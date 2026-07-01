МЕТРИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ
Квантитативное стихосложение, стихосложение, основанное на соизмеримости строк по времени произношения (изохронизм), достигаемой упорядоченностью долгих и кратких слогов в стихе.
Обычно употребительно в языках, в которых долгота и краткость гласных имеют смыслоразличительное значение (хотя бывают исключения: напр., чешский яз., в котором есть значимая долгота, не принял М. с., а тюркские языки, в которых нет долготы, приняли). Наибольшее развитие М. с. получило в античном стихосложении, в араб. и перс. аруде, в санскритском джати; по некоторым предположениям, оно свойственно также и финскому, и классич. китайскому стихосложению. В основе М. с. лежит измерение стиха условными временны́ми единицами – морами, объединяемыми в такты (стопы и группы стоп); обычно краткий слог считается равным одной море, долгий – двум (реже – нескольким) морам. Строго говоря, следует различать чисто метрическое стихосложение, в котором задан только временно́й объём такта, заполняемого любыми укладывающимися в него сочетаниями слогов, и силлабо-метрическое стихосложение, в котором внутри тактов различаются слоговые позиции, допускающие одни варианты заполнения и не допускающие другие.
И чисто метрическое, и силлабо-метрическое стихосложения сосуществуют в санскритской поэзии («матра-чанда» и «акшара-чанда») и в античной поэзии (стих песенной лирики и стих речитативного эпоса, драмы, элегии, ямба). Др.-греч. теоретики, которым это казалось противоречием, стремились описать и тот и другой стих в терминах только или чистой метрики («мусическая теория»), или силлабо-метрики («ритмическая теория»). Филологи 19 в. в своих взглядах на М. с. следовали 1-му подходу: считалось, что в древнейшем нар. творчестве слово целиком подчинено музыке и что через эту стадию естественно проходят стихосложения всех народов. Филологи 20 в. держатся ближе ко 2-му подходу: данные сравнит. стиховедения позволяют думать, что М. с. развилось из силлабического стихосложения – сперва в конце силлабич. стиха, предупреждая о стихоразделе, некоторые слоговые позиции стали заполняться преим. долгими или преим. краткими слогами (в ведийских стихотв. размерах), потом эта нормализация распространилась на большинство позиций в стихе (в эолийских размерах греч. лирики), и лишь потом возник принцип «долгий слог равен двум кратким» и выработалась система замен (в ионийском гексаметре и позднейших размерах). И наоборот, на исходе своего развития, когда в греч. и лат. языках долгота и краткость перестали быть смыслоразличительными, их М. с. переходит в силлабич. стихосложение византийской и романской поэзии. Однако высокий авторитет античной поэзии вызвал в 16–17 вв. и позднее ряд попыток ввести М. с. и в новоязычную европ. поэзию (Э. Спенсер, Ж. А. де Баиф, К. Геснер, Мелетий Смотрицкий).
Автор статьи: М. Л. Гаспаров.