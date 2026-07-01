МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Раз­ли­ча­ют т. н. ко­ли­че­ст­вен­ные и ка­че­ст­вен­ные ме­то­ды со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний.

К пер­вым от­но­сят ме­то­ды, ори­ен­ти­ро­ван­ные на объ­яс­не­ние, точ­ную оцен­ку и пред­ска­за­ние со­ци­аль­ных про­цес­сов: разл. ви­ды мас­со­вых оп­ро­сов, ан­ке­ти­ро­ва­ние, кон­тент-ана­лиз и др. ви­ды ана­ли­за до­ку­мен­тов. Ко­ли­че­ст­вен­ные ме­то­ды ис­сле­до­ва­ния сле­ду­ют де­дук­тив­но-но­мо­ло­ги­че­ской и ин­дук­тив­но-ве­ро­ят­но­ст­ной мо­де­лям на­уч. объ­яс­не­ния и ори­ен­ти­рова­ны на по­иск за­ко­но­мер­но­стей и по­строе­ние при­чин­ных мо­де­лей со­ци­аль­ных про­цес­сов (см. так­же Но­мо­те­ти­че­ский ме­тод). К ка­че­ст­вен­ным ме­то­дам, ори­ен­ти­ро­ван­ным на по­ни­ма­ние, ин­тер­пре­та­цию субъ­ек­тив­ных ас­пек­тов со­ци­аль­но­го взаи­мо­дей­ст­вия, смыс­ла уни­каль­ных со­ци­аль­ных яв­ле­ний, куль­тур­ных сим­во­лов и ри­туа­лов, от­но­сят эт­но­гра­фич. ме­тод (вклю­чён­ное на­блю­де­ние), био­гра­фи­че­ский ме­тод, мо­но­гра­фич. ме­тод (ана­лиз слу­чая, case-study), разл. ви­ды глу­бин­ных ин­тер­вью (см. так­же Идио­гра­фи­че­ский ме­тод). Со­хра­няю­щие­ся ме­то­до­ло­гич. раз­ли­чия ме­ж­ду опи­сан­ны­ми дву­мя клас­са­ми М. с. н. ис­то­ри­че­ски вос­хо­дят к дис­кус­си­ям о при­ро­де со­ци­аль­но-на­уч. зна­ния, в ча­ст­но­сти к «спо­ру о ме­то­де» (Methodenstreit), раз­вер­нув­ше­му­ся в по­след­ней четв. 19 в. ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми тео­ре­тич. по­лит­эко­но­мии ( К. Мен­гер и др.) и ис­то­рич. шко­лой в нем. эко­но­мич. нау­ке (Г. фон Шмол­лер и др.).

Автор статьи: И. Ф. Де­вят­ко.

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