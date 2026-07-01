МЕТОДОЛОГИЯ

В уз­ком смыс­ле сло­ва – со­во­куп­ность про­це­дур, приё­мов и ме­то­дов нау­ки, объ­е­ди­нён­ных в еди­ную кон­ст­рук­тив­ную про­грам­му и слу­жа­щих сред­ст­ва­ми для по­сти­же­ния то­го или ино­го объ­ек­та на­уч. зна­ния; в ши­ро­ком смыс­ле сло­ва – со­во­куп­ность ме­то­дов, ис­поль­зуе­мых в той или иной об­лас­ти дея­тель­но­сти для реа­ли­за­ции оп­ре­де­лён­ных це­лей.

Уже в ан­тич­но­сти ак­сио­ма­ти­ко-де­дук­тив­ная М., ха­рак­тер­ная для гео­мет­рии Евк­ли­да , раз­ра­ба­ты­ва­лась на­ря­ду с ме­то­да­ми ин­дук­ции, напр. в опи­са­нии жи­вот­ных и рас­те­ний (Ари­сто­тель, Тео­фраст). В нау­ке Но­во­го вре­ме­ни ин­дук­ти­ви­ст­ская М. (Ф. Бэ­кон) сме­ни­лась ана­ли­ти­че­ской М., при­вед­шей к ус­пе­хам ана­ли­ти­че­ской гео­мет­рии Р. Де­кар­та и ана­ли­ти­че­ской хи­мии и гос­под­ство­вав­шей до кон. 19 в. В те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни (вплоть до И. Кан­та) М. трак­то­ва­лась как часть тео­ре­ти­че­ской или прак­ти­че­ской ло­ги­ки и ог­ра­ни­чи­ва­лась опи­са­ни­ем сло­жив­ших­ся в нау­ке ме­то­дов (де­дук­ции и ин­дук­ции, ана­ли­за и син­те­за) и спо­со­бов из­ло­же­ния ре­зуль­та­тов на­уч. зна­ния в учеб­ни­ках, вос­пол­ня­ясь эв­ри­сти­кой(Б. Боль­ца­но). Раз­вёр­ты­ваю­щая­ся в «Нау­ке ло­ги­ки» Ге­ге­ля диа­лек­ти­ка по­ни­ма­лась им как ло­ги­ка са­мо­дви­же­ния са­мой объ­ек­тив­но­сти, т. е. как часть уче­ния о бы­тии и сущ­но­сти. Раз­ви­тие на­уч. зна­ния бы­ло свя­за­но с фор­ми­ро­ва­ни­ем и со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем ка­че­ст­вен­ных и ко­ли­че­ст­вен­ных ме­то­дов нау­ки – от ме­то­дов опи­са­ния до экс­пе­ри­мен­та в ис­кусств. ус­ло­ви­ях, с ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем ма­те­ма­ти­ки как в ес­те­ст­вен­ных, так и в со­ци­аль­ных нау­ках.

С кон. 19 в. про­ис­хо­дит раз­рыв ме­ж­ду об­щей и спе­ци­аль­ной М., пред­ла­га­ют­ся разл. вер­сии аль­тер­на­тив­ных М.: М. точ­ных на­ук, свя­зан­ных с фор­му­ли­ров­кой об­щих за­ко­нов, и идио­гра­фи­че­ский ме­тод ис­то­рич. на­ук, М. де­ск­рип­тив­ных и М. нор­ма­тив­ных на­ук (Э. Гус­серль и др.). В 1-й пол. 20 в. М. от­де­ля­ет­ся от ло­ги­ки, став­шей пре­ж­де все­го ма­те­ма­ти­че­ской ло­ги­кой, и трак­ту­ет­ся как раз­дел фи­ло­со­фии нау­ки, ме­тод пре­вра­ща­ет­ся в кри­те­рий на­уч­но­сти как та­ко­вой. М. ста­ла по­ни­мать­ся не как ана­лиз ме­то­да из­ло­же­ния, а как ис­сле­до­ва­ние про­це­дур по­строе­ния сис­тем тео­ре­тич. зна­ния. Раз­ви­тие ма­те­ма­тич. ло­ги­ки (на­чи­ная с ра­бот Б. Рас­се­ла и А. Н. Уайт­хе­да) при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию ме­та­ма­те­ма­ти­ки име­та­ло­ги­ки. Фор­ми­ру­ют­ся разл. ме­то­до­ло­гич. про­грам­мы, ка­ж­дая из ко­то­рых ак­цен­ти­ру­ет те или иные ме­то­ды в ка­че­ст­ве при­ори­тет­ных: ин­дук­цию (У. Уэвелл, Дж. С. Милль ), ме­тод эм­пи­рич. про­вер­ки – ве­ри­фи­ка­цию в ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии (М. Шлик, Р. Кар­нап), кон­сен­сус в при­зна­нии на­уч. со­об­ще­ст­вом тех или иных ак­си­ом и по­ня­тий – в кон­вен­цио­на­лиз­ме (А. Пу­ан­ка­ре, П. Дю­эм), трак­тов­ку на­уч. по­ня­тий как ре­зуль­та­та ис­сле­до­ва­тель­ских про­це­дур и опе­ра­ций – в опе­ра­цио­на­лиз­ме (П. Брид­жмен, Г. Динг­лер), роль кри­ти­ки в раз­ви­тии на­уч. зна­ния – в кри­ти­че­ском ра­цио­на­лиз­ме (К. Поп­пер), зна­че­ние ис­то­ри­че­ско­го, в т. ч. и ри­то­ри­че­ско­го, кон­тек­ста в этом раз­ви­тии – в пост­по­зи­ти­виз­ме (Т. Кун, И. Ла­ка­тос, П. Фейе­ра­бенд и др.). Аль­тер­на­тив­ность ме­то­до­ло­гич. про­грамм, ког­ни­тив­ные ре­сур­сы и эв­ри­стич. воз­мож­но­сти ко­то­рых раз­лич­ны, по­лу­чи­ла вы­ра­же­ние во вза­им­ной по­ле­ми­ке их сто­рон­ни­ков (про­ти­во­стоя­ние «опи­са­тель­ной фи­зи­ки» Г. Р. Гер­ца и У. К. Клиф­фор­да де­тер­ми­низ­му клас­сич. фи­зи­ки, по­ле­ми­ка ме­ж­ду А. Эйн­штей­ном и Н. Бо­ром от­но­си­тель­но пол­но­ты опи­са­ния в кван­то­вой ме­ха­ни­ке, ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми ло­ги­циз­ма и ин­туи­цио­низ­ма в фи­ло­со­фии ма­те­ма­ти­ки, спор о по­зи­ти­виз­ме в со­цио­ло­гии ме­ж­ду Т. Адор­но и К. Поп­пе­ром и др.).

В 20 в. в разл. нау­ках про­во­дят­ся ис­сле­до­ва­ния спе­ци­фич. ме­то­дов и ме­то­до­ло­гич. прин­ци­пов, та­ких как на­блю­дае­мость, до­пол­ни­тель­ность, со­от­вет­ст­вие, сим­мет­рия – в фи­зи­ке; на­блю­де­ние, экс­пе­ри­мент, сим­мет­рия, эво­лю­ция – в био­ло­гии; срав­ни­тель­но-ис­то­рич. ме­то­ды, ти­по­ло­гия – в ис­то­рич. нау­ках; ста­ти­сти­че­ские и ве­ро­ят­но­ст­ные ме­то­ды – в де­мо­гра­фии и т. п. Экс­т­ра­по­ля­ция ме­то­дов од­ной нау­ки в дру­гие со­про­во­ж­да­ет­ся час­то осоз­на­ни­ем их ог­ра­ни­чен­ной при­ме­ни­мо­сти в но­вой пред­мет­ной об­лас­ти. При­су­щий на­ча­лу 20 в. раз­рыв ме­ж­ду нау­ка­ми, ори­ен­ти­рую­щи­ми­ся на объ­яс­не­ние или по­ни­ма­ние, пре­одо­ле­ва­ет­ся: как в ес­те­ст­вен­ных, так и в со­ци­аль­ных нау­ках уси­ли­ва­ет­ся ин­те­рес к ста­ти­сти­че­ским, ве­ро­ят­но­ст­ным ме­то­дам и фор­ми­ру­ет­ся про­ба­би­ли­ст­ская (ве­ро­ят­но­ст­ная) ме­то­до­ло­гия.

Ус­пе­хи на­уч. М. в 20 в. при­ве­ли к разл. вер­си­ям её уни­вер­са­ли­за­ции, к пре­вра­ще­нию её в об­щую М. дея­тель­но­сти. Тек­то­ло­гия А. А. Бо­гда­но­ва бы­ла пер­вым ва­ри­ан­том сис­тем­но-ор­га­ни­за­ци­он­но­го по­ни­ма­ния М. Е. Е. Слуц­кий и Т. Ко­тар­бинь­ский сде­ла­ли прак­сео­ло­гию ос­но­ва­ни­ем изу­че­ния разл. форм че­ло­ве­че­ских дей­ст­вий (не толь­ко эко­но­мич. по­ве­де­ния, как у Л. фон Ми­зе­са) и их этич. мак­сим. Про­грам­ма дея­тель­но­ст­но-ор­га­ни­за­ци­он­ных игр (Г. П. Щед­ро­виц­кий и др.) ори­ен­ти­ро­ва­на на про­ект­но-кон­ст­рук­тив­ное по­ни­ма­ние М. как М. дея­тель­но­сти. См. так­же Ме­то­ды со­ци­аль­ных на­ук .

Автор статьи: А. П. Огур­цов.

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