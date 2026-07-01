МЕТОДОЛОГИЯ
В узком смысле слова – совокупность процедур, приёмов и методов науки, объединённых в единую конструктивную программу и служащих средствами для постижения того или иного объекта науч. знания; в широком смысле слова – совокупность методов, используемых в той или иной области деятельности для реализации определённых целей.
Уже в античности аксиоматико-дедуктивная М., характерная для геометрии Евклида, разрабатывалась наряду с методами индукции, напр. в описании животных и растений (Аристотель, Теофраст). В науке Нового времени индуктивистская М. (Ф. Бэкон) сменилась аналитической М., приведшей к успехам аналитической геометрии Р. Декарта и аналитической химии и господствовавшей до кон. 19 в. В течение длительного времени (вплоть до И. Канта) М. трактовалась как часть теоретической или практической логики и ограничивалась описанием сложившихся в науке методов (дедукции и индукции, анализа и синтеза) и способов изложения результатов науч. знания в учебниках, восполняясь эвристикой(Б. Больцано). Развёртывающаяся в «Науке логики» Гегеля диалектика понималась им как логика самодвижения самой объективности, т. е. как часть учения о бытии и сущности. Развитие науч. знания было связано с формированием и совершенствованием качественных и количественных методов науки – от методов описания до эксперимента в искусств. условиях, с широким использованием математики как в естественных, так и в социальных науках.
С кон. 19 в. происходит разрыв между общей и специальной М., предлагаются разл. версии альтернативных М.: М. точных наук, связанных с формулировкой общих законов, и идиографический метод историч. наук, М. дескриптивных и М. нормативных наук (Э. Гуссерль и др.). В 1-й пол. 20 в. М. отделяется от логики, ставшей прежде всего математической логикой, и трактуется как раздел философии науки, метод превращается в критерий научности как таковой. М. стала пониматься не как анализ метода изложения, а как исследование процедур построения систем теоретич. знания. Развитие математич. логики (начиная с работ Б. Рассела и А. Н. Уайтхеда) привело к формированию метаматематики иметалогики. Формируются разл. методологич. программы, каждая из которых акцентирует те или иные методы в качестве приоритетных: индукцию (У. Уэвелл, Дж. С. Милль), метод эмпирич. проверки – верификацию в аналитической философии (М. Шлик, Р. Карнап), консенсус в признании науч. сообществом тех или иных аксиом и понятий – в конвенционализме (А. Пуанкаре, П. Дюэм), трактовку науч. понятий как результата исследовательских процедур и операций – в операционализме (П. Бриджмен, Г. Динглер), роль критики в развитии науч. знания – в критическом рационализме (К. Поппер), значение исторического, в т. ч. и риторического, контекста в этом развитии – в постпозитивизме (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др.). Альтернативность методологич. программ, когнитивные ресурсы и эвристич. возможности которых различны, получила выражение во взаимной полемике их сторонников (противостояние «описательной физики» Г. Р. Герца и У. К. Клиффорда детерминизму классич. физики, полемика между А. Эйнштейном и Н. Бором относительно полноты описания в квантовой механике, между сторонниками логицизма и интуиционизма в философии математики, спор о позитивизме в социологии между Т. Адорно и К. Поппером и др.).
В 20 в. в разл. науках проводятся исследования специфич. методов и методологич. принципов, таких как наблюдаемость, дополнительность, соответствие, симметрия – в физике; наблюдение, эксперимент, симметрия, эволюция – в биологии; сравнительно-историч. методы, типология – в историч. науках; статистические и вероятностные методы – в демографии и т. п. Экстраполяция методов одной науки в другие сопровождается часто осознанием их ограниченной применимости в новой предметной области. Присущий началу 20 в. разрыв между науками, ориентирующимися на объяснение или понимание, преодолевается: как в естественных, так и в социальных науках усиливается интерес к статистическим, вероятностным методам и формируется пробабилистская (вероятностная) методология.
Успехи науч. М. в 20 в. привели к разл. версиям её универсализации, к превращению её в общую М. деятельности. Тектология А. А. Богданова была первым вариантом системно-организационного понимания М. Е. Е. Слуцкий и Т. Котарбиньский сделали праксеологию основанием изучения разл. форм человеческих действий (не только экономич. поведения, как у Л. фон Мизеса) и их этич. максим. Программа деятельностно-организационных игр (Г. П. Щедровицкий и др.) ориентирована на проектно-конструктивное понимание М. как М. деятельности. См. также Методы социальных наук.
Автор статьи: А. П. Огурцов.