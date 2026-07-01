МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Различают т. н. количественные и качественные методы социальных исследований.
К первым относят методы, ориентированные на объяснение, точную оценку и предсказание социальных процессов: разл. виды массовых опросов, анкетирование, контент-анализ и др. виды анализа документов. Количественные методы исследования следуют дедуктивно-номологической и индуктивно-вероятностной моделям науч. объяснения и ориентированы на поиск закономерностей и построение причинных моделей социальных процессов (см. также Номотетический метод). К качественным методам, ориентированным на понимание, интерпретацию субъективных аспектов социального взаимодействия, смысла уникальных социальных явлений, культурных символов и ритуалов, относят этнографич. метод (включённое наблюдение), биографический метод, монографич. метод (анализ случая, case-study), разл. виды глубинных интервью (см. также Идиографический метод). Сохраняющиеся методологич. различия между описанными двумя классами М. с. н. исторически восходят к дискуссиям о природе социально-науч. знания, в частности к «спору о методе» (Methodenstreit), развернувшемуся в последней четв. 19 в. между сторонниками теоретич. политэкономии (К. Менгер и др.) и историч. школой в нем. экономич. науке (Г. фон Шмоллер и др.).
Автор статьи: И. Ф. Девятко.