин­ско­му, и клас­сич. ки­тай­ско­му сти­хо­сло­же­нию. В ос­но­ве М. с. ле­жит из­ме­ре­ние сти­ха ус­лов­ны­ми вре­менны́ми еди­ни­ца­ми – мо­ра­ми, объ­е­ди­няе­мы­ми в так­ты (сто­пы и груп­пы стоп); обыч­но крат­кий слог счи­та­ет­ся рав­ным од­ной мо­ре, дол­гий – двум (ре­же – не­сколь­ким) мо­рам. Стро­го го­во­ря, сле­ду­ет раз­ли­чать чис­то мет­ри­че­ское сти­хо­сло­же­ние, в ко­то­ром за­дан толь­ко вре­менно́й объ­ём так­та, за­пол­няе­мо­го лю­бы­ми ук­ла­ды­ваю­щи­ми­ся в не­го со­че­та­ния­ми сло­гов, и сил­ла­бо-мет­ри­че­ское сти­хо­сло­же­ние, в ко­то­ром внут­ри так­тов раз­ли­ча­ют­ся сло­го­вые по­зи­ции, до­пус­каю­щие од­ни ва­ри­ан­ты за­пол­не­ния и не до­пус­каю­щие дру­гие.

И чис­то мет­ри­че­ское, и сил­ла­бо-мет­ри­че­ское сти­хо­сло­же­ния со­су­ще­ст­ву­ют в сан­ск­рит­ской по­эзии («мат­ра-чан­да» и «ак­ша­ра-чан­да») и в ан­тич­ной по­эзии (стих пе­сен­ной ли­ри­ки и стих ре­чи­та­тив­но­го эпо­са, дра­мы , эле­гии, ям­ба). Др.-греч. тео­ре­ти­ки, ко­то­рым это ка­за­лось про­ти­во­ре­чи­ем, стре­ми­лись опи­сать и тот и дру­гой стих в тер­ми­нах толь­ко или чис­той мет­ри­ки («му­си­че­ская тео­рия»), или сил­ла­бо-мет­ри­ки («рит­ми­че­ская тео­рия»). Фи­ло­ло­ги 19 в. в сво­их взгля­дах на М. с. сле­до­ва­ли 1-му под­хо­ду: счи­та­лось, что в древ­ней­шем нар. твор­че­ст­ве сло­во це­ли­ком под­чи­не­но му­зы­ке и что че­рез эту ста­дию ес­те­ст­вен­но про­хо­дят сти­хо­сло­же­ния всех на­ро­дов. Фи­ло­ло­ги 20 в. дер­жат­ся бли­же ко 2-му под­хо­ду: дан­ные срав­нит. сти­хо­ве­де­ния по­зво­ля­ют ду­мать, что М. с. раз­ви­лось из сил­ла­би­че­ско­го сти­хо­сло­же­ния – спер­ва в кон­це сил­ла­бич. сти­ха, пре­ду­пре­ж­дая о сти­хо­раз­де­ле, не­ко­то­рые сло­го­вые по­зи­ции ста­ли за­пол­нять­ся пре­им. дол­ги­ми или пре­им. крат­ки­ми сло­га­ми (в ве­дий­ских сти­хотв. раз­ме­рах), по­том эта нор­ма­ли­за­ция рас­про­стра­ни­лась на боль­шин­ст­во по­зи­ций в сти­хе (в эо­лий­ских раз­ме­рах греч. ли­ри­ки), и лишь по­том воз­ник прин­цип «дол­гий слог ра­вен двум крат­ким» и вы­ра­бо­та­лась сис­те­ма за­мен (в ио­ний­ском гек­са­мет­ре и позд­ней­ших раз­ме­рах). И на­обо­рот, на ис­хо­де сво­его раз­ви­тия, ко­гда в греч. и лат. язы­ках дол­го­та и крат­кость пе­ре­ста­ли быть смыс­ло­раз­ли­чи­тель­ны­ми, их М. с. пе­ре­хо­дит в сил­ла­бич. сти­хо­сло­же­ние ви­зан­тий­ской и ро­ман­ской по­эзии. Од­на­ко вы­со­кий ав­то­ри­тет ан­тич­ной по­эзии вы­звал в 16–17 вв. и позд­нее ряд по­пы­ток вве­сти М. с. и в но­во­языч­ную ев­роп. по­эзию (Э. Спен­сер, Ж. А. де Ба­иф, К. Гес­нер , Ме­ле­тий Смот­риц­кий ).

Автор статьи: М. Л. Гас­па­ров.

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